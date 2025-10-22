Giá heo hơi hôm nay 22.10.2025: Nhích nhẹ trở lại

Giá heo đã nhích lên khi nguồn cung đang bị giảm sút nghiêm trọng ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại Tuyên Quang và Phú Thọ, lên 54.000 đồng/kg. Cùng ghi nhận mức tăng này, heo hơi tại các tỉnh thành gồm Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tăng lên 55.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Các địa phương còn lại có giá heo hơi tiếp tục duy trì ổn định. Hiện heo hơi ở miền Bắc được mua bán dao động từ 52.000 - 55.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, thị trường vẫn khá trầm lắng, giá heo hơi đang đi ngang khi cơn bão số 12 chuẩn bị đổ bộ. Hiện thương lái khu vực này thu mua heo hơi từ 50.000 - 53.000 đồng/kg. Cụ thể, heo hơi tại Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục giữ mức cao nhất khu với 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Huế và Lâm Đồng duy trì 52.000 đồng/kg; Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa giữ ổn định ở ngưỡng 51.000 đồng/kg trong khi Gia Lai và Đắk Lắk có mức thấp nhất khu vực, duy trì 50.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi bất ngờ đảo chiều tăng 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương trong sáng nay. Sau điều chỉnh, heo hơi Đồng Tháp, Cà Mau và Cần Thơ được thu mua 51.000 đồng/kg; Vĩnh Long 50.000 đồng/kg; An Giang lên 52.000 đồng/kg. Hiện heo hơi khu vực miền Nam có giá trong khoảng 50.000 - 52.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi đang tăng nhẹ trở lại tại một số tỉnh, thành phố ở miền Bắc và miền Nam trong sáng nay, bình quân ở mức 52.200 đồng/kg. Đáng nói là giá heo đang thấp hơn đến 15% so với cùng kỳ năm trước, thể hiện tâm lý e ngại khi dịch tả heo châu Phi vẫn chưa được khống chế và nhiều người đã chuyển sang dùng thực phẩm khác thay thế.