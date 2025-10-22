Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 22.10.2025: Nhích nhẹ trở lại

Đinh Đang
Đinh Đang
22/10/2025 08:39 GMT+7

Giá heo hơi sau vài ngày chững lại đã nhích lên. Đây là tín hiệu khởi sắc cho người chăn nuôi khi trước đó giá heo liên tục rớt trong bối cảnh dịch bệnh vẫn chưa được khống chế.

Giá heo hơi hôm nay 22.10.2025: Nhích nhẹ trở lại - Ảnh 1.

Giá heo đã nhích lên khi nguồn cung đang bị giảm sút nghiêm trọng

ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại Tuyên Quang và Phú Thọ, lên 54.000 đồng/kg. Cùng ghi nhận mức tăng này, heo hơi tại các tỉnh thành gồm Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tăng lên 55.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Các địa phương còn lại có giá heo hơi tiếp tục duy trì ổn định. Hiện heo hơi ở miền Bắc được mua bán dao động từ 52.000 - 55.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, thị trường vẫn khá trầm lắng, giá heo hơi đang đi ngang khi cơn bão số 12 chuẩn bị đổ bộ. Hiện thương lái khu vực này thu mua heo hơi từ 50.000 - 53.000 đồng/kg. Cụ thể, heo hơi tại Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục giữ mức cao nhất khu với 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Huế và Lâm Đồng duy trì 52.000 đồng/kg; Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa giữ ổn định ở ngưỡng 51.000 đồng/kg trong khi Gia Lai và Đắk Lắk có mức thấp nhất khu vực, duy trì 50.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi bất ngờ đảo chiều tăng 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương trong sáng nay. Sau điều chỉnh, heo hơi Đồng Tháp, Cà Mau và Cần Thơ được thu mua 51.000 đồng/kg; Vĩnh Long 50.000 đồng/kg; An Giang lên 52.000 đồng/kg. Hiện heo hơi khu vực miền Nam có giá trong khoảng 50.000 - 52.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi đang tăng nhẹ trở lại tại một số tỉnh, thành phố ở miền Bắc và miền Nam trong sáng nay, bình quân ở mức 52.200 đồng/kg. Đáng nói là giá heo đang thấp hơn đến 15% so với cùng kỳ năm trước, thể hiện tâm lý e ngại khi dịch tả heo châu Phi vẫn chưa được khống chế và nhiều người đã chuyển sang dùng thực phẩm khác thay thế. 

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 21.10.2025: Con giống cũng lao dốc

Giá heo hơi hôm nay 21.10.2025: Con giống cũng lao dốc

Giá heo hơi ở miền Bắc và Nam tiếp tục biến động trong khi miền Trung vẫn giậm chân tại chỗ. Còn giá heo giống đồng loạt lao dốc.

Giá heo hơi hôm nay 20.10.2025: Rớt xuống vùng đáy

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo giá heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận