Giá heo hơi hôm nay 21.10.2025: Con giống cũng lao dốc

Giá heo hơi ở miền Bắc tiếp tục tăng 1.000 đồng ở Bắc Ninh và Thái Nguyên cùng đạt mức 54.000 đồng/kg bằng với Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng và Hưng Yên lên cùng mức với Hải Phòng là 54.000 đồng/kg. Riêng Lai Châu, vẫn giữ giá 52.000 đồng/kg thấp nhất miền Bắc; các tỉnh còn lại đồng giá 53.000 đồng/kg.



Giá heo tiếp tục giảm, đặc biệt ở các tỉnh thành phía nam ẢNH: CHÍ NHÂN

Giá heo hơi ở miền Trung vẫn giậm chân tại chỗ ở mức thấp. Cao nhất chỉ 53.000 đồng/kg ở Thanh Hóa, Nghệ An. Trong khi đó, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk vẫn giữ giá thấp nhất khu vực chỉ 50.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại cũng duy trì mức thấp từ 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Ở miền Nam giá heo hơi tiếp tục giảm 1.000 đồng ở TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh còn 52.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Ngược lại, Vĩnh Long chỉ 49.000 đồng/kg; các tỉnh thành còn lại từ 50.000 - 51.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước giảm còn 51.800 đồng/kg. Cùng xu hướng giảm, giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc chỉ còn 39.900 đồng/kg, giảm đến 1.300 đồng/kg. Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối tiếp tục giảm, phổ biến từ 60.000 - 63.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt ít biến động cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 102.000 đồng/kg, ba rọi 140.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 170.000 đồng/kg, giò heo rút xương 105.000 đồng/kg, nạc dăm 140.000 đồng/kg…

Đà giảm kéo dài và chưa có dấu hiệu kết thúc của giá heo hơi kéo theo heo giống tiếp tục hạ nhiệt. Các nhà cung cấp heo giống đồng loạt giảm 10.000 đồng còn 24.000 đồng/con.

Bên cạnh đó, giá vịt thịt cũng quay đầu giảm mạnh; tại miền Bắc giảm 1.300 đồng còn 34.000 đồng/kg, miền Trung giảm 1.300 đồng xuống 33.800 đồng/kg và miền Nam giảm 2.300 đồng còn 33.900 đồng/kg.