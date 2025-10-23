Giá heo hơi hôm nay 23.10.2025: Nhích lên ở miền Trung và miền Nam

Giá heo hơi ở miền Bắc duy trì mức cao nhất cả nước với 55.000 đồng/kg, ghi nhận tại Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Ngược lại, Lai Châu vẫn thấp nhất khu vực với 52.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại duy trì giá từ 53.000 - 54.000 đồng/kg.



Giá heo ở miền Trung và miền Nam tăng ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, giá heo hơi ở địa phương thấp nhất là Đắk Lắk tăng 1.000 đồng lên 51.000 đồng/kg. Khu vực này chỉ còn duy nhất Gia Lai duy trì giá 50.000 đồng/kg. Ngoại trừ Thanh Hóa và Nghệ An giữ giá 53.000 đồng, cao nhất khu vực thì các tỉnh thành còn lại phổ biến từ 51.000 - 52.000 đồng/kg.



Thị trường miền Nam sôi động trở lại khi giá heo hơi tăng đến 2.000 đồng ở Cà Mau lên 53.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Bên cạnh đó, Cần Thơ và Đồng Tháp tăng 1.000 đồng lên 52.000 đồng/kg, đây cũng là giá phổ biến của các địa phương khác trong khu vực. Riêng Vĩnh Long dù tăng 1.000 đồng lên 51.000 đồng/kg nhưng vẫn thấp nhất miền Nam.

Giá heo hơi bình quân cả nước tăng lên 52.400 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam cũng duy trì giá bán heo hơi ở miền Bắc 55.000 đồng/kg, còn miền Nam 54.500 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh chợ đầu mối tiếp tục giảm, phổ biến từ 61.000 - 63.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt ít biến động như cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 102.000 đồng/kg, ba rọi 140.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 168.000 đồng/kg, giò heo rút xương 105.000 đồng/kg, nạc dăm 140.000 đồng/kg…

Giá vịt thịt cũng tăng, tại miền Bắc tăng 1.000 đồng lên 34.000 đồng/kg, miền Trung tăng 200 đồng lên 33.900 đồng/kg và miền Nam giữ giá 34.000 đồng/kg.