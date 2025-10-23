Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 23.10.2025: Nhích lên ở miền Trung và miền Nam

Chí Nhân
Chí Nhân
23/10/2025 07:48 GMT+7

Giá heo hơi tăng ở các tỉnh thành miền Trung và miền Nam, có nơi tăng tới 2.000 đồng/kg, thế nhưng giá heo hơi bình quân 2 khu vực này vẫn thấp hơn miền Bắc.

Giá heo hơi ở miền Bắc duy trì mức cao nhất cả nước với 55.000 đồng/kg, ghi nhận tại Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Ngược lại, Lai Châu vẫn thấp nhất khu vực với 52.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại duy trì giá từ 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 23.10.2025: Nhích lên ở miền Trung và miền Nam - Ảnh 1.

Giá heo ở miền Trung và miền Nam tăng

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, giá heo hơi ở địa phương thấp nhất là Đắk Lắk tăng 1.000 đồng lên 51.000 đồng/kg. Khu vực này chỉ còn duy nhất Gia Lai duy trì giá 50.000 đồng/kg. Ngoại trừ Thanh Hóa và Nghệ An giữ giá 53.000 đồng, cao nhất khu vực thì các tỉnh thành còn lại phổ biến từ 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam sôi động trở lại khi giá heo hơi tăng đến 2.000 đồng ở Cà Mau lên 53.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Bên cạnh đó, Cần Thơ và Đồng Tháp tăng 1.000 đồng lên 52.000 đồng/kg, đây cũng là giá phổ biến của các địa phương khác trong khu vực. Riêng Vĩnh Long dù tăng 1.000 đồng lên 51.000 đồng/kg nhưng vẫn thấp nhất miền Nam.

Giá heo hơi bình quân cả nước tăng lên 52.400 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam cũng duy trì giá bán heo hơi ở miền Bắc 55.000 đồng/kg, còn miền Nam 54.500 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh chợ đầu mối tiếp tục giảm, phổ biến từ 61.000 - 63.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt ít biến động như cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 102.000 đồng/kg, ba rọi 140.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 168.000 đồng/kg, giò heo rút xương 105.000 đồng/kg, nạc dăm 140.000 đồng/kg…

Giá vịt thịt cũng tăng, tại miền Bắc tăng 1.000 đồng lên 34.000 đồng/kg, miền Trung tăng 200 đồng lên 33.900 đồng/kg và miền Nam giữ giá 34.000 đồng/kg.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 22.10.2025: Nhích nhẹ trở lại

Giá heo hơi hôm nay 22.10.2025: Nhích nhẹ trở lại

Giá heo hơi sau vài ngày chững lại đã nhích lên. Đây là tín hiệu khởi sắc cho người chăn nuôi khi trước đó giá heo liên tục rớt trong bối cảnh dịch bệnh vẫn chưa được khống chế.

Giá heo hơi hôm nay 21.10.2025: Con giống cũng lao dốc

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi giá heo hơi tăng Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo giá vịt thịt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận