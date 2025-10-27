Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 27.10.2025: Vẫn dưới giá thành

Đinh Đang
Đinh Đang
27/10/2025 08:45 GMT+7

Giá heo hơi chưa thoát khỏi vùng giá thấp nhất trong gần 2 năm qua. Khi thời điểm cuối năm đang cận kề, người chăn nuôi thấp thỏm không dám tái đàn vì lo sợ thua lỗ.

Giá heo hơi hôm nay 27.10.2025: Vẫn dưới giá thành - Ảnh 1.

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo chưa có tín hiệu khởi sắc

ẢNH: Đ.Đ

Thị trường heo hơi đầu tuần chưa có biến động đáng kể. Tại miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục đi ngang so với cuối tuần qua. Cụ thể, giá heo ở các tỉnh thành như Bắc Ninh, TP.Hà Nội, Hưng Yên đang 55.000 đồng/kg, đây cũng là mức giá cao nhất khu vực và cả nước. Ở các địa phương khác, giá heo hơi dao động quanh mốc 53.000 - 54.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực được ghi nhận tại Lai Châu với 52.000 đồng/kg. 

Tại miền Trung, heo hơi dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg. Cụ thể, Gia Lai hiện có giá heo hơi thấp nhất khu vực, ở mức 50.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hoà cùng ghi nhận mức giá quanh 51.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Huế và Lâm Đồng thu mua ở mức 52.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thanh Hóa và Nghệ An dẫn đầu khu vực với  53.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi cũng duy trì đi ngang so với cuối tuần. Trong đó, giá heo ở Vĩnh Long tiếp tục giao dịch tại mốc 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Tại Cà Mau, giá heo hơi 53.000 đồng/kg, đây cũng là mức cao nhất khu vực. Các địa phương còn lại trong khu vực quanh mức 52.000 đồng/kg. 

Tại khu vực miền Nam, mỗi con heo xuất chuồng lỗ gần 1 triệu đồng, với mức giá này, nhiều hộ chăn nuôi không dám tái đàn vì sợ thua lỗ. Theo nhiều hộ chăn nuôi ở Vĩnh Long, chi phí đầu vào hiện nay quá cao trong khi giá bán lại không đủ bù. Ví dụ, một con heo giống loại 10 kg có giá 2,4 triệu đồng. Thức ăn từ lúc nuôi đến khi xuất chuồng tốn khoảng 3,5 triệu đồng. Tổng cộng chi phí đã 5,9 triệu đồng/con, chưa kể thuốc men, điện, nước. Muốn có lãi, giá bán phải từ 62.000 đồng/kg trở lên.

Xem thêm bình luận