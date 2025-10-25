Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 25.10.2025: Cao hơn thị trường Trung Quốc trên 10.000 đồng

25/10/2025 08:23 GMT+7

Giá heo hơi thời gian qua liên tục giảm và duy trì mức thấp trong khoảng 2 năm qua nhưng hiện tại vẫn cao hơn đáng kể so với thị trường Trung Quốc.

Miền Bắc hiện là khu vực có giá heo hơi bình quân cao nhất cả nước với 53.700 đồng/kg. Trong đó Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên duy trì mức cao nhất cả nước là 55.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại giữ giá từ 53.000 - 54.000 đồng/kg. Riêng Lai Châu thấp nhất khu vực với chỉ 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 25.10.2025: Cao hơn thị trường Trung Quốc trên 10.000 đồng- Ảnh 1.

Giá heo duy trì mức thấp nhất trong 2 năm qua nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với thị trường Trung Quốc

ẢNH: CHÍ NHÂN

Giá heo hơi ở miền Trung tiếp tục thấp nhất cả nước, đặc biệt là Gia Lai chỉ 50.000 đồng/kg. Nhiều địa phương như Đắk Lắk, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Trị cao hơn một ít, với 51.000 đồng/kg. Ngoại trừ Thanh Hóa và Nghệ An giữ giá 53.000 đồng/kg, cao nhất khu vực, các tỉnh thành còn lại cùng 52.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam phổ biến mức 52.000 đồng/kg, riêng Cà Mau lên 53.000 đồng/kg, cao nhất khu vực, ngược lại Vĩnh Long thấp nhất với 51.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước giữ mức 52.400 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam duy trì giá bán heo hơi ở miền Bắc 55.000 đồng/kg, còn miền Nam 54.500 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường Trung Quốc duy trì mức 40.900 đồng/kg, thấp hơn Việt Nam khoảng 11.500 đồng/kg. Điều này đặt ra yêu cầu Việt Nam phải đẩy mạnh chuyển đổi ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại nhằm giảm giá thành sản xuất.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở chợ đầu mối duy trì mức từ 61.000 - 63.000 đồng/kg tùy chất lượng. Giá một số sản phẩm thịt ít biến động như cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 102.000 đồng/kg, ba rọi 138.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 165.000 đồng/kg, giò heo rút xương 106.000 đồng/kg, nạc dăm 142.000 đồng/kg…

Giá vịt thịt tại miền Bắc và miền Trung cũng đứng yên, riêng miền Nam giảm 900 đồng còn 33.100 đồng/kg.

