Giá heo hơi hôm nay 28.10.2025: 'Ông lớn' lại giảm

Ở miền Bắc, giá heo hơi duy trì mức cao nhất cả nước với 55.000 đồng/kg tại các địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Ngược lại, Lai Châu thấp nhất khu vực với 52.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại giữ giá từ 53.000 - 54.000 đồng/kg.



Giá một số sản phẩm thịt ít biến động ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong khi đó, giá heo hơi ở miền Trung cao nhất khu vực với chỉ 53.000 đồng/kg ghi nhận tại Thanh Hóa và Nghệ An. Gia Lai tiếp tục đứng ở mốc 50.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Nhiều địa phương như Đắk Lắk, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Trị cũng chỉ 51.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại đồng giá 52.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam có giá heo hơi ở mức thấp; cao nhất khu vực là Cà Mau 53.000 đồng/kg, ngược lại Vĩnh Long thấp nhất với 51.000 đồng/kg, các địa phương còn lại phổ biến mức 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước giữ mức 52.400 đồng/kg. Trong khi đó, Công ty C.P Việt Nam giảm giá bán heo hơi ở miền Bắc 1.000 đồng xuống còn 54.000 đồng/kg, còn miền Nam 54.500 đồng/kg. Giá heo hơi đứng ở mức thấp trong thời gian dài, kéo giá heo giống tiếp tục lao dốc; các doanh nghiệp lớn đồng loạt giảm giá 100.000 đồng, xuống còn 2,3 triệu đồng/con (10kg).

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối duy trì mức từ 61.000 - 63.000 đồng/kg tùy chất lượng. Giá một số sản phẩm thịt ít biến động như cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 102.000 đồng/kg, ba rọi 138.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 165.000 đồng/kg, giò heo rút xương 106.000 đồng/kg, nạc dăm 142.000 đồng/kg…