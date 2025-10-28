Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 28.10.2025: 'Ông lớn' lại giảm

Chí Nhân
Chí Nhân
28/10/2025 08:23 GMT+7

Giá heo hơi trên thị trường vẫn đứng yên, trong khi đó doanh nghiệp lớn trong ngành lại điều chỉnh giảm. Kéo theo đó, giá heo giống cũng đồng loạt giảm 100.000 đồng/con.

Ở miền Bắc, giá heo hơi duy trì mức cao nhất cả nước với 55.000 đồng/kg tại các địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Ngược lại, Lai Châu thấp nhất khu vực với 52.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại giữ giá từ 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 28.10.2025: 'Ông lớn' lại giảm - Ảnh 1.

Giá một số sản phẩm thịt ít biến động

ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong khi đó, giá heo hơi ở miền Trung cao nhất khu vực với chỉ 53.000 đồng/kg ghi nhận tại Thanh Hóa và Nghệ An. Gia Lai tiếp tục đứng ở mốc 50.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Nhiều địa phương như Đắk Lắk, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Trị cũng chỉ 51.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại đồng giá 52.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam có giá heo hơi ở mức thấp; cao nhất khu vực là Cà Mau 53.000 đồng/kg, ngược lại Vĩnh Long thấp nhất với 51.000 đồng/kg, các địa phương còn lại phổ biến mức 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước giữ mức 52.400 đồng/kg. Trong khi đó, Công ty C.P Việt Nam giảm giá bán heo hơi ở miền Bắc 1.000 đồng xuống còn 54.000 đồng/kg, còn miền Nam 54.500 đồng/kg. Giá heo hơi đứng ở mức thấp trong thời gian dài, kéo giá heo giống tiếp tục lao dốc; các doanh nghiệp lớn đồng loạt giảm giá 100.000 đồng, xuống còn 2,3 triệu đồng/con (10kg).

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối duy trì mức từ 61.000 - 63.000 đồng/kg tùy chất lượng. Giá một số sản phẩm thịt ít biến động như cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 102.000 đồng/kg, ba rọi 138.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 165.000 đồng/kg, giò heo rút xương 106.000 đồng/kg, nạc dăm 142.000 đồng/kg…

