Giá heo hơi hôm nay 31.10.2025: Quay lại vùng giá đáy

Đinh Đang
Đinh Đang
31/10/2025 08:30 GMT+7

Giá heo hơi đã quay trở lại xu hướng giảm giá trong bối cảnh mưa lũ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chăn nuôi và vận chuyển, tiêu thụ.

Giá heo hơi hôm nay 31.10.2025: Quay lại vùng giá đáy- Ảnh 1.

Người chăn nuôi heo đang chịu thiệt hại vì mưa bão và giá giảm nhanh

ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận giảm nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, sau khi điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, heo hơi tại Thái Nguyên, Hưng Yên và Hải Phòng cùng về mức 53.000 đồng/kg; tại Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai và Điện Biên còn 52.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi khu vực miền Bắc dao động ở mức 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Trong khi đó, thị trường miền Trung ghi nhận ít biến động hơn nhưng vẫn nằm trong vùng giá thấp nhất cả nước. Hiện tại, đây là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa kéo dài, lũ lụt dâng cao, đời sống người dân bị thiệt hại, trong đó chuồng trại chăn nuôi cũng bị thất thoát, tiêu thụ bị ảnh hưởng do giao thông gián đoạn. Hiện heo hơi khu vực này được thu mua trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An vẫn giữ mức cao nhất khu vực với 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh 52.000 đồng/kg; Khánh Hòa và Lâm Đồng 51.000 đồng/kg. Các địa phương như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk 50.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi tạm thời chững lại, chưa có biến động mới. Heo hơi tại khu vực này được bán ra với giá từ 50.000 - 53.000 đồng/kg. Trong đó, heo hơi tại Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang 52.000 đồng/kg; Đồng Tháp, TP.HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ 51.000 đồng/kg; Cà Mau giữ giá cao nhất khu vực với 53.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại miền Bắc và đi ngang tại các khu vực còn lại. Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi hiện dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg. Giá heo hơi bình quân cả nước đã giảm còn 51.700 đồng/kg, quay lại vùng giá thấp nhất trong 2 năm qua. 

Diễn biến này do tác động từ nhiều yếu tố, gồm dịch bệnh trên gia súc vẫn chưa được khống chế, mưa lũ khiến cho nhu cầu tiêu thụ giảm sút và giá thịt heo ở các nước trong khu vực, đặc biệt là ở Trung Quốc đang giảm sâu vì cung vượt cầu.  

