Giá heo hơi hôm nay 3.11.2025: Thấp nhất trong 1 năm qua

Giá thịt heo đang giảm mạnh vì nhu cầu giảm sút trong mùa mưa bão kéo dài ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giữ trạng thái ổn định so với cuối tuần, đây là diễn biến khá quen thuộc trong thời gian gần đây khi giá heo hơi đi ngang trong ngày đầu tuần và điều chỉnh giảm từ giữa tuần. Cuối tuần qua, giá heo hơi giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg ở một số địa phương như Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai..., mức giao dịch phổ biến từ 52.000 - 54.000 đồng/kg, trong đó TP.Hà Nội là địa phương duy nhất duy trì giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi một số địa phương trong khu vực này đã rơi xuống dưới 50.000 đồng/kg. Cụ thể, heo hơi tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai giao dịch ở mức 49.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Tại các tỉnh, thành phố còn lại trong vùng, giá heo hơi dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg. Đây là khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, chăn nuôi thiệt hại, giao thông chia cắt ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi cũng giảm nhẹ trong tuần vừa qua. Cụ thể, thương lái ở khu vực này đang thu mua heo hơi với giá từ 50.000 - 53.000 đồng/kg. Trong đó, tại Cà Mau tiếp tục giữ giá heo hơi cao nhất khu vực với mức 53.000 đồng/kg; tại TP.HCM ở mức 51.000 đồng/kg. Giá heo hơi thấp nhất trong khu vực được ghi nhận tại Vĩnh Long với giá 50.000 đồng/kg, đây là nơi vừa phát hiện thêm 2 ổ dịch tả heo châu Phi tại xã Long Hiệp và xã Vĩnh Kim.

Nhìn chung, heo hơi cả nước đã quay lại vùng giá đáy, bình quân 51.100 đồng/kg trên cả nước và thấp nhất trong vòng 1 năm qua. Tín hiệu lạc quan đáng ghi nhận là giá heo tại Trung Quốc đã tăng trở lại và thu hẹp khoảng cách chênh lệch, chỉ còn thấp hơn giá heo Việt Nam 6.000 đồng/kg.

Mới đây, Bộ NN-MT đã có công văn gửi Bộ Công an đề nghị tăng cường chỉ đạo ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán giống vật nuôi và sản phẩm vật nuôi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Theo Bộ NN-MT, công tác này nhằm tiếp tục thực hiện cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đồng thời kịp thời ngăn chặn nguy cơ bùng phát nhập lậu giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong bối cảnh giá thành con giống và sản phẩm chăn nuôi trong nước có khả năng sẽ tăng cao để chuẩn bị cho nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán.