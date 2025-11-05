Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 5.11.2025: Vì sao rớt thảm?

Đinh Đang
Đinh Đang
05/11/2025 07:25 GMT+7

Thị trường heo hơi vẫn chưa thể khởi sắc khi giá thịt heo vẫn tiếp tục rớt mạnh, bình quân cả nước đã giảm về mức 50.700 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 5.11.2025: Vì sao rớt thảm?- Ảnh 1.

Giá thịt heo đang giảm mạnh trong mùa bão lũ kéo dài

ẢNH: Đ.Đ

Sau một ngày tạm thời chững lại, giá heo hơi tiếp tục đà giảm khi mùa mưa bão kéo dài. Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi giảm ở các tỉnh, thành gồm: Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, về mức 52.000 đồng/kg. Tại Lào Cai, Tuyên Quang, giá heo hơi cũng giảm còn 51.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, khi mùa mưa kéo dài cùng thông tin về cơn bão số 13 đã khiến nhu cầu dự trữ thực phẩm tăng lên, nhưng giá heo hơi vẫn tiếp tục giảm. Hiện giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An đang ở mức 51.000 đồng/kg; tại Gia Lai, Đắk Lắk hạ lần lượt giảm về mức giá 48.000 - 49.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. 

Tại thị trường miền Nam, heo hơi ở Đồng Nai và Tây Ninh giảm về cùng mức giá 51.000 đồng/kg; các tỉnh còn lại trong khu vực giao dịch quanh mức trung bình 50.800 đồng/kg. Nhìn chung, giá heo hơi bình quân cả nước đang ở mức 50.700 đồng/kg, nếu so với cùng kỳ năm trước thì giá heo hiện nay đang thấp hơn đến 10.500 đồng/kg, giảm gần 17%. 

Mưa bão kéo dài khiến cho giao thông bị chia cắt, ảnh hưởng đến việc tiêu thụ heo hơi ở nhiều địa phương là một trong những nguyên nhân giá heo hơi rớt thảm. Bên cạnh đó, thịt nhập khẩu đông lạnh cũng tràn về nhiều và dịch bệnh trong nước vẫn chưa được khống chế làm ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng. 

Theo thống kê của Bộ NN-MT, hiện cả nước còn 617 ổ dịch tả heo châu Phi tại 30/34 tỉnh, thành phố. Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng 10/2025, cả nước đã xảy ra 2.271 ổ dịch, số heo bị tiêu hủy là 1,16 triệu con. Mặc dù chăn nuôi heo đang dần phục hồi song tốc độ hồi phục còn chậm do ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt và tâm lý thận trọng trong tái đàn. Ước tính tổng đàn heo của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 10.2025 đạt 26,4 triệu con, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số địa phương vẫn duy trì đà tăng trưởng cao nhờ áp dụng biện pháp an toàn sinh học, liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ như Tây Ninh tăng 23,5%, Sơn La tăng 10,5%, Đồng Nai tăng 3,7%. Tuy nhiên, có một số địa phương đang thận trọng trong tái đàn, số lượng đàn heo vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước như: Khánh Hòa giảm 21,7%; Phú Thọ giảm 9,6%; Quảng Trị giảm 7,1%; Hà Nội giảm 3,7%...

