Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 8.11.2025: Xuống mức báo động

Chí Nhân
Chí Nhân
08/11/2025 08:29 GMT+7

Giá heo hơi tiếp tục giảm ở một số địa phương; giá bình quân cả nước xuống mức báo động khi về dưới 50.000 đồng/kg.

Ở miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng, Ninh Bình và Phú Thọ xuống 50.000 đồng/kg, đây cũng là mức phổ biến của nhiều tỉnh thành khác trong khu vực. Riêng Bắc Ninh giữ được mốc 51.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; ngược lại Lai Châu thấp nhất với 49.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 8.11.2025: Xuống mức báo động - Ảnh 1.

Giá heo tiếp tục giảm ở một số địa phương

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, giá heo hơi Hà Tĩnh giảm thêm 1.000 đồng xuống 48.000 đồng/kg, bằng với Gia Lai và Đắk Lắk - mức thấp nhất cả nước hiện nay. Thanh Hóa và Nghệ An cũng giảm 1.000 đồng còn 49.000 đồng/kg - mức giá phổ biến của nhiều địa phương trong khu vực.

Thị trường miền Nam ổn định, mức cao nhất 51.000 đồng/kg duy trì ở Tây Ninh và Cà Mau. Ngược lại, thấp nhất cũng chỉ 48.000 - 49.000 đồng/kg ở Vĩnh Long và Cần Thơ. Các địa phương khác đồng giá 50.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước xuống mức báo động khi chỉ còn 49.500 đồng/kg. Theo các chuyên gia, giá heo hơi thấp nhất trong 2 năm qua vì tình hình mưa bão tiếp tục diễn biến phức tạp khiến giao thông bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, sức mua cũng giảm nên giá khó có thể khởi sắc trở lại trong thời gian tới. Công ty C.P Việt Nam giữ giá ở phía bắc 52.000 đồng/kg, còn miền Nam vẫn 53.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối duy trì mức từ 60.000 - 61.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt dao động nhẹ, phổ biến như cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 102.000 đồng/kg, ba rọi 135.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 155.000 đồng/kg, giò heo rút xương 105.000 đồng/kg, nạc dăm 139.000 đồng/kg…

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 7.11.2025: Rớt xuống dưới mốc 50.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 7.11.2025: Rớt xuống dưới mốc 50.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay đã chính thức thủng đáy, rớt xuống mức giá thấp nhất kể từ tháng 1.2024 đến nay. Hiện giá heo bình quân cả nước chỉ còn 49.700 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 6.11.2025: Giảm đồng loạt

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi giảm giá heo hơi xuống mức báo động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận