Giá heo hơi hôm nay 8.11.2025: Xuống mức báo động

Ở miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng, Ninh Bình và Phú Thọ xuống 50.000 đồng/kg, đây cũng là mức phổ biến của nhiều tỉnh thành khác trong khu vực. Riêng Bắc Ninh giữ được mốc 51.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; ngược lại Lai Châu thấp nhất với 49.000 đồng/kg.



Giá heo tiếp tục giảm ở một số địa phương ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, giá heo hơi Hà Tĩnh giảm thêm 1.000 đồng xuống 48.000 đồng/kg, bằng với Gia Lai và Đắk Lắk - mức thấp nhất cả nước hiện nay. Thanh Hóa và Nghệ An cũng giảm 1.000 đồng còn 49.000 đồng/kg - mức giá phổ biến của nhiều địa phương trong khu vực.

Thị trường miền Nam ổn định, mức cao nhất 51.000 đồng/kg duy trì ở Tây Ninh và Cà Mau. Ngược lại, thấp nhất cũng chỉ 48.000 - 49.000 đồng/kg ở Vĩnh Long và Cần Thơ. Các địa phương khác đồng giá 50.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước xuống mức báo động khi chỉ còn 49.500 đồng/kg. Theo các chuyên gia, giá heo hơi thấp nhất trong 2 năm qua vì tình hình mưa bão tiếp tục diễn biến phức tạp khiến giao thông bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, sức mua cũng giảm nên giá khó có thể khởi sắc trở lại trong thời gian tới. Công ty C.P Việt Nam giữ giá ở phía bắc 52.000 đồng/kg, còn miền Nam vẫn 53.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối duy trì mức từ 60.000 - 61.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt dao động nhẹ, phổ biến như cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 102.000 đồng/kg, ba rọi 135.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 155.000 đồng/kg, giò heo rút xương 105.000 đồng/kg, nạc dăm 139.000 đồng/kg…