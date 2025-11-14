Giá heo hơi hôm nay 14.11.2025: Đà giảm chững lại

Nhiều trang trại đã chủ động giữ lại đàn không xuất bán trong thời điểm giá thịt heo xuống thấp ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ổn định hơn so với ngày trước, dao động từ 47.000 – 49.000 đồng/kg. Hiện ở các địa phương như Bắc Ninh, Hải Phòng và Phú Thọ, giá heo hơi duy trì mức 49.000 đồng/kg. Theo sau là Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên, giữ giá ở mức 48.000 đồng/kg. Ở cuối bảng, Lào Cai và Lai Châu có mức giá thấp nhất khu vực là 47.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi cũng tạm ngừng biến động. Thương lái tại khu vực này hiện thu mua heo hơi với giá trong khoảng 46.000 – 49.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk duy trì mức 47.000 đồng/kg. Hà Tĩnh và Gia Lai là hai địa phương có giá thấp nhất khu vực, giao dịch ở mức 46.000 đồng/kg. Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi hôm nay đã bình ổn trở lại, đà giảm đã tạm ngừng và mức giá phổ biến trong khu vực dao động từ 47.000 – 50.000 đồng/kg. Cụ thể, Đồng Nai và Cà Mau dẫn đầu với giá 50.000 đồng/kg, cao nhất miền và cả nước; Tây Ninh, An Giang, TP.HCM và Cần Thơ duy trì quanh mức 49.000 đồng/kg, còn Đồng Tháp ghi nhận 48.000 đồng/kg. Ở khu vực này, Vĩnh Long vẫn đang có giá heo hơi thấp nhất là 47.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước hiện đã rơi xuống đáy 48.000 đồng/kg, thấp nhất trong 5 năm qua. Với giá bán này, chắc chắn người chăn nuôi nhỏ lẻ và cả trang trại quy mô lớn cũng sẽ không cầm cự nổi.

Theo tính toán của Bộ NN-MT, giá thịt heo hiện đang xuống thấp nên sẽ ảnh hưởng đến khả năng tái đàn của người chăn nuôi trong dịp tết. Ước tính nhu cầu tiêu thụ thịt heo cả năm nay khoảng 4 triệu tấn, riêng tháng tết nhu cầu tăng từ 10 - 15%. Trong khi đó, bão Ragasa và bão số 10 Bualoi đã gây thiệt hại hơn 8.000 tỉ đồng, cuốn trôi hơn 400.000 con gia cầm và 1.638 con gia súc. Tính từ đầu năm đến tháng 10, tổng vật nuôi thiệt hại đã vượt khoảng 1,1 triệu con. Hiện sản lượng heo sản xuất trong nông hộ nhỏ lẻ giảm còn 35-40%, trong khi thị phần đàn heo trong nông hộ lớn và trang trại đã chiếm tới 60-65%.

Mặc dù vậy, các doanh nghiệp khẳng định sẽ không thiếu thịt heo cho thời điểm lễ tết cuối năm, chỉ riêng tỷ lệ tăng trưởng trọng lượng tự nhiên do các trang trại chủ động kéo dài không xuất bán trong thời điểm giá thấp cũng đã làm tăng thêm 10-15% lượng thịt, đủ đáp ứng nhu cầu gia tăng.