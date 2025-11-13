Giá heo hơi hôm nay 13.11.2025: Lại thủng đáy, tiệm cận thị trường Trung Quốc

Giá heo hơi miền Bắc thấp nhất 47.000 đồng/kg duy trì tại Lai Châu và Lào Cai, ngược lại Phú Thọ, Bắc Ninh và Hải Phòng đứng ở mức cao nhất khu vực nhưng cũng chỉ 49.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại đồng giá 48.000 đồng/kg.



Giá heo tiếp tục giảm, ở một số địa phương đã tiệm cận với thị trường Trung Quốc ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, giá heo hơi giảm thêm 1.000 đồng ở Hà Tĩnh và Gia Lai xuống mức thấp nhất 5 năm qua là 46.000 đồng/kg; gần bằng với giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc (43.000 đồng/kg). Tại Đà Nẵng cũng giảm 1.000 đồng xuống 47.000 đồng/kg, ngang với các địa phương lân cận. Cá biệt có Lâm Đồng duy trì mức cao nhất khu vực với 49.000 đồng/kg, trong khi Khánh Hòa 48.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam, giá heo hơi cũng giảm nhẹ 1.000 đồng ở Vĩnh Long còn 47.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Mức giảm 1.000 đồng cũng ghi nhận tại Đồng Tháp, xuống 48.000 đồng/kg; TP.HCM và Tây Ninh 49.000 đồng/kg, bằng với An Giang và Cần Thơ. Đồng Nai và Cà Mau vẫn duy trì mức cao nhất cả nước với 50.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước giảm xuống 48.000 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam duy trì giá bán heo hơi ở miền Bắc 50.000 đồng/kg, miền Nam 51.500 đồng/kg.

Tại thị trường tiêu thụ lớn nhất là TP.HCM, giá heo mảnh chợ đầu mối duy trì từ 60.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt dao động nhẹ, phổ biến như cốt lết 104.000 đồng/kg, thịt đùi 103.000 đồng/kg, ba rọi 133.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 155.000 đồng/kg, giò heo rút xương 105.000 đồng/kg, nạc dăm 136.000 đồng/kg…