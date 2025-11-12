Giá heo hơi hôm nay 12.11.2025: Càng ngày càng thấp

Giá thịt heo đang giảm mạnh vì nhu cầu tiêu thụ giảm sút ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì xu hướng giảm nhẹ, với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Cụ thể, các tỉnh thành như Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, TP. Hà Nội, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên, giá heo hơi lùi về mức 48.000 đồng/kg; trong khi đó, tại Lào Cai và Lai Châu cùng hạ giá thu mua xuống còn 47.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, giá heo hơi cũng chưa dừng đà giảm với mức điều chỉnh 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh. Hiện giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 47.000 – 49.000 đồng/kg. Trong đó, các địa phương gồm Đắk Lắk, Khánh Hoà, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi và Gia Lai đang giao dịch ở mức 47.000 đồng/kg. Tại Đà Nẵng, giá heo hơi giữ ở mức 48.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực, đạt 49.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg tại An Giang và Cà Mau, hiện thu mua lần lượt tại mức 49.000 đồng/kg và 50.000 đồng/kg. Trong khi đó, các địa phương khác gồm Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM giữ ổn định ở mức 50.000 đồng/kg; riêng Vĩnh Long vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực, đạt 48.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi khu vực này đang dao động trong khoảng 48.000 – 50.000 đồng/kg.

Giá heo hơi rớt mạnh như hiện nay xuất phát từ nhu cầu tiêu thụ thịt heo giảm sút. Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, nhận định: Giá thịt heo trong nước phải ở mức 55.000 đồng/kg thì những trang trại chăn nuôi lớn mới có thể có lãi, còn với giá hiện nay rớt quá thấp, chắc chắn cả những trại lớn và người chăn nuôi nhỏ lẻ đều thua lỗ. Trong khi đó, sức mua hiện nay quá yếu, người tiêu dùng có dấu hiệu "thắt lưng buộc bụng" trước các diễn biến khó lường của thời tiết. Mùa mưa bão kéo dài và xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước khiến cho nhu cầu tiêu thụ thịt các loại cũng chững lại.

Bên cạnh áp lực từ giá, sức tiêu thụ thịt lợn tại các chợ truyền thống và siêu thị đã giảm từ 5 – 7%, do người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang sử dụng các loại thủy sản, thực phẩm thay thế khác có giá rẻ hơn để tiết kiệm chi tiêu.