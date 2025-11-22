Người Hà Tĩnh lên mái nhà trao đồ ăn giúp người Đắk Lắk: 'An toàn nhé!'

Hình ảnh nhóm thiện nguyện SOS 38 Hà Tĩnh mang đồ ăn, lương thực cho người Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đang đứng trên mái nhà vì mưa lũ khiến nhiều người xúc động.

Xung quanh mênh mông biển nước, một thành viên trong nhóm thiện nguyện vội vàng trao đồ ăn cho người dân, không quên nhắn nhủ, động viên họ: "Chúng tôi từ Hà Tĩnh vào đây, mọi người an toàn nhé. Vào được đây khó lắm, không mang được nhiều đó, bà con ăn tạm nhé".



Một thành viên nhóm thiện nguyện SOS 38 Hà Tĩnh cho biết những ngày này mọi người từ Hà Tĩnh đến vùng lũ phường Tuy Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) để tiếp tế lương thực cho bà con ở vùng cô lập ẢNH: NVCC

Người dân trèo lên mái nhà tránh lũ, mừng rỡ khi thấy đội cứu trợ mang đồ ăn, nước uống đến tiếp tế. "Hôm nay 21.11, chúng tôi còn ít tiền sẽ cố gắng mua thêm lương thực nữa mang vào cho bà con. Khi nào hết tài chính, chúng tôi sẽ về lại Hà Tĩnh sau 4 ngày ở Phú Yên cũ", một thành viên nhóm thiện nguyện cho hay ẢNH: NVCC

Tình hình mưa lũ phức tạp nên có thời điểm các thành viên phải đi hơn 2 giờ đồng hồ mới có thể tìm thấy cửa hàng tạp hóa mua đồ ăn cho bà con. Nhìn hình ảnh người dân đứng trên mái nhà chờ tiếp tế đồ ăn, thức uống, các thành viên không khỏi xúc động ẢNH: NVCC

Trên đường tiếp cận bà con vùng cô lập để trao đồ ăn, nước uống cho họ, nhóm thiện nguyện SOS 38 Hà Tĩnh chứng kiến những hình ảnh xúc động. "Chúng tôi bắt gặp hình ảnh những con bò, con trâu chới với giữa dòng nước, thương lắm nhưng không làm cách nào được. Thật sự xin lỗi, chỉ biết khóc khi nhìn thấy hình ảnh đó, chỉ mong chúng được bình an", một thành viên nhóm thiện nguyện bày tỏ ẢNH: NVCC

Đến ngày 21.11, nhiều khu vực ở Phú Yên cũ vẫn chìm trong biển nước ẢNH: NVCC