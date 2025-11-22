Người Hà Tĩnh lên mái nhà trao đồ ăn giúp người Đắk Lắk: 'An toàn nhé!'

Nước lũ vây quanh, nhiều người Đắk Lắk vẫn mắc kẹt trên mái nhà, không thể di chuyển đến những nơi khác. Khoảnh khắc người dân đứng trên mái nhà vẫy tay mừng rỡ khi thấy đoàn cứu trợ đến khiến nhiều người xúc động.
Hình ảnh nhóm thiện nguyện SOS 38 Hà Tĩnh mang đồ ăn, lương thực cho người Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đang đứng trên mái nhà vì mưa lũ khiến nhiều người xúc động.
Xung quanh mênh mông biển nước, một thành viên trong nhóm thiện nguyện vội vàng trao đồ ăn cho người dân, không quên nhắn nhủ, động viên họ: "Chúng tôi từ Hà Tĩnh vào đây, mọi người an toàn nhé. Vào được đây khó lắm, không mang được nhiều đó, bà con ăn tạm nhé".
