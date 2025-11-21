Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an Đắk Lắk triển khai Zalo Mini App SOS hỗ trợ khẩn cấp đồng bào

Ngọc Lê
Ngọc Lê
21/11/2025 16:58 GMT+7

Ứng dụng công nghệ Zalo Mini App giúp Công an tỉnh Đắk Lắk xác định chính xác vị trí, số lượng người cần cứu trợ khẩn cấp do mưa lũ, sạt lở.

Ngày 21.11, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương triển khai Ứng dụng công nghệ Zalo Mini App giúp công an xác định chính xác vị trí, số lượng người cần cứu trợ khẩn cấp do mưa lũ, sạt lở.

Công an Đắk Lắk triển khai Zalo Mini App SOS hỗ trợ khẩn cấp đồng bào- Ảnh 1.

Cách sử dụng Zalo Mini App giúp công an xác định chính xác vị trí, số lượng người cần cứu trợ khẩn cấp do mưa lũ, sạt lở

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước tình hình mưa bão kéo dài trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng, gây ra lũ lụt, sạt lở, ngập úng ở nhiều khu vực, công tác cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, việc tiếp cận và xác định chính xác vị trí người dân gặp nạn trong điều kiện thời tiết xấu và nước lũ dâng cao đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính kịp thời của công tác hỗ trợ.

Công an Đắk Lắk triển khai Zalo Mini App SOS hỗ trợ khẩn cấp đồng bào- Ảnh 2.

Công an xã Xuân Lộc (tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) cứu người dân ở thôn Thạch Khê, Long Thạnh ra khỏi vùng nước lũ dâng cao

ẢNH: CÔNG AN XÃ XUÂN LỘC

Để giải quyết thách thức này và nhanh chóng cứu trợ nhân dân, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương triển khai Zalo Mini App nhằm hỗ trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh. Đây là kênh thông tin cực kỳ hiệu quả để phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Hướng dẫn người dân cần hỗ trợ

Để lực lượng chức năng có thêm kênh thông tin phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn, người dân cần chia sẻ thông tin qua các bước sau:

  • Bước 1: Quét mã QR hoặc truy cập đường link để vào Mini App Bản đồ Zalo SOS.
  • Bước 2: Cấp quyền vị trí để hệ thống xác định và hiển thị bản đồ khu vực đang đứng.
  • Bước 3: Thực hiện cứu hộ. Sau khi cứu hộ, nhớ chọn chuyển sang trạng thái "Đã hỗ trợ" để đánh dấu, giúp cập nhật tình hình kịp thời.

Hướng dẫn người dân cần hỗ trợ (Bật trạng thái SOS)

Người dân đang gặp nguy hiểm, cần hỗ trợ khẩn cấp ở Đắk Lắk, hãy vào Zalo của mình để bật trạng thái cần hỗ trợ (SOS).

Công an Đắk Lắk triển khai Zalo Mini App SOS hỗ trợ khẩn cấp đồng bào- Ảnh 3.

Công an xã Xuân Lộc và người dân cùng dọn dẹp vệ sinh để thông cống ra biển ngày 21.11

ẢNH: NGỌC PHÚ

Theo đó, cách thức hoạt động là lực lượng cứu hộ sẽ tổng hợp dữ liệu do người dân gửi và hiển thị dưới dạng bản đồ. Các ghim vị trí người cần cứu sẽ được gắn kèm thông tin cụ thể: vị trí chính xác, số điện thoại, và tình trạng của từng trường hợp.

Theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Đắk Lắk, việc triển khai Zalo mini App hỗ trợ khẩn cấp đồng bào bị lũ lụt đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Giải pháp này không chỉ giúp xác định chính xác vị trí người cần hỗ trợ, mà còn nắm bắt kịp thời số lượng người bị mắc kẹt, mức độ nguy hiểm và nhu cầu cứu trợ.

