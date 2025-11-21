Quy Nhơn ngập lụt: 'Trắng tay, không biết bắt đầu lại từ đâu'

Ngập lụt giữa lòng phố cũ Quy Nhơn

Sáng 21.11, có mặt tại các phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ), PV Thanh Niên ghi nhận nước lũ đã bắt đầu rút nhưng dấu vết của ngập lụt còn hiện hữu khắp nơi.

Con đường phủ bùn, rác và đồ đạc hư hỏng nằm ngổn ngang trước sân mỗi nhà như một bức tranh xám xịt sau dòng nước dữ.

Sáng 21.11, nhiều tuyến đường ở khu vực Quy Nhơn vẫn còn ngập nước ẢNH: BÁ HOÀNG

Người dân tất bật dọn dẹp, vớt lại những gì còn sót lại sau ngập lụt, còn ở những vùng thấp trũng, nhiều khu dân cư vẫn bị cô lập.

Chính quyền và các lực lượng chức năng tăng tốc tiếp tế lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm để bà con không bị đói, không bị rét trong những ngày khó khăn.

Trên tuyến đường Hồ Đắc Di, lối dẫn vào Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn, nước vẫn ngập sâu. Ba ngày liên tục ngập lụt khiến các bệnh viện gần như bị cắt đứt với bên ngoài, bác sĩ và nhân viên y tế xoay xở trong điều kiện thiếu thốn.

Nhiều khu dân cư ở Quy Nhơn vẫn còn bị chia cắt vào sáng 21.11 ẢNH: BÁ HOÀNG

Ngày 20.11, 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) được điều động đến khu vực ngập nặng để hỗ trợ các bệnh viện và người dân. Họ mang theo gạo, mì tôm, nước uống và trực tiếp giúp thu dọn bùn đất, khôi phục cơ sở vật chất.

Bệnh viện bị ngập lụt được nhiều lực lượng hỗ trợ

Theo ông Võ Kiên Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, thời điểm ngập lụt lên cao, trong bệnh viện có 94 bệnh nhân và khoảng 50 người nhà, chưa kể một số người dân sống gần đó chạy vào trú tạm để tránh lũ.

Suốt những ngày bị cô lập, bệnh viện được nhiều nhà hảo tâm cùng lực lượng công an, quân đội hỗ trợ cơm nóng, nước uống. Số sữa và thịt hộp dự trữ được ưu tiên dành cho bệnh nhân nặng, người có diễn biến xấu. Bệnh viện may mắn có máy phát điện đặt ở tầng 2 nên vẫn duy trì được nguồn điện phục vụ điều trị.

"Ở đây không có trẻ em và phụ nữ, nên phần nào cũng yên tâm hơn. Với những bệnh nhân lớn tuổi, chúng tôi bố trí một phòng riêng để bảo đảm an toàn", ông Cường cho biết.

Lực lượng quân đội dọn dẹp vệ sinh các bệnh viên tại Gia Lai sau khi nước rút ẢNH: MAN ĐỨC DŨNG

Ngay khi nước vừa rút, 30 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739 lập tức có mặt, bắt tay vào tổng vệ sinh toàn bộ khu vực làm việc, phòng bệnh, máy móc và khuôn viên ngập đầy bùn đất. Bệnh viện cũng nhờ đơn vị này hỗ trợ sửa chữa hệ thống máy bơm bị ngập sâu dưới nước.

"Ngập lụt gây thiệt hại quá lớn, mọi thứ ngổn ngang. Nhờ lực lượng vũ trang hỗ trợ, việc dọn dẹp, sắp xếp máy móc diễn ra nhanh hơn rất nhiều. Chúng tôi đang nỗ lực khôi phục hoạt động khám chữa bệnh sớm nhất để phục vụ bệnh nhân", ông Võ Kiên Cường chia sẻ.

"Tôi cứ nghĩ gia đình mình sẽ bị cuốn trôi"

Giữa đống đổ nát sau ngập lụt, bà Dương Thị Nghề (66 tuổi, tổ 2, phường Quy Nhơn Bắc) ngồi thẫn thờ bên những mảnh vỡ còn sót lại của căn nhà. Bà kể, tối 18.11, nước lũ bất ngờ ập vào, phá tung cửa. Dòng nước cuồn cuộn đẩy bà, con trai và vợ chồng người cháu dạt lên gác xép.

"Tôi cứ nghĩ cả nhà sẽ bị cuốn trôi. Cả đêm, chúng tôi ôm nhau chờ lực lượng cứu hộ. Đến chiều 19.11, lực lượng chức năng mới tiếp cận được và đưa cả gia đình ra ngoài an toàn", bà Nghề nói.

Bà Dương Thị Nghề mất nhiều tài sản do ngập lụt ẢNH: BÁ HOÀNG

Ngôi nhà nhỏ của bà giờ chỉ còn vài chiếc xe máy và cái tủ lạnh mắc kẹt trước cửa. "Gia đình trắng tay, không biết bắt đầu lại từ đâu", bà nghẹn giọng.

Cách đó không xa, ông Trần Văn Thành (51 tuổi, phường Quy Nhơn Đông) cũng chịu cảnh tương tự. "Nước dâng quá nhanh, phá tung cửa cuốn phía trước, cuốn sạch tài sản. Ti vi, xe máy, xe đạp… hư hỏng hết. Bao năm tích góp giờ mất hết. Ngập lụt lần này mạnh chưa từng thấy", ông Thành nói.

Quy Nhơn ngập lụt, nhiều gia đình thiệt hại nặng về tài sản ẢNH: BÁ HOÀNG