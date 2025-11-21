Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Trong 10 ngày phải thông đèo Mimosa

Ngày 21.11, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến thăm hỏi đồng bào xã D'Ran (Lâm Đồng) bị thiệt hại nặng do ngập lụt và sau đó đi kiểm tra thực tế tuyến đèo Prenn, đèo Mimosa bị sạt lở nghiêm trọng vừa qua.

Phó thủ tướng chỉ đạo trong vòng 10 ngày phải khắc phục và thông tuyến đèo Mimosa.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng (thứ 3 trái qua) nghe báo cáo tình hình sạt lở đèo Mimosa và phương án khắc phục ẢNH: LÂM VIÊN

Tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương khắc phục đèo Mimosa bị sạt lở ẢNH: LÂM VIÊN

Tại hiện trường vụ sạt lở, đại diện đơn vị tư vấn thiết kế báo cáo sơ bộ hiện trạng đèo Mimosa bị sạt lở, đề xuất 2 phương án khắc phục. Phương án 1: mở đường vào phía rừng thông, làm kè đổ đá lấp đoạn đường sạt lở; phương án 2 xây cầu băng qua đoạn đèo bị sạt lở dài hơn 100 m. Nếu thực hiện theo phương án 1 cần thời gian khoảng 10 ngày, với phương án 2 cần ít nhất 4 tháng.

Trong 10 ngày phải thông tuyến đèo Mimosa

Trưa cùng ngày, Phó thủ tướng cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về công tác khắc phục hậu quả của thiên tai, sạt trượt, ngập lụt trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua.

Phó thủ tướng cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trưa 21.11 ẢNH: LÂM VIÊN

Tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn từ ngày 17 - 21.11. Theo đó, những ngày qua trên địa bàn tỉnh có mưa lớn và kéo dài đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của người dân trên địa bàn, đặc biệt là khu vực Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà.

Cụ thể, có 4 người chết, 1 người mất tích và 1 người bị thương; hơn 1.100 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà cửa và tài sản; đường giao thông hư hỏng… tập trung tại địa bàn các xã D'Ran, Ka Đô, Hiệp Thạnh, Đơn Dương, Tà Năng, Ninh Gia, Cát Tiên…; 1.640 ha cây trồng.

Ngay sau khi nhà dân bị nước lũ dâng ngập, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng di dời người và tài sản của người dân đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến thăm hỏi đồng bào xã D'Ran (Lâm Đồng) bị thiệt hại nặng do ngập lụt ẢNH: CTV

Phó thủ tướng thăm hỏi động viên gia đình bị thiệt hại do ngập lụt ở xã D'Ran ẢNH: CTV

Ông Hồ Văn Mười cũng cho biết, những đợt mưa lớn gây thiệt hại nặng về hạ tầng giao thông, đô thị, sạt lở đất. Trong đó các tuyến đèo cửa ngõ dẫn đến các phường trung tâm TP.Đà Lạt (cũ) như Prenn, Mimosa và D'Ran bị sạt lở nghiêm trọng, hiện phải tạm dừng các phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn. Thống kê sơ bộ, mưa lũ đã gây thiệt hại ở Lâm Đồng trên 1.000 tỉ đồng, hiện nay các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trình bày các phương án khắc phục sạt lở đèo Mimosa, Phó thủ tướng chỉ đạo trong vòng 10 ngày phải khắc phục và thông tuyến đèo Mimosa để đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện cho người dân và du khách.

Chi hỗ trợ khẩn cấp cho Lâm Đồng 200 tỉ đồng

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ với chính quyền địa phương, nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chịu thiệt hại do mưa lũ bất thường trong những ngày qua. Đồng thời, gửi lời chia buồn đến các gia đình có người tử vong do mưa lũ.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, chia sẻ với người dân xã D'Ran đang tránh lũ trong một ngôi chùa ẢNH: CTV

Phó thủ tướng cho biết đêm qua (20.11), Thủ tướng chủ trì buổi họp để đánh giá và chỉ đạo khắc phục mưa lũ trong cả nước. "Trung ương đã hỗ trợ 200 tỉ đồng cho Lâm Đồng, địa phương cần giải ngân hỗ trợ cho người dân trong thời gian càng sớm càng tốt. Trong một tuần phải có phương án hỗ trợ, nhanh chóng phân bổ tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại về nhà cửa, sản xuất nông nghiệp, cây trồng vật nuôi. Nếu địa phương không giải ngân kịp thời sẽ phải chịu trách nhiệm", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng chỉ đạo trong 10 ngày phải khắc phục và thông tuyến đèo Mimosa ẢNH: LÂM VIÊN

Phó thủ tướng chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng cần có phương án khắc phục, hỗ trợ thiệt hại cho người dân xã D'Ran và một số xã vùng hạ lưu đập thủy điện chịu thiệt hại nặng do đợt xả lũ từ ngày 19.11 vừa qua.

Đồng thơi, lưu ý Lâm Đồng rà soát các hồ đập thủy điện, thủy lợi có nguy cơ; lưu ý các công ty vận hành thủy điện trong việc điều tiết xả lũ trong mùa mưa, nhằm ít gây thiệt hại nhất cho người dân vùng hạ du; nghiên cứu nâng mức hỗ trợ thiệt hại cho người dân nhằm sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, mưa lũ.

Xã D'Ran ngay chân đập hồ thủy điện Đa Nhim (Đơn Dương) bị thiệt hại nặng do mưa lũ ẢNH: L.V

Phó thủ tướng cũng yêu cầu sớm triển khai các phương án khắc phục thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt là hạ tầng giao thông các tuyến đèo trọng điểm như Prenn, Mimosa, D'Ran…