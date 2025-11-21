Đèo Mimosa lên Đà Lạt khi nào khắc phục xong sạt lở?

Sáng 21.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Ngọc Tiến, Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng, cho biết theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười, sở đang phối hợp các cơ quan chuyên môn tìm phương án khắc phục, gia cố đoạn sạt lở từ Km 226+600 - Km 226+800 trên đèo Mimosa (QL20) một cách nhanh nhất.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay của Lâm Đồng là chưa tìm được mỏ đất, đá phù hợp để khai thác nhanh phục vụ khắc phục sạt lở. Vì vậy, ít nhất trong 3 ngày tới, việc lưu thông qua đèo Mimosa khó có thể nối lại.

Đèo Mimosa sạt lở

ẢNH: HỮU TRI

Trước đó, ngày 20.11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã trực tiếp đến hiện trường sạt lở đèo Mimosa để kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục. Ông Mười yêu cầu Sở Xây dựng tìm mọi biện pháp khẩn cấp nhằm gia cố, sửa chữa, sớm thông tuyến giao thông qua đèo nối với Đà Lạt.

Ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh phải áp dụng ngay các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại về tài sản và tính mạng người dân.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đông, lúc 23 giờ ngày 19.11, tại đoạn Km 226+600 - Km 226+800 QL20, mái taluy âm cùng nền và mặt đường đã bị sạt lở nghiêm trọng, dài khoảng 70 m, sâu 40 m, làm đứt hoàn toàn nền, mặt đường và taluy âm.

Khu vực này từng xuất hiện vết nứt mặt đường vào ngày 18.11. Khi Sở Xây dựng đang tìm cách khắc phục vết nứt, đêm 19.11 đến rạng sáng 20.11, sạt lở nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (thứ 2 từ phải sang) và lãnh đạo các sở liên quan kiểm tra tình trạng sạt lở đèo Mimosa vào ngày 20.11 ẢNH: HỮU TRI

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan duy trì cảnh báo tại các đoạn Km 226+600 - Km 226+800 (đèo Mimosa) và Km 249+932 - Km 249+968 trên QL20.

Chiều 20.11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 2220/QĐ-UBND, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại hai đoạn đường này.

Bảng chỉ dẫn đường từ Đà Lạt- Tà Nung đến vòng xoay Liên Khương ra QL20 ẢNH: SỞ NN-MT LÂM ĐỒNG

Điều tiết lũ giảm, tập trung khắc phục thiệt hại cho dân

Sáng 21.11, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở NN-MT Lâm Đồng, cho biết do mưa đêm 21.11 giảm, các thủy điện trên địa bàn đã thông báo giảm lưu lượng xả tràn. Cụ thể, hồ thủy điện Đồng Nai 3 giảm từ 900 m³/giây xuống 800 m³/giây, hồ thủy điện Đồng Nai 4 giảm từ 850 m³/giây xuống 750 m³/giây.

“Quan trọng nhất lúc này là khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ. Thiệt hại về nông nghiệp, môi trường và tài sản của người dân rất lớn, nên phải tập trung hỗ trợ bà con phục hồi sản xuất và chăn nuôi càng sớm càng tốt”, ông Tân cho biết.

Cầu treo Phú Thiện bị lũ cuốn trôi, khiến việc đi lại giữa hai xã Đức Trọng và Ninh Gia của người dân gặp nhiều khó khăn ẢNH: L.V

Đèo Mimosa sạt lở nghiêm trọng, Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp

Theo Đài Khí tượng thủy văn Lâm Đồng, dù lượng mưa ngày 21.11 giảm, chỉ còn 15 - 20 mm, nguy cơ sạt lở đất tại các sườn dốc, đèo, mái taluy dương và taluy âm vẫn rất cao, người dân và các địa phương không được chủ quan.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, tính đến chiều 20.11, mưa lũ đã làm 4 người tử vong tại xã Lạc Dương, trong đó 2 người bị cây đè, 1 người chết do sạt lở đất và 1 người bị lũ cuốn trôi. Có 645 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn.

Về nông nghiệp, khoảng 1.227 ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu, bị thiệt hại. Ngoài ra, khoảng 31 điểm sạt lở và một số tuyến đường bị ngập, chia cắt, gây khó khăn nghiêm trọng cho việc lưu thông.