Thời sự

Lâm Đồng: Xuyên đêm đưa dân ra khỏi vùng rốn lũ Cát Tiên

Lâm Viên
21/11/2025 09:07 GMT+7

Sau 2 ngày hồ thủy điện dọc sông Đồng Nai đồng loạt xả lũ, nước ồ ạt tràn về rốn lũ Cát Tiên (Lâm Đồng) từ tối 20.11. Chính quyền và lực lượng chức năng đã xuyên đêm sơ tán người dân khỏi vùng ngập sâu.

Sáng 21.11, bà Trần Thị Thế Ngọc, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên (Lâm Đồng), cho biết ba ngày trước, ngay khi nhận thông tin các hồ thủy điện xả lũ, địa phương đã chủ động kích hoạt phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó đợt ngập lụt.

Rốn lũ Cát Tiên: Hàng trăm người được cứu khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm - Ảnh 1.

Đêm 20.11, Quân khu 7 tăng cường 80 cán bộ, chiến sĩ đến xã Cát Tiên giúp dân ứng phó mưa lũ

ẢNH: CTV

Chiều tối 20.11, nước lũ từ thượng nguồn sông Đồng Nai bắt đầu đổ về gây ngập lụt nhiều khu dân cư tại xã Cát Tiên.

Bà Ngọc cho biết thêm, từ chiều 20.11, Quân khu 7 đã tăng cường 80 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến xã Cát Tiên để phối hợp với công an, dân quân và lực lượng tại chỗ xuyên đêm đưa hàng trăm người đến nơi an toàn, trong đó có nhiều người già và người bệnh. Các lực lượng cũng hỗ trợ người dân di dời tài sản lên cao, đưa bò sữa và gia súc lên các triền đồi để tránh lũ.

Rốn lũ Cát Tiên: Hàng trăm người được cứu khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm - Ảnh 2.

Con đường trung tâm xã Cát Tiên ngập nước từ chiều tối 20.11

ẢNH: CTV

Rốn lũ Cát Tiên: Hàng trăm người được cứu khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm - Ảnh 3.

Chợ Cát Tiên nước bắt đầu ngập từ đêm 20.11 rồi dâng cao dần

ẢNH: CTV

Rốn lũ Cát Tiên: Hàng trăm người được cứu khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm - Ảnh 4.

Lực lượng dân quân địa phương đưa người già đến nơi an toàn tránh lũ

ẢNH: CTV

Lâm Đồng: Xuyên đêm đưa dân ra khỏi vùng rốn lũ Cát Tiên - Ảnh 1.

Lực lượng công an sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập lụt

ẢNH: CTV

Tương tự, tại các xã Cát Tiên 2 và Cát Tiên 3, chính quyền và người dân đều chủ động ứng phó mưa lũ.

Ông Nguyễn Hoàng Lịch, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 2, cho biết trong đêm 20.11, địa phương đã sơ tán gần 100 hộ ở các thôn Đức Phổ, Phổ Thuận, Cát Lâm 2, Sơn Hải và Phước Thái. Lực lượng phòng thủ khu vực 3 cũng điều 20 quân nhân và ca nô đến hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi tránh lũ an toàn.

Rốn lũ Cát Tiên: Hàng trăm người được cứu khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm - Ảnh 6.

Các lực lượng xã Cát Tiên giúp dân đưa đàn bò sữa lên cao trú ẩn trước khi lũ tràn về

ẢNH: PHƯỜNG THẢO

Rốn lũ Cát Tiên: Hàng trăm người được cứu khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm - Ảnh 7.

Hỗ trợ các hộ dân kê cao đồ đạc để tránh lũ dâng cao

ẢNH: CTV

Rốn lũ Cát Tiên: Hàng trăm người được cứu khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm - Ảnh 8.

Di chuyển đàn bò sữa đến nơi an toàn

ẢNH: CTV

Ông Trần Quang Trừng, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3, cho biết trong đêm 20.11, lực lượng chức năng đã hỗ trợ 39 hộ ở các vùng trũng của các thôn Hòa Thịnh, Liên Phương, Trấn Phú và Trung Hưng sơ tán, đồng thời kê dọn vật dụng, tài sản lên cao. Xã cũng đã thành lập 4 tổ xung kích, mỗi tổ 30 người, trang bị xuồng máy và áo phao để kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó với lũ.

Đến sáng 21.11, xã Cát Tiên đã kịp thời di dời hơn 400 hộ với 2.000 người dân và tài sản đến nơi an toàn để tránh lũ.

Công ty CP Thủy điện Đồng Nai (đơn vị quản lý thủy điện Đồng Nai 3 và 4) cho biết do lượng nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai đổ về lớn, lên đến 2.300 m³/giây, nên từ 14 giờ ngày 20.11, nhà máy buộc phải xả điều tiết với lưu lượng 1.600 m³/giây rồi giảm dần.

Đến 7 giờ sáng 21.11, lưu lượng xả còn 800 m³/giây. Đại diện công ty cho hay đây là đợt xả lũ lớn nhất trong 15 năm vận hành, trong khi những năm trước mức xả điều tiết chỉ khoảng 300 m³/giây.


Quân khu 7 cử 1.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục mưa lũ

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 triệu tập gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ và hơn 200 phương tiện sẵn sàng hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở.

Xem thêm bình luận