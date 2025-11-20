Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Quân khu 7 cử 1.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục mưa lũ

Lâm Viên
Lâm Viên
20/11/2025 17:33 GMT+7

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 triệu tập gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ và hơn 200 phương tiện sẵn sàng hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở.

Chiều 20.11 tại buổi họp khẩn về công tác công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh Lâm Đồng, đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7, cho biết, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã triệu tập gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ và hơn 200 phương tiện sẵn sàng hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai.

Quân khu 7 cử 1.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục mưa lũ - Ảnh 1.

Hồ thủy điện Đa Nhim (Đơn Dương) rạng sáng 20.11 xả lũ trên 2.111 m3/giây gây ngập lụt nghiêm trọng khu vực hạ du

ẢNH: LÂM VIÊN

Ngay trong chiều tối nay, 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 20 xuồng ca nô sẽ có mặt tại vùng tâm lũ D'Ran, Đơn Dương… của Lâm Đồng hỗ trợ địa phương tìm kiếm, cứu nạn.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin, từ ngày 16.19.11, Lâm Đồng xảy ra mưa to, lượng mưa có nơi lên tới 120 mm, có 31 điểm bị sạt lở và nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước, trong đó có nhiều tuyến giao thông huyết mạch như đèo D'Ran, Prenn, Ngoạn Mục, Mimosa do bị sạt lở nghiêm trọng, không thể lưu thông.

Quân khu 7 cử 1.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục mưa lũ - Ảnh 2.

Hạ du hồ thủy điện Đa Nhim bị nhấn chìm bởi nước lũ

ẢNH: LÂM VIÊN

Quân khu 7 cử 1.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục mưa lũ - Ảnh 3.

Hàng trăm ngôi nhà vùng hạ du hồ Đa Nhim chìm ngập trong nước lũ

ẢNH; LÂM VIÊN

Do các hồ thủy điện xả lũ bảo vệ hồ chứa, nên có hàng trăm ngôi nhà ở khu vực H.Đơn Dương (cũ) và xã Hiệp Thạnh chìm ngập trong nước lũ; hàng ngàn héc ta hoa màu bị lũ cuốn trôi hoặc chìm sâu trong nước lũ. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ và sạt lở đất gồm các phường: Xuân Trường - Đà Lạt, Xuân Hương - Đà Lạt; các xã Hiệp Thạnh, Ka Đô, Quảng Lập, Đơn Dương, Quảng Phú… Theo ước tính ban đầu, tổng thiệt hại khoảng 800 tỉ đồng.

Đến chiều 20.11 toàn tỉnh có 4 người chết, 18 người bị thương và 10 người dân của xã Lạc Dương bị cô lập do mưa lũ, sạt lở đất, lực lượng chức năng đang tìm cách tiếp cận.

Quân khu 7 cử 1.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục mưa lũ - Ảnh 4.

Xã D'Ran bị thiệt hại nặng do nước lũ dâng cao trong đêm 19.11

ẢNH: LÂM VIÊN

Quân khu 7 cử 1.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục mưa lũ - Ảnh 5.

Xã D'Ran tan hoang sau mưa lũ

ẢNH: LÂM VIÊN

Ngay trong chiều 20.11, UBND tỉnh Lâm Đồng họp khẩn về công tác công tác phòng, chống thiên tai. Đại tá Lê Xuân Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 chủ trì với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành và được trực tuyến tới các điểm cầu các xã, phường, đặc khu trong toàn tỉnh.

Quân khu 7 cử 1.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục mưa lũ - Ảnh 6.

Chiến sĩ quân đội cõng dân đến vùng an toàn trong mưa lũ

ẢNH: LV

Khoảnh khắc lũ cuốn phăng cầu treo Phú Thiện trên sông Đa Nhim

Trong đêm 19.11 đến sáng 20.11 các xã, phường đã tích cực thực hiện phương châm "4 tại chỗ", tiến hành sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, hỗ trợ đưa người dân khu vực bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Quân khu 7 cử 1.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục mưa lũ - Ảnh 7.

Lực lượng Quân đội đến xã D'Ran giúp di dời dân mắc kẹt trong mưa lũ

ẢNH; CTV

Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Lâm Đồng cho biết, đêm 19.11, Bộ CHQS tỉnh đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ cùng với xe cứu thương, xe tải quân dụng, xuồng, ca nô, áo phao đã hành quân về tâm lũ phối hợp với các lực lượng sơ tán 420 hộ với 1.538 nhân khẩu rời khỏi vùng nguy hiểm và tập kết về khu vực an toàn, hỗ trợ đưa người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.


