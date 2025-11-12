Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lâm Đồng: 500 người tham gia diễn tập phòng thủ dân sự tại hồ Tuyền Lâm

Lâm Viên
Lâm Viên
12/11/2025 16:59 GMT+7

Tỉnh Lâm Đồng tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự cấp xã năm 2025 với hơn 500 người tham gia tại khu vực hồ Tuyền Lâm (P.Xuân Hương - Đà Lạt), nhằm nâng cao năng lực ứng phó thiên tai và bảo đảm an toàn cho người dân.

Ngày 12.11, tại khu vực hồ Tuyền Lâm (P.Xuân Hương - Đà Lạt), tỉnh Lâm Đồng tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2025, với 500 người thuộc nhiều lực lượng tham gia.

Huy động tổng lực để diễn như thật

Dự buổi diễn tập có thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Phó tư lệnh Quân khu 7; thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó tham mưu trưởng Quân khu 7; ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 124 xã, phường, đặc khu trong toàn tỉnh.

Lâm Đồng: 500 người tham gia diễn tập phòng thủ dân sự tại hồ Tuyền Lâm - Ảnh 1.

Nhiều ca nô phục vụ diễn tập cứu người bị thiên tai, lũ lụt

ẢNH: L.V

Tham gia diễn tập có hơn 500 người gồm các lực lượng quân sự, công an, y tế, cán bộ, công chức, viên chức, báo và phát thanh truyền hình cùng quần chúng nhân dân P.Xuân Hương - Đà Lạt.

Tỉnh Lâm Đồng cũng huy động 43 phương tiện, thiết bị chuyên dụng phục vụ diễn tập, gồm ca nô, xuồng, xe cứu thương, xe tải, xe múc, thiết bị bay không người lái (flycam) và 2 chó nghiệp vụ của lực lượng biên phòng để tham gia các phần thực hành cứu hộ, cứu nạn.

Lâm Đồng: 500 người tham gia diễn tập phòng thủ dân sự tại hồ Tuyền Lâm - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và đại diện Quân khu 7 tại buổi diễn tập phòng thủ dân sự năm 2025 bên hồ Tuyền Lâm

ẢNH: L.V

Tình huống giả định đặt ra là: do ảnh hưởng của cơn bão đổ bộ vào địa bàn tỉnh, tại tổ 18, P.Xuân Hương - Đà Lạt, xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng từ taluy dương, vùi lấp 3 ngôi nhà. Mưa lớn kéo dài khiến các tuyến đường bộ bị chia cắt, không thể lưu thông, gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Trước tình hình đó, UBND phường đã chỉ huy lực lượng tại chỗ huy động tàu, thuyền, ca nô để tiếp cận khu vực sạt lở.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai chó nghiệp vụ để tìm kiếm những người bị vùi lấp. Nạn nhân được đưa về trạm y tế dã chiến được thiết lập gần khu vực sạt lở để sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị và chăm sóc.

Lâm Đồng: 500 người tham gia diễn tập phòng thủ dân sự tại hồ Tuyền Lâm - Ảnh 3.

Tình huống giả định xảy ra vụ sạt lở đất từ taluy dương vùi lấp 3 ngôi nhà

ẢNH: L.V

Lâm Đồng: 500 người tham gia diễn tập phòng thủ dân sự tại hồ Tuyền Lâm - Ảnh 4.

Ngôi nhà bị nghiêng do sạt lở đất

ẢNH: L.V

Lâm Đồng: 500 người tham gia diễn tập phòng thủ dân sự tại hồ Tuyền Lâm - Ảnh 5.

Sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm người bị vùi lấp

ẢNH: L.V

Tình huống tiếp theo, nước lũ dâng cao làm ngập 1 khu dân cư. Nhiều người bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt trên những nóc nhà nổi lên trên mặt nước và bám trên các bè. Lực lượng cứu hộ sử dụng ca nô, xuồng máy tổ chức giải cứu những người bị mắc kẹt, đưa về nơi an toàn chăm sóc.

Lâm Đồng: 500 người tham gia diễn tập phòng thủ dân sự tại hồ Tuyền Lâm - Ảnh 6.

Dùng xuồng máy tổ chức giải cứu những người bị mắc kẹt giữa mưa lũ

ẢNH: L.V

Lâm Đồng: 500 người tham gia diễn tập phòng thủ dân sự tại hồ Tuyền Lâm - Ảnh 7.

Thiết bị bay không người lái thả thức ăn, nước uống cho người dân đang bị cô lập

ẢNH: L.V

Tình huống giả định thứ 3 là mô phỏng một khu dân cư gồm 12 hộ với 71 nhân khẩu bị mưa lũ cô lập hoàn toàn và có nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi.

Nhận được thông tin, chủ tịch UBND phường và ban chỉ huy phòng thủ dân sự phường huy động toàn bộ lực lượng, ca nô, xuồng, thuyền tiếp cận khu vực bị cô lập, sơ tán người dân về nơi an toàn. Trong khi đó, 4 thiết bị bay không người lái được điều khiển để thả thức ăn, nước uống cho người dân đang bị cô lập.

Lâm Đồng: 500 người tham gia diễn tập phòng thủ dân sự tại hồ Tuyền Lâm - Ảnh 8.

Giải cứu người bị mắc kẹt do mưa lũ

ẢNH: L.V

Lâm Đồng: 500 người tham gia diễn tập phòng thủ dân sự tại hồ Tuyền Lâm - Ảnh 9.

Đưa người bị nạn đến cơ sở y tế cấp cứu

ẢNH: L.V

Sau khi giải quyết các tình huống cấp bách, lực lượng y tế dự phòng tổ chức tiếp cận các khu vực xảy ra thiên tai, phun thuốc khử khuẩn môi trường. Còn các lực lượng khác dọn dẹp vệ sinh, khai thông cống rãnh, khắc phục hậu quả để người dân có thể quay về sinh sống.

Sẵn sàng ứng phó hiệu quả khi xảy ra thiên tai, sự cố

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, cho biết cuộc diễn tập không chỉ là mô phỏng tình huống, mà còn là dịp để đánh giá năng lực thực tiễn, giúp mỗi cấp, mỗi ngành và nhân dân nâng cao kỹ năng, ý thức phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó hiệu quả khi xảy ra thiên tai, sự cố.

Lâm Đồng: 500 người tham gia diễn tập phòng thủ dân sự tại hồ Tuyền Lâm - Ảnh 10.

Ông Hồ Văn Mười cho rằng cuộc diễn tập là dịp để đánh giá năng lực thực tiễn

ẢNH: L.V

Theo ông Mười, trong 1 tháng qua, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn bằng các hoạt động thực tế chứ không phải chờ đến cuộc diễn tập này.

Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra thiên tai, bão lũ làm 3 người thiệt mạng, vỡ một hồ chứa nước ở Tuy Phong (Bình Thuận cũ), hàng ngàn ngôi nhà bị ngập úng, thiệt hại lên tới 250 tỉ đồng.

Lâm Đồng: 500 người tham gia diễn tập phòng thủ dân sự tại hồ Tuyền Lâm - Ảnh 11.

Lực lượng quân đội triển khai các tình huống khẩn cấp xử lý nguy cơ vỡ đập hồ nước Cay An ở xã Tà Năng vào đêm 7.11

ẢNH: L.V

Gần đây nhất, ngày 7.11, tại hồ thủy lợi Cay An (xã Tà Năng), khoảng 300 người thuộc các lực lượng đã làm việc xuyên đêm dưới sự chỉ huy trực tiếp của lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng để di dời gần 100 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Ngay sau đó, triển khai ngay các tình huống khẩn cấp xử lý nguy cơ vỡ đập hồ nước…

Lâm Đồng: 500 người tham gia diễn tập phòng thủ dân sự tại hồ Tuyền Lâm - Ảnh 12.

Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng gia cố chân đập hồ Cay An trước nguy cơ vỡ đập

ẢNH: L.V

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, cuộc diễn tập phòng thủ dân sự năm 2025 là đợt huy động toàn bộ hệ thống chính trị của 124 xã, phường và đặc khu toàn tỉnh tham gia. Sau khi kết thúc diễn tập, các địa phương sẽ tiếp thu, rút kinh nghiệm từ thực tiễn, qua đó xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp với đặc thù địa bàn, bảo đảm chủ động, sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống khẩn cấp có thể phát sinh trong thực tế.

Tòa soạn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
