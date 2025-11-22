Đồng lòng vượt qua trận lũ lịch sử

Trắng tay sau lũ

Sáng 21.11, tại khu vực Quy Nhơn và Tuy Phước (tỉnh Gia Lai, trước đây thuộc Bình Định), từng con đường dẫn vào khu dân cư vẫn lấp xấp nước, loang màu phù sa. Người lớn, trẻ nhỏ lom khom trong bùn, nhặt lại từng món đồ bị dòng nước lũ vùi dập. Trên nhiều mái nhà, dấu vệt nước đen xám kéo dài quá đầu người vẫn còn hằn rõ, như một lời nhắc về trận lũ "chưa từng thấy trong đời".

Cụ ông Lê Văn Lang (75 tuổi, trú P.Phú Yên, Đắk Lắk) được Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cứu ra khỏi nhà sau 3 ngày cô lập ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Lê Ngô (64 tuổi, P.Quy Nhơn Đông) mắt đỏ hoe khi nhìn những vật dụng sũng nước được kéo vội ra sân hong tạm. "Nước lên tới đâu kê đồ tới đó, mà vẫn không kịp. Chỉ ôm được ít đồ cứu trợ, còn đâu trôi hết", ông nói, giọng nghẹn lại.

Chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 573, Quân khu 5, dọn dẹp, lau chùi bàn ghế giúp Trường THCS Trần Bá (xã Tuy Phước, Gia Lai) Ảnh: Bá Cường

Giữa đống ngổn ngang sau lũ, bà Dương Thị Nghề (66 tuổi, tổ 2, P.Quy Nhơn Bắc) ngồi lặng kể về tối 18.11, với giọng chùng xuống: "Lũ ập vào nhanh lắm. Cửa bật tung, nước cuồn cuộn đẩy cả nhà tôi lên gác xép. Tôi nghĩ mình không sống qua đêm đó…". Mãi đến chiều 19.11, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được, đưa bà và gia đình ra ngoài an toàn. Nhưng giờ nhìn lại căn nhà chỉ còn trơ khung, bà chỉ biết lắc đầu: "Trắng tay hết rồi, không biết bắt đầu từ đâu".

Hầu hết các vật dụng của gia đình ông Lê Ngô đã hư hỏng do ngập nước Ảnh: Hải Phong

Khốn khổ trong những vùng còn chìm sâu

Đến chiều 21.11, nhiều xã, phường ở phía đông tỉnh Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ) vẫn chìm trong biển nước. Hàng trăm hộ dân bị cô lập, thiếu nước uống, thiếu đồ ăn, điện thoại cạn pin không thể kêu cứu.

Tại xã Hòa Thịnh (thuộc H.Tây Hòa, Phú Yên cũ), chính quyền phải dùng xe chuyên dụng quân sự Kamaz để vận chuyển hàng cứu trợ. Anh Nguyễn Minh Lai (xã Hòa Thịnh) kể trong nước mắt: "Trắng tay rồi, không còn gì ăn. Nhà có người bệnh nữa…". Ba người trong gia đình anh cầm cự suốt 3 ngày 2 đêm chỉ bằng vài phần cơm khô. Khi nhận được suất ăn cứu trợ, anh rưng rưng: "Giờ nhận được cơm… mừng quá, cảm động quá… không biết nói gì hơn".

Bà Dương Thị Nghề thu dọn, rửa lại vật dụng đã bị ngâm trong nước Ảnh: Bá Hoàng

Ngày 21.11, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn. Theo thống kê ban đầu, tỉnh đã ghi nhận 19 người tử vong, 6 người mất tích, hơn 400 căn nhà hư hỏng hoàn toàn…

Lực lượng Dân quân tự vệ, Công an P.Tây Nha Trang vượt quãng đường ngập nước dài hơn 6 km để vận chuyển đồ ăn, nước uống cho người dân thôn Võ Dõng, P.Tây Nha Trang Ảnh: Bá Duy

Ở Khánh Hòa, nước lũ trên sông Cái (Nha Trang) rút chậm. Tuy nhiên tuyến đường 23 Tháng 10 (P.Tây Nha Trang) vẫn mênh mông nước. Người dân vật vã tìm lối thoát khỏi những dãy nhà còn ngập sâu. Ông Thiên Minh, người dân thôn Võ Cạnh, P.Tây Nha Trang, kể giọng run vì đói và lạnh: "Nhà ngập gần 3 ngày. Hôm nay nước rút chút, tôi liều bơi ra xin miếng ăn, chai nước. Đồ đạc mất hết… May còn xin được cái áo ấm".

Ông Thiên Minh cho biết nhà ngập gần 3 ngày, hôm nay nước rút bớt ông liều mình bơi ra xin thức ăn và nước uống Ảnh: Bá Duy

Bên ngoài trung tâm, lực lượng cứu hộ dồn quân về xã Diên An, Diên Khánh, Diên Phú, những nơi nhiều khu dân cư bị cô lập nhiều ngày. Xuồng máy, ca nô liên tục men theo dòng chảy xiết, đưa mì gói, nước sạch, thuốc men tới từng nhà.

PV Báo Thanh Niên (đi đầu, bên phải) đi cùng và hỗ trợ lực lượng chức năng tiếp tế lương thực, thực phẩm cho bà con P.Tây Nha Trang (Khánh Hòa) Ảnh: B.D

Tình người giữa dòng nước xiết

Ngày 21.11, tại sân bay quân sự Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 (Quân chủng Hải quân) ở Cam Ranh, Khánh Hòa, các trực thăng của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã tiếp nhận 700 phần quà thiết yếu do tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ. Số hàng này được chuyển thả xuống các khu vực ngập lụt kéo dài, bị chia cắt và thiếu lương thực - thực phẩm ở Khánh Hòa và vùng phía đông tỉnh Đắk Lắk (trước đây thuộc Phú Yên). Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm như nước suối, sữa tươi, bánh ngọt, mì gói… giúp người dân cầm cự trong những ngày nước lũ chưa rút.

Lực lượng quân đội vận chuyển lương thực đến vùng lũ Đắk Lắk Ảnh: Văn Viễn

Quân khu 5 triển khai 3 xe thiết giáp vượt nước xiết, chở hơn 3.000 suất nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân Đắk Lắk; đồng thời cấp thêm 3 tấn lương khô.

Công an TP.Đà Nẵng, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đưa xuồng máy, ca nô vào vùng ngập sâu Đắk Lắk, mang hơn 1.000 phần lương thực, nước uống, thuốc men tiếp tế. Họ cũng bế người già, dìu phụ nữ mang thai, cõng trẻ nhỏ qua dòng nước xoáy tới nơi an toàn. Công an tỉnh Đắk Lắk còn vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp quần áo để hỗ trợ người dân vùng lũ.

Quân khu 5 trao quà cho người dân vùng lũ Đắk Lắk Ảnh: Văn Viễn

Ở thôn Tân Lập (xã Ea Ly, Đắk Lắk), bà con tự tay gói 1.000 chiếc bánh chưng gửi sang hỗ trợ xã Hòa Thịnh và dự định gói thêm vài tạ gạo nếp nữa. Tại Khánh Hòa, nhóm thiện nguyện của anh Trần Quang Thắng (37 tuổi, Cam Ranh) dựng bếp tại chỗ, nấu hàng trăm suất ăn nóng mỗi ngày cho vùng cô lập. Ở P.Tây Nha Trang, khi nghe người dân đang đói rét, ông Nguyễn Ngọc Toàn cùng bạn bè chèo thúng chai vào tận tâm lũ trao từng suất ăn nóng…

Đường liên tỉnh xã Hoà Thịnh đi xã Hoà Mỹ (Đắk Lắk) bị nước lũ đánh hư hỏng nghiêm trọng nhiều đoạn Ảnh: Huy Đạt

Tại Gia Lai, Ủy ban MTTQ VN tỉnh gửi hàng cứu trợ trị giá 1,5 tỉ đồng đến Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, An Nhơn Bắc… Doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hơn 163 tỉ đồng cùng hàng hóa thiết yếu. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cung cấp hàng chục ngàn suất ăn, nước uống, sữa, trứng luộc… Các nhóm thiện nguyện từ Hà Nội đưa xe bếp dã chiến vào nấu 4.000 - 5.000 suất/ngày.

Anh Igor, du khách Nga, tình nguyện tham gia hỗ trợ lực lượng cứu hộ P.Tây Nha Trang (Khánh Hòa) vận chuyển lương thực đến các điểm ngập nặng Ảnh: Bá Duy

Ngày 21.11, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 700 tỉ đồng cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục thiệt hại.

Phó thủ tướng Lê Thành Long tặng quà, động viên người dân vùng lũ thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước (Gia Lai) Ảnh: Đức Nhật

Cùng ngày, Phó thủ tướng Lê Thành Long đến Gia Lai kiểm tra hiện trường, thăm hỏi người dân và động viên lực lượng cứu hộ. Ông đề nghị địa phương bám sát chỉ đạo của T.Ư, tiếp tục huy động tổng lực để hỗ trợ dân, nhất là lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men; sớm khôi phục trường học, trạm y tế, theo dõi sát diễn biến thời tiết và tuyệt đối không chủ quan.

Mặt trận Tổ quốc kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây nguyên Chiều 21.11, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) VN tổ chức Lễ phát động toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra ở khu vực miền Trung, Tây nguyên Ảnh: Gia Hân Trong lời kêu gọi tại lễ phát động, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, gửi lời thăm hỏi và chia sẻ với những nỗi đau của các gia đình có người thân bị mất, xin chia sẻ với những gia đình bị mất mát nhà cửa, hoa màu, tài sản do mưa lũ gây ra. Đồng thời cho biết, Ủy ban T.Ư MTTQ VN tiếp tục phát động đợt vận động toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN nhấn mạnh mỗi tấm lòng, sự sẻ chia dù nhỏ bé đều vô cùng trân quý. Mỗi sự đóng góp dù ít hay nhiều đều góp phần giúp đồng bào thêm niềm tin, động lực, điều kiện để đứng dậy sau bão lũ. Hưởng ứng lời kêu gọi, tại lễ phát động, rất nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ với số tiền lên đến hơn 112,6 tỉ đồng. Tư An