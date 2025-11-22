Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Gia đình

Con gái tật nguyền bị lũ cuốn trong đêm: Cha già run run kể lại khoảnh khắc bất lực

Huy Đạt - Phạm Hữu - Cao An Biên
22/11/2025 06:00 GMT+7

Lũ dâng cao bất ngờ trong đêm cuốn trôi người con gái tật nguyền ngay trước mắt người cha 82 tuổi ở Đắk Lắk. Suốt 3 ngày bám mái nhà giữa dòng nước lạnh, ông chỉ nghẹn nói: 'Xin hãy tìm giúp con tôi…'.

Gần trưa 21.11, khi chiếc ca nô của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cập bờ, lực lượng CSGT phải cõng ông Hà Ngọc Vinh (82 tuổi, trú tổ dân phố Phước Lộc 2, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) lên khu vực an toàn.

Khoảnh khắc sinh tử, lũ cuốn mất con gái

Sau 3 ngày chống chọi với lũ dữ trong ngôi nhà 3 gian xập xệ đã vắt kiệt sức người cha già. Trên gương mặt nhăn nheo, nước mưa hòa vào nước mắt, ông Vinh chỉ ghé tai cán bộ CSGT đang cõng ông rồi thều thào được vài lời: "Các chú hãy cố tìm giúp con gái tôi… con tôi còn đang dưới dòng nước lạnh lắm…".

Con gái tật nguyền bị lũ cuốn trong đêm: Cha già run run kể lại khoảnh khắc bất lực - Ảnh 1.

Ông Hà Ngọc Vinh vẫn chưa hết bàng hoàng khi lũ dữ cuốn trôi con gái

Ảnh: Huy Đạt

Con gái tật nguyền bị lũ cuốn trong đêm: Cha già run run kể lại khoảnh khắc bất lực - Ảnh 2.

CSGT cõng ông Vinh vì ông đã kiệt sức

Ảnh: Huy Đạt

Kể với PV Thanh Niên, ông Vinh nhớ lại, chiều 19.11, khi nước lũ dâng cao, ông và con gái là Hà Thị Diễm Thúy (45 tuổi, bị liệt từ nhỏ) cố kê những bao lúa lên cao.

"Tui cứ nghĩ như những đợt trước, nước lên rồi sẽ xuống thôi… Ai dè lên nhanh quá, trở tay không kịp", ông Vinh run run kể.

Theo lời người cha, đến khoảng 23 giờ ngày 19.11, nước đã ngập gần đến xà mái nhà. Hai cha con phải đứng chới với trên đống lúa, rồi men theo cột kèo để leo lên mái, định dỡ ngói thoát ra ngoài chờ cứu hộ. Nhưng bất ngờ, dòng nước xiết quật sập giàn giáo, cuốn phăng đống lúa kê dưới chân.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, ông Vinh may mắn bám được vào cột nhà. Còn chị Thúy đôi chân yếu ớt không chống nổi dòng nước bị nhấn chìm trong tích tắc.

"Tôi chỉ nghe tiếng con hụt hơi rồi mất hút. Tôi kêu đến khan cổ mà chỉ nghe tiếng nước lũ chảy", ông Vinh nghẹn lại.

Con gái tật nguyền bị lũ cuốn trong đêm: Cha già run run kể lại khoảnh khắc bất lực - Ảnh 3.

Ông Vinh được đưa về nơi an toàn

Ảnh: Huy Đạt

Sau khi người con gái bị mất tích, gần 3 ngày, ông Vinh cố bám víu trên mái nhà. Giữa mưa lớn và đêm lạnh cắt da, vừa đau buồn vì con gái mất tích, ông Vinh đã gào gọi tên con và gọi cứu hộ. Nhưng đáp lại ông Vinh chỉ là bóng tối và nước cuồn cuộn.

"Con tôi vẫn còn đâu đó trong căn nhà ngập sâu"

Trong buổi chiều cùng ngày, anh Hà Thanh Kỳ (35 tuổi, con trai ông Vinh) cố lội qua vùng nước sâu để tìm đường trở lại nhà cha nhưng bất thành vì lực lượng công an ngăn cản. "Chị tôi từ nhỏ đã bệnh, chân bị liệt, sức khỏe yếu lắm. Lúc nghe tin nước lên, tôi cố bơi vào cứu nhưng nước cuốn mạnh quá, không thể tới được. Đành đứng bất lực đứng bên ngoài chờ lực lượng cứu hộ", anh Kỳ bật khóc.

Con gái tật nguyền bị lũ cuốn trong đêm: Cha già run run kể lại khoảnh khắc bất lực - Ảnh 4.

Ông Vinh nhờ cậy CSGT giúp tìm con gái mất tích

Ảnh: Huy Đạt

Con gái tật nguyền bị lũ cuốn trong đêm: Cha già run run kể lại khoảnh khắc bất lực - Ảnh 5.

Con trai ông Vinh (giữa) tên Kỳ, đang cung cấp thông tin về chị gái mất tích cho Công an phường Phú Yên

Ảnh: Huy Đạt

Khi lực lượng công an tìm được lối vào đưa ông Vinh ra khỏi mái nhà ngập nước, anh Kỳ vừa mừng vừa đau buồn: "Cha tôi sống rồi, còn chị tôi… mất tích, không biết ở đâu giữa mênh mông nước".

Theo anh Kỳ, anh sẽ đứng chờ để xin được đi cùng đội cứu hộ để trở vào, tìm bằng được thi thể chị.

"Cha tôi kể lúc công an vào, họ phải lặn xuống mới tiếp cận được vì nhà chìm sâu trong nước. Tôi nghĩ chị vẫn còn mắc lại đâu đó trong căn nhà", anh Kỳ nghẹn ngào.

Cô giáo trải lòng giữa ngày lũ dữ

