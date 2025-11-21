Nhịn đói 2 ngày, bám mái tôn chờ cứu hộ: Người Gia Lai kể lại phút thoát hiểm

Đêm trắng trên mái nhà

Ngày 20.11, chúng tôi có mặt tại vùng nước lũ ngập sâu nhất của P.Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Bầu trời đã thôi trút nước, nhưng các khu phố vẫn chìm trong cảnh ngổn ngang sau trận lũ bất thường hiếm gặp. Nước ở vài tuyến phố rút nhẹ, để lại lớp bùn vàng đặc quánh. Điện bị cắt, sóng điện thoại lúc có lúc không.

Trên tuyến đường Hồ Đắc Di, nước lũ tràn ra, gây ngập 2 bệnh viện: Bệnh viện Lao phổi và Bệnh viện Tâm thần. Nhiều khu dân cư chìm trong biển nước. Lực lượng quân đội, công an hối hả đưa xuồng, ca nô, thuyền chở hàng cứu trợ cũng như giải cứu người dân ra khỏi vùng ngập.

Vừa rời khỏi vùng ngập lụt, ông Trần Ngọc Hùng (53 tuổi, P.Quy Nhơn Bắc) ngồi co ro ở một góc đường. Sáng 20.11, nước đã rút, ông đưa vợ đến vùng cao hơn sau một ngày đêm ngồi trên mái tôn tránh lũ. Hai ngày trước, ngay từ sáng sớm, nước bắt đầu dâng đến ngang đầu gối.

Ông Trần Ngọc Hùng cùng vợ trải qua một đêm kinh hoàng trong nước lũ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đến trưa, nước rút, vợ chồng ông dọn dẹp nhà cửa. Nhưng đến đêm, mưa trắng trời, nước dâng cao khiến họ mắc kẹt trong nhà. Trưa hôm sau, khi mép nước dâng lên quá cửa, ông Hùng cột chiếc võng vào hai bên xà gồ mái nhà để vợ có chỗ trú. Còn ông, níu bên mép võng, cả thân thể ngâm trong nước lũ.



Chiều 19.11, khi nước ngập đến nóc nhà, ông đành đục tấm tôn để đưa vợ lên mái. Nhà ông vừa bị tốc mái trong cơn bão số 13, sau bão ông vội vàng lợp lại mái tôn, nay lại phải đục ra để trốn lũ. Một đêm kinh hoàng, gió và mưa tầm tã, hai vợ chồng đành ôm nhau chia hơi ấm. Sáng hôm sau, khi nước dần rút, ông đưa vợ đến khu vực an toàn để ăn uống, phục hồi sức khỏe. "Đồ đạc, tài sản trong nhà bị ngập, hư hỏng hết rồi. Thiên tai mà, biết làm sao được", ông Hùng nói.

Bữa ăn đầu sau 2 ngày nhịn đói

Nước lũ vơi dần, ông Nguyễn Tiến Diện (70 tuổi, khu phố 5, P.Quy Nhơn Bắc, Gia Lai), chống gậy lội lụt đến vùng ít ngập hơn để nhận hàng cứu trợ. Sống cả đời ở đây, ông chưa bao giờ thấy nước dâng cao đến vậy. Nhà ông có gác lửng, nên ban đầu ông chủ quan.



"Lũ năm 2009 cũng lớn, nhưng chỉ vào nhà đến ngang đầu gối. Lần này nước dâng đến gần mép gác lửng. Hai ngày nằm trong nhà không có đồ ăn, nước uống. Giờ nước rút, tôi mới lội ra xin đồ ăn cho đỡ đói khát", ông Diện kể. Sau gần 1 km di chuyển, ông cũng được hỗ trợ mì tôm và nước uống.

Nguyễn Tiến Diện, chống gậy lội 1km trong nước lụt để lấy nhu yếu phẩm ẢNH: ĐỨC NHẬT

Không may mắn như ông Diện, bà Trần Thị Bích Tùng (khu phố 3, P.Quy Nhơn Bắc) phải quay về vì đoàn cứu trợ đã rời đi. "Hai ngày nay nhà tôi chẳng có gì ăn. Sáng nay nước rút, tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa thì nghe có đoàn cứu trợ tới. Khi lội ra, họ đã đi mất. Ngâm nước lâu, lạnh quá, giờ phải quay về chứ không ngất xỉu", bà nói.

Hiểm nguy trong dòng nước

Dù lực lượng công an, quân đội đã triển khai vận chuyển nhu yếu phẩm liên tục, nhưng số lượng người mắc kẹt quá lớn khiến việc cấp phát không thể đều cho mọi người.

Bà Trần Thị Bích Tùng phải quay về chờ chuyến cứu trợ sau ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chúng tôi theo chân các chiến sĩ công an lội vào vùng ngập lụt phường Quy Nhơn Bắc. Trên một con ngõ dẫn vào khu phố 5, thiếu tá công an Rah Lan Nghi không may vấp phải tảng bê tông. Anh bị tấm tôn sắc lẹm cắt sâu vào tay. Máu đỏ chảy, anh đành quấn tạm miếng bông băng rồi lùi lại giao nhiệm vụ tiếp tế cho đồng đội.

Thiếu tá công an Rah Lan Nghi bị thương khi đi đưa hàng cứu trợ bà con ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong làn nước lũ, khi tính mạng người dân là trên hết, những người lính phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy. Chiều 19.11, nhiều nơi vẫn còn ngập nặng. Mưa lũ diễn biến phức tạp, nước dâng nhanh, lực lượng Biên phòng Gia Lai liên tục dầm mình trong nước cứu người dân mắc kẹt ở P.Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn cũ (Gia Lai).

Khi điều khiển tàu tiếp cận một điểm ngập sâu, thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh, nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của tàu BP 320402, Hải đội Biên phòng 2, không may bị chân vịt tàu quệt trúng, gây đứt gân các ngón chân trái số 3 đến 5.

Đồng đội lập tức đưa anh đi cấp cứu giữa dòng người sơ tán. Các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật nối gân, đến tối 19.11, sức khỏe thiếu tá Thinh đã tạm ổn định.

Ở vùng lũ, sự xuất hiện của những người lính khiến người dân bớt hoang mang, lo lắng hơn ẢNH: ĐỨC NHẬT



