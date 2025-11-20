Nứt hàng loạt công trình ở Gia Lai sau tiếng nổ dưới lòng đất

Ngày 20.11, Sở NN-MT tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp chính quyền xã Ia Rsai (Gia Lai, tỉnh Bình Định cũ) khảo sát vụ tiếng nổ dưới lòng đất khiến nhiều nhà dân và công trình công vụ bị nứt toác.

Sau tiếng động lớn dưới lòng đất, nhiều công trình, nhà cửa bị nứt toác ẢNH: YÊN TẠ

Theo phản ánh ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 19.11, người dân buôn Chư Bang bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn vang lên từ lòng đất. Ngay sau đó, nhiều vết nứt xuất hiện trên tường và nền nhà. Các vết nứt rộng khoảng 0,5 cm, kéo dài 7 – 10 m. Qua rà soát nhanh, có 3 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó một nhà xuất hiện vết nứt rộng đến 1 cm, dài hơn 10 m và làm nứt cả phần móng.

Không chỉ nhà dân, hàng loạt công trình tại trụ sở Đảng ủy và UBMTTQVN xã Ia Rsai, nhà tập thể trong khuôn viên Công an xã Chư Gu, cùng các nhà làm việc 1 tầng, 2 tầng, hội trường, nhà bảo vệ… cũng xuất hiện nhiều vết nứt dọc. Vết nứt lớn nhất rộng gần 1 cm, kéo dài khoảng 20 m. Tại hội trường Đảng ủy xã Ia Rsai xuất hiện một vết nứt chạy dài khoảng 20 m.

Bà Nay H'Bui (buôn Chư Bang) cho biết rất lo lắng trước tiếng nổ bất thường cùng vết nứt trên nhà. "Lúc đó tôi đang chơi với cháu thì đất dưới nhà phát ra tiếng nổ lớn, mặt đất rung nhẹ. Cả làng hoảng hốt chạy ra ngoài", bà Nay H'Bui kể.

Nhiều công trình bị nứt toác, hư hại sau vụ nổ ẢNH: YÊN TẠ

Ông Võ Ngọc Châu, Chủ tịch UBND xã Ia Rsai, cho biết đây là lần đầu địa phương ghi nhận hiện tượng nổ trong lòng đất. Vết nứt bề mặt được xác định dài hơn 1 km, chủ yếu ở buôn Chư Bang và đang tiếp tục được kiểm tra.

"Xã đã báo cáo lên cấp trên, đồng thời động viên, trấn an người dân. Cơ quan chuyên môn sẽ làm rõ nguyên nhân để người dân yên tâm", ông Châu nói.

Theo Sở NN-MT tỉnh Gia Lai, cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến và sớm báo cáo UBND tỉnh để có phương án xử lý. Hiện cơ quan này rà soát toàn bộ khu vực, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và cán bộ làm việc tại các công trình.