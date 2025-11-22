Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Chới với giữa ngập lụt ở Phú Yên cũ, 'lũ cuốn đi hết rồi con ơi'

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
22/11/2025 04:20 GMT+7

Cụ ông ở Phú Yên cũ lội ra giữa dòng nước lạnh ngập lụt để nhận quà. Toàn thân cụ run rẩy, chiếc áo thun mỏng đang mặc trên người đã hoàn toàn ướt và nhuộm màu bùn đất.

Hình ảnh xót xa nhất trong chuyến đi là trường hợp một cụ ông cao tuổi, khoảng ngoài 70. Cụ ông ở Phú Yên cũ (Đắk Lắk) lội ra giữa dòng nước lạnh ngập lụt để nhận quà. 

Toàn thân cụ run rẩy, chiếc áo thun mỏng đang mặc trên người đã hoàn toàn ướt và nhuộm màu bùn đất.

Khi phóng viên Thanh Niên hỏi thăm, cụ ông trả lời với giọng nói thều thào, đầy sự thật thà và đau xót: "Mọi thứ, từ quần áo khô đến chăn màn, lũ cuốn đi hết rồi con ơi. Không còn cái gì khô ráo để mặc nữa. Lạnh lắm nhưng đành chịu. Phải mặc cái áo ướt của bà vợ để ra đây nhận đồ cứu trợ. Nhờ có cái này (mì tôm, sữa) mà mấy ngày tới còn có cái để cầm cự".

Lời chia sẻ của cụ ông phản ánh chân thực mức độ thiệt hại và sự khốn cùng mà người dân vùng lũ đang phải gánh chịu, khi họ không còn đủ khả năng tự đảm bảo những nhu cầu cơ bản nhất.

Trong ngày 21.11, ngập lụt vẫn còn rất căng thẳng. Chúng tôi đi vào một số vùng rốn ngập, chỉ có thể trao gửi một số phần quà và không đủ thời gian để có thể tiếp cận, ghi nhận sâu thêm hoàn cảnh khổ cực của người dân nơi đây.

Chới với giữa ngập lụt ở Phú Yên cũ, 'lũ cuốn đi hết rồi con ơi'- Ảnh 1.

Đoàn của Đội Cano Quảng Trị kịp thời trao nhu yếu phẩm cho người dân

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Chới với giữa ngập lụt ở Phú Yên cũ, 'lũ cuốn đi hết rồi con ơi'- Ảnh 2.

Người đàn ông hối hả lao ra khi thấy đoàn cứu trợ đến

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Chới với giữa ngập lụt ở Phú Yên cũ, 'lũ cuốn đi hết rồi con ơi'- Ảnh 3.

Người phụ nữ mừng vui khi được tiếp tế thêm nhu yếu phẩm

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Chới với giữa ngập lụt ở Phú Yên cũ, 'lũ cuốn đi hết rồi con ơi'- Ảnh 4.

Người dân bì bõm trong nước để đi nhận cứu trợ

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Chới với giữa ngập lụt ở Phú Yên cũ, 'lũ cuốn đi hết rồi con ơi'- Ảnh 5.

Nước ngập vẫn gần đến mái nhà ở rốn lũ Phú Yên cũ trong ngày 21.11

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Các nhu yếu phẩm được chuyển đến đã trở thành nguồn hỗ trợ cấp thiết nhất. Việc tiếp cận được hai thôn Quy Hậu và Phước Khánh là một thành công lớn trong nỗ lực cứu trợ lũ lụt khẩn cấp, giúp người dân cầm cự qua giai đoạn khó khăn khi mọi sinh hoạt bị đình trệ nghiêm trọng.

Sau chuyến đi, trời nhá nhem, lực lượng địa phương ra hiệu chúng tôi phải rút lui, trở về đường cái.

Chới với giữa ngập lụt ở Phú Yên cũ, 'lũ cuốn đi hết rồi con ơi'- Ảnh 6.

Người dân vui mừng khi thấy đoàn cứu trợ tới

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Chới với giữa ngập lụt ở Phú Yên cũ, 'lũ cuốn đi hết rồi con ơi'- Ảnh 7.

Vẫy tay chào khi có đoàn tiếp tế nhu yếu phẩm

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Chới với giữa ngập lụt ở Phú Yên cũ, 'lũ cuốn đi hết rồi con ơi'- Ảnh 8.

Có người vẫn còn ở trên mái nhà

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Chới với giữa ngập lụt ở Phú Yên cũ, 'lũ cuốn đi hết rồi con ơi'- Ảnh 9.

Nhiều căn nhà vẫn đang ngập rất sâu

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Chới với giữa ngập lụt ở Phú Yên cũ, 'lũ cuốn đi hết rồi con ơi'- Ảnh 10.

Khu vực này đã bị cô lập hơn 3 ngày nay

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Chới với giữa ngập lụt ở Phú Yên cũ, 'lũ cuốn đi hết rồi con ơi'- Ảnh 11.

Nước ngập tràn ở rốn lũ Phú Yên cũ ngày 21.11

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Anh Trần Lương Thăng (47 tuổi, quê Quảng Trị, Đội trưởng Đội ca nô 74 Quảng Trị) vừa run vì lạnh nhưng cũng rất chạnh lòng vì còn nhiều người chưa thể giúp.

Người trưởng đoàn ca nô từ Quảng Trị chia sẻ, công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả lũ lụt dự kiến sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong những ngày tới để đảm bảo không người dân nào bị bỏ lại phía sau.

