Chới với giữa ngập lụt ở Phú Yên cũ, 'lũ cuốn đi hết rồi con ơi'

Hình ảnh xót xa nhất trong chuyến đi là trường hợp một cụ ông cao tuổi, khoảng ngoài 70. Cụ ông ở Phú Yên cũ (Đắk Lắk) lội ra giữa dòng nước lạnh ngập lụt để nhận quà.

Toàn thân cụ run rẩy, chiếc áo thun mỏng đang mặc trên người đã hoàn toàn ướt và nhuộm màu bùn đất.

Khi phóng viên Thanh Niên hỏi thăm, cụ ông trả lời với giọng nói thều thào, đầy sự thật thà và đau xót: "Mọi thứ, từ quần áo khô đến chăn màn, lũ cuốn đi hết rồi con ơi. Không còn cái gì khô ráo để mặc nữa. Lạnh lắm nhưng đành chịu. Phải mặc cái áo ướt của bà vợ để ra đây nhận đồ cứu trợ. Nhờ có cái này (mì tôm, sữa) mà mấy ngày tới còn có cái để cầm cự".



Lời chia sẻ của cụ ông phản ánh chân thực mức độ thiệt hại và sự khốn cùng mà người dân vùng lũ đang phải gánh chịu, khi họ không còn đủ khả năng tự đảm bảo những nhu cầu cơ bản nhất.

Trong ngày 21.11, ngập lụt vẫn còn rất căng thẳng. Chúng tôi đi vào một số vùng rốn ngập, chỉ có thể trao gửi một số phần quà và không đủ thời gian để có thể tiếp cận, ghi nhận sâu thêm hoàn cảnh khổ cực của người dân nơi đây.

Đoàn của Đội Cano Quảng Trị kịp thời trao nhu yếu phẩm cho người dân Ảnh: Lê Hoài Nhân

Người đàn ông hối hả lao ra khi thấy đoàn cứu trợ đến Ảnh: Lê Hoài Nhân

Người phụ nữ mừng vui khi được tiếp tế thêm nhu yếu phẩm Ảnh: Lê Hoài Nhân

Người dân bì bõm trong nước để đi nhận cứu trợ Ảnh: Lê Hoài Nhân

Nước ngập vẫn gần đến mái nhà ở rốn lũ Phú Yên cũ trong ngày 21.11 Ảnh: Lê Hoài Nhân

Các nhu yếu phẩm được chuyển đến đã trở thành nguồn hỗ trợ cấp thiết nhất. Việc tiếp cận được hai thôn Quy Hậu và Phước Khánh là một thành công lớn trong nỗ lực cứu trợ lũ lụt khẩn cấp, giúp người dân cầm cự qua giai đoạn khó khăn khi mọi sinh hoạt bị đình trệ nghiêm trọng.

Sau chuyến đi, trời nhá nhem, lực lượng địa phương ra hiệu chúng tôi phải rút lui, trở về đường cái.

Người dân vui mừng khi thấy đoàn cứu trợ tới Ảnh: Lê Hoài Nhân

Vẫy tay chào khi có đoàn tiếp tế nhu yếu phẩm Ảnh: Lê Hoài Nhân

Có người vẫn còn ở trên mái nhà Ảnh: Lê Hoài Nhân

Nhiều căn nhà vẫn đang ngập rất sâu Ảnh: Lê Hoài Nhân

Khu vực này đã bị cô lập hơn 3 ngày nay Ảnh: Lê Hoài Nhân

Nước ngập tràn ở rốn lũ Phú Yên cũ ngày 21.11 Ảnh: Lê Hoài Nhân

Anh Trần Lương Thăng (47 tuổi, quê Quảng Trị, Đội trưởng Đội ca nô 74 Quảng Trị) vừa run vì lạnh nhưng cũng rất chạnh lòng vì còn nhiều người chưa thể giúp.

Người trưởng đoàn ca nô từ Quảng Trị chia sẻ, công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả lũ lụt dự kiến sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong những ngày tới để đảm bảo không người dân nào bị bỏ lại phía sau.