Thời sự

Những tiếng kêu cứu xé lòng từ vùng lũ Phú Yên cũ: Người già bệnh nặng, trẻ tím tái người

Hoài Nhiên - Dương Quỳnh Trang
21/11/2025 16:08 GMT+7

Trên mạng xã hội, người dân vùng lũ Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) liên tục kêu cứu khi trong nhà có người già bệnh nặng, trẻ nhỏ tím tái vì lạnh, không còn lương thực, nước uống và phải leo lên mái nhà cầm cự giữa giá rét.

Trưa 21.11, trên mạng xã hội, hàng loạt người dân vùng lũ Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) liên tục đăng tải lời kêu cứu khi nước bao vây tứ phía, nhiều nơi hoàn toàn bị cô lập.

“Nước ngập tới nóc, không còn thức ăn, nước uống”

Facebook Đặng Mỹ Vân đăng lời kêu cứu khẩn cấp vì nước ngập lên đến nóc nhà, bà con không còn thức ăn, nước uống, quần áo khô để mặc.

Những tiếng kêu cứu xé lòng từ vùng lũ Phú Yên cũ: Người già bệnh nặng, trẻ tím tái người- Ảnh 1.

Nước ngập sâu tứ bề ở khu vực Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk)

ẢNH: MXH

“Mọi người ơi, làm ơn cứu giúp bà con ở thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ (nay là phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk). Ở đây có 6 hộ, rất nhiều trẻ em. Mấy ngày nay nước ngập sâu, bà con bị cô lập hoàn toàn. Khu vực nằm sâu trong hướng núi nên càng sợ không ai tiếp cận được”.

Tương tự, trên Facebook, chị Nguyễn Thị Kim Thoa đăng dòng chữ "SOS cứu mạng", thông báo tình trạng khẩn cấp tại thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên cũ (nay là phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Những tiếng kêu cứu xé lòng từ vùng lũ Phú Yên cũ: Người già bệnh nặng, trẻ tím tái người- Ảnh 2.

Người dân kêu cứu trên mạng xã hội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

“Ở đây có người già mắc bệnh phổi và trẻ nhỏ đang lạnh tím tái trên mái nhà suốt 2 ngày. Ai cũng đói lả, không có nước uống. Rất cần cano và lương thực cấp tốc. Sóng điện thoại rất yếu, rất khó khăn liên hệ cứu hộ”.

Những tiếng kêu cứu xé lòng từ vùng lũ Phú Yên cũ: Người già bệnh nặng, trẻ tím tái người- Ảnh 3.

Nhà sập, đường chia cắt, người già, trẻ nhỏ mắc kẹt

Ở xóm Bầu Ngan, xã Hòa đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ (nay là phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk), Facebook Vĩnh Hảo viết trong lo lắng: “Nhà em bị sập một nửa mà nước lũ không hạ. Ba mẹ em 70 tuổi và cháu bé 5 tuổi đang kẹt bên trong. Đã 3 ngày rồi. Làm ơn giúp đỡ cho gia đình”.

Những tiếng kêu cứu xé lòng từ vùng lũ Phú Yên cũ: Người già bệnh nặng, trẻ tím tái người- Ảnh 4.

Tài khoản Facebook Vĩnh Hảo kêu cứu trên mạng xã hội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, ở xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ (nay là phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk), Facebook Nghĩa Nguyễn cho hay toàn bộ khu vực “ngập rất sâu, đã 3 ngày mất liên lạc”.

“Đường vào bị chia cắt, nước chảy xiết, chỉ có thể đi bằng cano. Mà cano hoạt động hết công suất, nhiều chiếc hư rồi. Nhờ anh chị cứu làng em với”, anh Nghĩa kêu cứu.

Facebook Tuyền Sino kêu cứu khẩn cấp ở khu vực cầu Bến Củi, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, Phú Yên cũ (nay là phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk).

“Ở đây có rất nhiều trẻ em và người lớn tuổi. Tối hôm qua đến hiện giờ, mọi người ngồi trên mái nhà lạnh lẽo và đói lả. Không có nước uống, không có đồ ăn. Hai ngày nay qua đều nhịn đói khiến ai cũng kiệt sức. Làm ơn cứu với, mọi người sắp không trụ nổi nữa rồi”.

Xuyên đêm cứu hộ, tiếp tế hàng hóa cho dân vùng lũ

Từ tối 20.11 đến sáng 21.11, lực lượng Công an tỉnh Đắk lắk đã khẩn trương cứu nạn thành công cho nhiều trường hợp người dân bị mắc kẹt tại các khu vực xã Hòa Thịnh, xã Hòa Đồng, xã Phú Hòa 1, Phú Hòa 2 (tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk)... 

Những tiếng kêu cứu xé lòng từ vùng lũ Phú Yên cũ: Người già bệnh nặng, trẻ tím tái người- Ảnh 5.
Những tiếng kêu cứu xé lòng từ vùng lũ Phú Yên cũ: Người già bệnh nặng, trẻ tím tái người- Ảnh 6.

Công an xã Tây Hòa đang căng mình hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, nước lớn nhanh nên nhiều vị trí ngập sâu, nước chảy xiết, trời tối, lực lượng ứng cứu gặp rất nhiều khó khăn

ẢNH: CÔNG AN

Công tác cứu nạn, cứu hộ tại các địa bàn đang được Công an tỉnh Đắk Lắk dốc toàn lực triển khai. Lực lượng đã giải cứu thành công nhiều trường hợp người dân bị mắc kẹt, trú tránh trên mái nhà, ngọn cây. Nhiều tấn hàng hóa, lương thực, nước uống đã được cán bộ chiến sĩ xuyên đêm vận chuyển, tập kết, kịp thời chuyển đến tận tay cứu trợ đồng bào vùng lũ.

Trưa 21.11, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, số người chết tăng thêm 1 người so với báo cáo lúc 6 giờ 30 phút ngày 21.11. 

Trong đó, có 44 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 17, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 4); 9 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 4, Khánh Hòa 1, Lâm Đồng 1).

Ghi nhận có 168 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 79, Đắk Lắk 9, Khánh Hòa 5, Lâm Đồng 26).

Hiện còn 26.906 nhà ngập (Gia Lai 6.320, Đắk Lắk 11.586, Khánh Hòa 9.000); các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng tại nhiều phường, xã (Khánh Hòa: 50 xã/phường; Gia Lai: 3 xã/phường; Đắk Lắk: 7 xã/phường).

