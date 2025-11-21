Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp: Nước sông dâng ồ ạt, người dân hối hả sơ tán

Hữu Tú
21/11/2025 16:33 GMT+7

Tỉnh Đắk Lắk đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, các lực lượng đang nỗ lực hết sức để sơ tán người dân ra khỏi vùng lũ khi nước sông Krông Ana dâng cao, đe dọa nhấn chìm hàng loạt nhà dân.

Hôm nay 21.11, UBND tỉnh Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường. Thượng tá Y Nem Ênuôl, Trưởng công an xã Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết, từ sáng sớm, lực lượng của đơn vị tiếp tục sơ tán người dân ở vùng lũ.

Theo thượng tá Y Nem Ênuôl, các lực lượng tại cơ sở đã bắt đầu sơ tán người dân từ tối 20.11. Đến nay, đã đưa 400 người dân cùng nhiều đồ đạc đến nơi an toàn. "Tại các khu vực nước lũ dâng, cơ bản chúng tôi đã di dời người dân đến vùng an toàn. Hiện nay đang thiếu nhu yếu phẩm nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho bà con", thượng tá Y Nem Ênuôl nói.

Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp: Người dân hối hả sơ tán giữa lũ lịch sử - Ảnh 1.

Người dân Đắk Lắk tất tả dọn đồ đạc chạy lũ lịch sử

ẢNH: HỮU TÚ

Đến thời điểm này, mực nước sông Krông Ana đang dâng cao, nhấn chìm nhiều ngôi nhà. Tại khu vực xã Krông Ana, nhiều tuyến đường trên địa bàn bị chia cắt, nhiều điểm sạt lở.

Bà Nguyễn Thị Bé (55 tuổi, trú tại xã Krông Ana) chia sẻ: "Năm nay, mưa lớn kéo dài khiến khu vực nhà tôi bị ngập nặng. Trong suốt nhiều năm sinh sống tại đây, chúng tôi chưa bao giờ gặp trận lũ lớn như vậy. Đây là trận lũ lịch sử".

Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp: Người dân hối hả sơ tán giữa lũ lịch sử - Ảnh 2.

Người dân di dời nhiều thiết bị điện tử để tránh lũ

ẢNH: HỮU TÚ

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh. Thiệt hại do thiên tai gây ra trong cơn bão Kalmaegi (bão số 13) và mưa lũ tính đến ngày 20.11 có 19 người tử vong, 6 người mất tích. Hơn 400 căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn; hơn 13.800 nhà bị tốc mái, hư hỏng; hơn 85.700 căn nhà bị ngập; hơn 12.800 hộ dân bị cô lập và lũy kế hơn 15.300 lượt hộ bị di dời. Phạm vi ảnh hưởng tại 40 xã, phường trên tổng số 102 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân tất tả chạy lũ khi nước sông Krông Ana dâng cao:

Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp: Người dân hối hả sơ tán giữa lũ lịch sử - Ảnh 3.

Khu vực dân cư ven sông Krông Ana phải di dời vì nước lũ dâng cao

ẢNH: HỮU TÚ

Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp: Người dân hối hả sơ tán giữa lũ lịch sử - Ảnh 4.

Người dân sử dụng xe máy cày để vận chuyển đồ đạc

ẢNH: HỮU TÚ

Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp: Người dân hối hả sơ tán giữa lũ lịch sử - Ảnh 5.

Người dân vận chuyển lúa, phân bón đến nơi cao ráo

ẢNH: HỮU TÚ

Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp: Người dân hối hả sơ tán giữa lũ lịch sử - Ảnh 6.

Người dân dầm mình dưới nước lũ, vận chuyển đồ đạc

ẢNH: HỮU TÚ

Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp: Người dân hối hả sơ tán giữa lũ lịch sử - Ảnh 7.

Nhiều ngôi nhà ven sông Krông Ana bị nước lũ nhấn chìm

ẢNH: HỮU TÚ

Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp: Người dân hối hả sơ tán giữa lũ lịch sử - Ảnh 8.

Nhiều người dân sử dụng xe máy cày hỗ trợ những hộ cần di dời đồ đạc

ẢNH: HỮU TÚ

Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp: Người dân hối hả sơ tán giữa lũ lịch sử - Ảnh 9.

Người dân nhận định đây là trận lũ lịch sử ở khu vực sông Krông Ana (Đắk Lắk)

ẢNH: HỮU TÚ

Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp: Người dân hối hả sơ tán giữa lũ lịch sử - Ảnh 10.

Lực lượng chức năng nỗ lực sơ tán, di dời đồ đạc của người dân đến nơi an toàn

ẢNH: HỮU TÚ


