Thời sự

Mưa lũ miền Trung: 50 người chết và mất tích, 61.793 người phải sơ tán

Phan Hậu
Phan Hậu
20/11/2025 20:07 GMT+7

Mưa lũ miền Trung trong những ngày vừa qua làm 50 người chết và mất tích. 6 tỉnh miền Trung từ Quảng Trị - Khánh Hòa đang có 52.056 nhà dân ngập lụt.

Thiệt hại trong mưa lũ miền Trung tiếp tục tăng nhanh, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, cập nhật đến 18 giờ hôm nay 20.11 đã ghi nhận 41 người chết và 9 người mất tích.

Mưa lũ miền Trung: 50 người chết và mất tích, 61.793 người phải sơ tán- Ảnh 1.

P.Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mênh mông trong biển nước chiều 20.11

ẢNH: BÁ DUY

Trong đó, Đắk Lắk là địa phương có số người chết nhiều nhất với 16 người, Khánh Hòa 14 người, Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 3 người, Lâm Đồng 4 người.

9 người vẫn đang mất tích, trong đó Đà Nẵng 2 người, Quảng Trị 1 người, Đắk Lắk 4 người, Khánh Hòa 1 người, Lâm Đồng 1 người. 

Mưa lũ đã làm hư hỏng, thiệt hại 167 ngôi nhà ở Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Mưa lũ miền Trung: 50 người chết và mất tích, 61.793 người phải sơ tán- Ảnh 2.

Bộ đội cứu dân vùng ngập lụt ở Gia Lai

ẢNH: HẢI PHONG

Bộ đội căng mình hỗ trợ dân vùng lũ Gia Lai

Đến cuối giờ chiều nay, các tỉnh, thành từ Quảng Trị - Khánh Hòa còn 52.056 nhà dân bị ngập lụt. Ở các khu vực ngập lụt sâu, chính quyền địa phương, công an, quân đội hỗ trợ sơ tán 18.837 hộ dân với 61.793 người đến nơi an toàn. Trong đó, Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương có số hộ dân phải sơ tán nhiều nhất.

Ở 4 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa vẫn còn hơn 396.000 khách hàng đang bị cắt điện. Trong ngày hôm nay, Cảng hàng không Tuy Hòa dừng khai thác từ 10 giờ - 24 giờ.

Mưa lũ miền Trung: 50 người chết và mất tích, 61.793 người phải sơ tán- Ảnh 3.

Bộ đội, công an cứu dân vùng ngập lụt ở Khánh Hòa

ẢNH: BÁ DUY

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 24 giờ qua (từ 17 giờ ngày 19.11 - 17 giờ ngày 20.11), khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Lâm Đồng có mưa to đến rất to. 

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong tối nay, các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 90 mm. Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong đêm nay nhiều xã, phường ở 6 tỉnh miền Trung từ Đà Nẵng - Lâm Đồng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Trong đợt mưa lũ tại miền Trung những ngày qua, lũ trên nhiều sông đã vượt đỉnh lịch sử. Hiện nay, lũ vẫn đang duy trì ở mức cao, xuống chậm, khiến miền Trung còn bị ngập lụt kéo dài trong những ngày tới.

Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
