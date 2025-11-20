Sạt lở đất vùi lấp nhà kính, một người dân tử vong

Trưa 20.11, Đội cảnh sát cơ động khu vực 1 Công an tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Ngọc Dân (49 tuổi), nạn nhân của vụ sạt lở đất.

Đội cảnh sát cơ động khu vực 1(PK02) Công an tỉnh Lâm Đồng tìm kiếm nạn nhân bị đất đá vùi lấp ở Dốc Tình, xã Lạc Dương ẢNH: LÂM VIÊN

Thông tin ban đầu, chiều 19.11, ông Dân (ngụ đường số 10, Dốc Tình, xã Lạc Dương), làm việc trong nhà kính trồng hoa. Do trời mưa lớn, bờ taluy sau nhà kính bất ngờ sạt lở, vùi lấp ông Dân.

Người nhà không liên lạc được với ông Dân, khi đến nhà kính thấy cảnh sạt lở, vùi lấp tan hoang nên cầu cứu chính quyền địa phương.

Ngày 20.11, Đội cảnh sát cơ động khu vực 1 đến hiện trường vụ sạt lở tìm kiếm ông Dân.

Lúc 11 giờ 26 ngày 20.11 lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể ông Dân ẢNH: LÂM VIÊN

Sau nhiều giờ đào bới tìm kiếm, đến 11 giờ 26 phút, lực lượng cảnh sát cơ động tìm thấy thi thể ông Dân bị chôn vùi dưới lớp đất, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 19.11 do mưa lớn, nước lũ dâng cao đã cuốn trôi một chủ trang trại nuôi cá tầm ở xã Lạc Dương, đến chiều 20.11 vẫn chưa tìm thấy người mất tích.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đến chiều 20.11, trên địa bàn xã Lạc Dương có 10 người bị nước lũ cô lập và mất liên lạc nên chưa xác định được vị trí để cứu nạn cứu hộ.