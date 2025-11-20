Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Lâm Đồng báo cáo Chính phủ thiệt hại do mưa lũ, xin hỗ trợ 600 tỉ đồng

Quế Hà
Quế Hà
20/11/2025 13:50 GMT+7

Lâm Đồng hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và hạ tầng giao thông; tỉnh kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 600 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Theo báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ của UBND tỉnh Lâm Đồng vừa gửi Chính phủ sáng 20.11, trên địa bàn tỉnh mấy ngày qua có mưa lớn, kéo dài. Lượng mưa đo được ở D’ran ngày 16 – 19.11 là 208 mm, Xuân Trường - Đà Lạt 180 mm, Xuân Hương - Đà Lạt 127 mm, xã Ka Đô 125 mm. Riêng ngày 19.11 ở Lạc Dương mưa 190 mm, D’ran 128 mm, Xuân Hương - Đà Lạt 126 mm.

Dự báo trong các ngày tới, khu vực Đà Lạt cũ, Lạc Dương, Đơn Dương còn mưa từ 40 - 77 mm.

Mưa lũ, sạt lở làm một bé gái 8 tuổi bị thương ở P.Xuân Trường - Đà Lạt, rất may lực lượng cứu hộ kịp thời giải cứu. Một người bị tử vong là chủ trang trại nuôi cá tầm ở xã Lạc Dương bị lũ cuốn trôi trong lúc cố bảo vệ trang trại của mình.

Có 128 hộ dân bị thiệt hại tài sản, cụ thể ở các xã, P.Xuân Trường - Đà Lạt (8 hộ đều ở thôn Lộc Quý). Ở xã D’ran có nhà dân bị sạt lở, 1 nhà bị sập. Việc điều tiết hồ thủy điện Đơn Dương khiến nhiều nhà dân hạ lưu bị ngập, phải di dời khẩn cấp.

Mưa lớn còn làm thiệt hại tài sản của người dân ở các xã Ka Đô, Quảng Lập, Đơn Dương, Hiệp Thạnh và Tà Năng… chưa thống kê hết thiệt hại. Toàn tỉnh có 662 ha hoa màu, cây trái bị thiệt hại nặng nề.

Lâm Đồng báo cáo thiệt hại mưa lũ xin Chính phủ hỗ trợ 600 tỉ Đồng - Ảnh 1.

Đèo Mimosa tiếp tục bị sạt lở lúc 23 giờ đêm qua 19.11

ẢNH: LÂM VIÊN

Ngày 17.11, mưa lớn gây sạt lở khoảng 100 m đèo Prenn, tuyến đường chính dẫn vào TP. Đà Lạt cũ. Đến ngày 18.11, đèo Mimosa tiếp tục sạt lún khoảng 70 m. Đến 23 giờ đêm qua 19.11, đèo Mimosa lại sạt lở, cắt đứt ngang tại Km226+650 (QL20) khiến phải ngừng lưu thông. Ngoài ra có 7 vị trí sạt trượt trên tuyến QL20 tại P.Xuân Trường – Đà Lạt.

Đặc biệt, vụ sạt lở đèo Khánh Lê trên QL27C (tối 16.11, thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa) khiến đất đá đổ xuống một xe khách đang lưu thông từ Đà Lạt đi Nha Trang, làm 6 người thiệt mạng và 19 người bị thương, gây chia cắt hoàn toàn tuyến Đà Lạt – Nha Trang.

Về vận hành các hồ thủy điện, UBND tỉnh cho biết ngày 19.11, hồ Đơn Dương xả lũ 1.400 m³/giây; sáng 20.11 hồ Đồng Nai 2 xả 1.150 m³/giây; hồ Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 đều xả trên 950 m³/giây. Hồ Đại Ninh sáng 20.11 cũng xả 1.500 m³/giây. Hồ Buôn Tua Srah sáng 20.11 xả 1.450 m³/giây.

Do các hồ thủy điện đồng loạt xả lũ nên các xã Đức Trọng, D’ran, Ka Đô, Quảng Lập, Hiệp Thạnh, Đơn Dương, Nâm Nung, Quảng Phú và Nam Đà đều bị ngập. Lực lượng quân sự, công an và lực lượng tại chỗ đã huy động tối đa nhân lực hỗ trợ dân di dời, đặc biệt cứu sống ngoạn mục bé gái 8 tuổi trong ngôi nhà bị sập.

Thiệt hại mưa lũ những ngày qua ước trên 800 tỉ đồng, trong khi ngân sách dự phòng của tỉnh chỉ còn 90 tỉ đồng và dự kiến dùng hết cho công tác cứu trợ, khắc phục ban đầu. UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 600 tỉ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tin liên quan

Đèo Mimosa sạt lở nghiêm trọng, Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp

Đèo Mimosa sạt lở nghiêm trọng, Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp

Tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đèo Mimosa - QL20 bị sạt lở nghiêm trọng.

Khám phá thêm chủ đề

Mưa lũ Đà Lạt thiệt hại sạt lở, Lâm Đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận