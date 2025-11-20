Lâm Đồng báo cáo Chính phủ thiệt hại do mưa lũ, xin hỗ trợ 600 tỉ đồng

Theo báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ của UBND tỉnh Lâm Đồng vừa gửi Chính phủ sáng 20.11, trên địa bàn tỉnh mấy ngày qua có mưa lớn, kéo dài. Lượng mưa đo được ở D’ran ngày 16 – 19.11 là 208 mm, Xuân Trường - Đà Lạt 180 mm, Xuân Hương - Đà Lạt 127 mm, xã Ka Đô 125 mm. Riêng ngày 19.11 ở Lạc Dương mưa 190 mm, D’ran 128 mm, Xuân Hương - Đà Lạt 126 mm.

Dự báo trong các ngày tới, khu vực Đà Lạt cũ, Lạc Dương, Đơn Dương còn mưa từ 40 - 77 mm.

Mưa lũ, sạt lở làm một bé gái 8 tuổi bị thương ở P.Xuân Trường - Đà Lạt, rất may lực lượng cứu hộ kịp thời giải cứu. Một người bị tử vong là chủ trang trại nuôi cá tầm ở xã Lạc Dương bị lũ cuốn trôi trong lúc cố bảo vệ trang trại của mình.

Có 128 hộ dân bị thiệt hại tài sản, cụ thể ở các xã, P.Xuân Trường - Đà Lạt (8 hộ đều ở thôn Lộc Quý). Ở xã D’ran có nhà dân bị sạt lở, 1 nhà bị sập. Việc điều tiết hồ thủy điện Đơn Dương khiến nhiều nhà dân hạ lưu bị ngập, phải di dời khẩn cấp.

Mưa lớn còn làm thiệt hại tài sản của người dân ở các xã Ka Đô, Quảng Lập, Đơn Dương, Hiệp Thạnh và Tà Năng… chưa thống kê hết thiệt hại. Toàn tỉnh có 662 ha hoa màu, cây trái bị thiệt hại nặng nề.

Đèo Mimosa tiếp tục bị sạt lở lúc 23 giờ đêm qua 19.11 ẢNH: LÂM VIÊN

Ngày 17.11, mưa lớn gây sạt lở khoảng 100 m đèo Prenn, tuyến đường chính dẫn vào TP. Đà Lạt cũ. Đến ngày 18.11, đèo Mimosa tiếp tục sạt lún khoảng 70 m. Đến 23 giờ đêm qua 19.11, đèo Mimosa lại sạt lở, cắt đứt ngang tại Km226+650 (QL20) khiến phải ngừng lưu thông. Ngoài ra có 7 vị trí sạt trượt trên tuyến QL20 tại P.Xuân Trường – Đà Lạt.

Đặc biệt, vụ sạt lở đèo Khánh Lê trên QL27C (tối 16.11, thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa) khiến đất đá đổ xuống một xe khách đang lưu thông từ Đà Lạt đi Nha Trang, làm 6 người thiệt mạng và 19 người bị thương, gây chia cắt hoàn toàn tuyến Đà Lạt – Nha Trang.

Về vận hành các hồ thủy điện, UBND tỉnh cho biết ngày 19.11, hồ Đơn Dương xả lũ 1.400 m³/giây; sáng 20.11 hồ Đồng Nai 2 xả 1.150 m³/giây; hồ Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 đều xả trên 950 m³/giây. Hồ Đại Ninh sáng 20.11 cũng xả 1.500 m³/giây. Hồ Buôn Tua Srah sáng 20.11 xả 1.450 m³/giây.

Do các hồ thủy điện đồng loạt xả lũ nên các xã Đức Trọng, D’ran, Ka Đô, Quảng Lập, Hiệp Thạnh, Đơn Dương, Nâm Nung, Quảng Phú và Nam Đà đều bị ngập. Lực lượng quân sự, công an và lực lượng tại chỗ đã huy động tối đa nhân lực hỗ trợ dân di dời, đặc biệt cứu sống ngoạn mục bé gái 8 tuổi trong ngôi nhà bị sập.

Thiệt hại mưa lũ những ngày qua ước trên 800 tỉ đồng, trong khi ngân sách dự phòng của tỉnh chỉ còn 90 tỉ đồng và dự kiến dùng hết cho công tác cứu trợ, khắc phục ban đầu. UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 600 tỉ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.