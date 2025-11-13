Khởi tố vụ án vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai

Sáng 13.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng (PC01) đã có quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại trang trại của Công ty TNHH Trang Trại Việt (trụ sở tại xã Tuy Phong, Lâm Đồng), theo Điều 298 của Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, đêm 1.11, người dân thôn 2, xã Phong Phú, khu vực núi Tân Lai (tỉnh Lâm Đồng) hốt hoảng khi nghe tiếng nổ lớn vang lên từ sườn núi. Dòng nước như lũ ống ập xuống, cuốn trôi nhà cửa, gia súc và hoa màu của hàng trăm hộ dân. Dòng nước dữ khiến cả gia đình một hộ dân bị cuốn trôi và em Lê Nguyễn Bích Thảo (13 tuổi, học sinh lớp 8) bị cuốn mất tích. Đến sáng 2.11, thi thể cháu bé được tìm thấy cách hiện trường hàng trăm mét.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại trang trại của Công ty TNHH Trang Trại Việt ẢNH: QUẾ HÀ

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trực tiếp có mặt tại hiện trường ngay ngày hôm sau, chỉ đạo điều tra nguyên nhân và yêu cầu làm rõ tính pháp lý của công trình. Ông khẳng định đây không phải là hậu quả của mưa lớn tự nhiên mà là "vụ vỡ hồ chứa do xây dựng trái phép".

Báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng cho thấy Công ty TNHH Trang Trại Việt Phong Phú đã tự ý đào đắp 6 hồ chứa nước trên núi Tân Lai, hồ lớn nhất dung tích gần 900.000 m³, không phép xây dựng, không đánh giá tác động môi trường. Chính quyền địa phương từng nhiều lần nhắc nhở nhưng doanh nghiệp vẫn phớt lờ.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" để điều tra theo thẩm quyền.

Thống kê ban đầu, ngoài khiến bé gái tử vong, vụ vỡ hồ chứa nước tự phát này làm hơn 125 ha đất sản xuất, cây trồng và vật nuôi của 374 hộ dân (thôn xã Tuy Phong; thuộc xã Phong Phú, H.Tuy Phong cũ) bị thiệt hại rất lớn; nhiều tuyến đường, kênh mương, trụ điện bị hư hỏng.