Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khởi tố vụ án vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai

Quế Hà
Quế Hà
13/11/2025 11:42 GMT+7

Vụ vỡ hồ chứa nước tự xây dựng trên núi Tân Lai (xã Tuy Phong, Lâm Đồng) khiến một bé gái 13 tuổi thiệt mạng và hàng trăm hộ dân bị thiệt hại, Cơ quan CSĐT Lâm Đồng đã khởi tố vụ án để điều tra.

Sáng 13.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng (PC01) đã có quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại trang trại của Công ty TNHH Trang Trại Việt (trụ sở tại xã Tuy Phong, Lâm Đồng), theo Điều 298 của Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, đêm 1.11, người dân thôn 2, xã Phong Phú, khu vực núi Tân Lai (tỉnh Lâm Đồng) hốt hoảng khi nghe tiếng nổ lớn vang lên từ sườn núi. Dòng nước như lũ ống ập xuống, cuốn trôi nhà cửa, gia súc và hoa màu của hàng trăm hộ dân. Dòng nước dữ khiến cả gia đình một hộ dân bị cuốn trôi và em Lê Nguyễn Bích Thảo (13 tuổi, học sinh lớp 8) bị cuốn mất tích. Đến sáng 2.11, thi thể cháu bé được tìm thấy cách hiện trường hàng trăm mét.

Khởi tố vụ án vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại trang trại của Công ty TNHH Trang Trại Việt

ẢNH: QUẾ HÀ

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trực tiếp có mặt tại hiện trường ngay ngày hôm sau, chỉ đạo điều tra nguyên nhân và yêu cầu làm rõ tính pháp lý của công trình. Ông khẳng định đây không phải là hậu quả của mưa lớn tự nhiên mà là "vụ vỡ hồ chứa do xây dựng trái phép".

Báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng cho thấy Công ty TNHH Trang Trại Việt Phong Phú đã tự ý đào đắp 6 hồ chứa nước trên núi Tân Lai, hồ lớn nhất dung tích gần 900.000 m³, không phép xây dựng, không đánh giá tác động môi trường. Chính quyền địa phương từng nhiều lần nhắc nhở nhưng doanh nghiệp vẫn phớt lờ.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" để điều tra theo thẩm quyền.

Thống kê ban đầu, ngoài khiến bé gái tử vong, vụ vỡ hồ chứa nước tự phát này làm hơn 125 ha đất sản xuất, cây trồng và vật nuôi của 374 hộ dân (thôn xã Tuy Phong; thuộc xã Phong Phú, H.Tuy Phong cũ) bị thiệt hại rất lớn; nhiều tuyến đường, kênh mương, trụ điện bị hư hỏng. 

Lời kể ám ảnh sau vụ vỡ hồ chứa: 'Nước chảy cái rầm, cuốn trôi cả nhà'

Tin liên quan

Công an Lâm Đồng vào cuộc vụ vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong, Bình Thuận cũ

Công an Lâm Đồng vào cuộc vụ vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong, Bình Thuận cũ

Liên quan đến vụ vỡ hồ chứa nước ở xã Tuy Phong (Bình Thuận cũ), Công an Lâm Đồng đang vào cuộc điều tra tổng thể dự án do Công ty TNHH Trang trại Việt làm chủ đầu tư.

Khám phá thêm chủ đề

vỡ hồ chứa Hồ chứa nước núi Tân Lai tử vong xây dựng trái phép Lâm Đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận