Thời sự Dân sinh

Nguyên nhân mưa lũ miền Trung vượt đỉnh lịch sử, ngập lụt còn kéo dài

Phan Hậu
Phan Hậu
20/11/2025 16:00 GMT+7

Trong đợt mưa lũ tại miền Trung những ngày qua, lũ trên nhiều sông đã vượt đỉnh lịch sử. Hiện nay, lũ vẫn đang duy trì ở mức cao, xuống chậm, khiến miền Trung còn bị ngập lụt kéo dài trong những ngày tới.

Lượng mưa nhiều nơi 1.000 - 1.200 mm

Trưa 20.11, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đã chia sẻ những nhận định, phân tích về diễn biến mưa lũ miền Trung những ngày vừa qua, cảnh báo ngập lụt trong những ngày tới.

Mưa lớn 1.200 mm, lũ miền Trung vượt đỉnh lịch sử, ngập lụt còn kéo dài - Ảnh 1.

Người dân phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa ngồi trên mái nhà chờ thuyền cứu hộ

ẢNH: N.L

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, trong đêm qua 19.11 và sáng sớm nay 20.11, lũ sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) đã vượt lũ lịch sử năm 2009; lũ sông Ba (Đắk Lắk) vượt lũ lịch sử năm 1993; sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) vượt lũ lịch sử năm 1986.

Hiện nay, lũ trên sông Kôn, sông Kỳ Lộ, sông Ba, sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Nha Trang, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) đang ở mức rất cao, trên báo động 3 khoảng từ 0,2 - 2,12 m; lũ trên sông Krông Ana, Srêpôk (Đắk Lắk) ở dưới báo động 3.

Dự báo trong chiều nay, lũ trên sông Ba dao động ở mức cao và ở trên mức báo động 3, tương đương mức lũ lịch sử năm 1993 là 5,21 m, sau đó sẽ xuống chậm.

Ông Hoàng Phúc Lâm cho rằng, nguyên nhân gây ra lũ, ngập lụt diện rộng ở các tỉnh Nam Trung bộ những ngày qua là do mưa lớn từ khoảng đêm 17.11 đến nay. Và trước đó, trong tháng 10 và đầu tháng 11, miền Trung đã liên tiếp xảy ra các đợt mưa lớn.

Hồ Sông Cái lớn nhất Khánh Hòa tăng xả lũ vượt 2.000 m³/giây, chính quyền khẩn trương sơ tán dân

Đặc biệt, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp đới gió đông trên cao, đã có những thời điểm xảy ra mưa lớn rất cực đoan trong thời gian ngắn tại các địa phương từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Trong đó, nhiều khu vực như Sơn Thành Tây và Sơn Thành Đông, Hòa Mỹ Tây, Sơn Long, Sơn Định, Sông Hinh đều ghi nhận lượng mưa rất lớn từ 1.000 - 1.200 mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn và ngay sau các đợt lũ trước, các hồ thủy điện vận hành xả nước, mực nước nền trên các sông miền Trung đã ở mức cao. Do đó, trong đợt mưa lớn những ngày qua, nhiều sông miền Trung đã đạt lũ lịch sử.

Mưa lũ miền Trung vẫn nguy hiểm, ngập lụt kéo dài

Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, dự báo trong ngày 20 - 21.11, mưa lớn có xu hướng tập trung ở phía đông Đắk Lắk và phía bắc của Khánh Hòa, với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 350 mm. Diễn biến này khiến cho nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực ven biển, cao nguyên Nam Trung bộ đang ở mức rất cao. 

Dự báo sau ngày 21.11, mưa giảm, lũ trên các sông xuống nhanh hơn tuy nhiên ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa vẫn còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thống kê đến sáng 20.11, mưa lũ miền Trung đã làm 21 người chết và mất tích, tăng 6 người so với báo cáo nhanh ngày 19.11.

Trong đó, 16 người chết (Huế 2 người, Đà Nẵng 1 người, Đắk Lắk 1 người, Khánh Hòa 11 người, Gia Lai 1 người) và 5 người mất tích (Quảng Trị 1 người, Đà Nẵng 3 người, Khánh Hòa 1 người). Tại Quảng Trị, Huế , Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa hiện có 43.282 nhà ngập lụt.

2 sông miền Trung vượt đỉnh lũ lịch sử, ngập lụt tiếp tục lan rộng

2 sông miền Trung vượt đỉnh lũ lịch sử, ngập lụt tiếp tục lan rộng

Lũ miền Trung đang diễn biến rất phức tạp, đã có 2 sông ghi nhận mực nước vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 và 1986. Dự báo thời tiết hôm nay, miền Trung tiếp tục mưa lớn, ngập lụt lan rộng ở 6 tỉnh, thành.

