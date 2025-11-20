Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

2 sông miền Trung vượt đỉnh lũ lịch sử, ngập lụt tiếp tục lan rộng

Phan Hậu
Phan Hậu
20/11/2025 07:43 GMT+7

Lũ miền Trung đang diễn biến rất phức tạp, đã có 2 sông ghi nhận mực nước vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 và 1986. Dự báo thời tiết hôm nay, miền Trung tiếp tục mưa lớn, ngập lụt lan rộng ở 6 tỉnh, thành.

Dự báo thời tiết hôm nay 20.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lũ trên nhiều sông miền Trung đã vượt báo động 3, vượt đỉnh lũ lịch sử nên dự báo ngập lụt tiếp tục lan rộng ở 6 tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

2 sông miền Trung vượt đỉnh lũ lịch sử, ngập lụt tiếp tục lan rộng- Ảnh 1.

Ngập lụt ở Khánh Hòa tiếp tục lan rộng khi lũ trên nhiều sông vượt báo động 3

ẢNH: BÁ DUY

Cụ thể, mực nước tại sông Kôn (Đắk Lắk) tại trạm Thạnh Hòa là 8,95 m, trên báo động 3 là 0,95 m. Lũ sông Ba tại trạm Củng Sơn là 40,99 m, trên báo động 3 là 6,49 m, vượt mức lũ lịch sử năm 1993 là 1,09 m; tại trạm Phú Lâm là 5,36 m, trên báo động 3 là 1,66 m, vượt lũ lịch sử năm 1993 (5,21 m) là 0,15 m.

Lũ trên sông Dinh, Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa là 6,62m, trên báo động 3 là 0,92 m, vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (6,58 m) là 0,04 m.

Mực nước trên sông Cái, Nha Trang (Khánh Hòa) tại trạm Đồng Trăng là 12,68 m, trên báo động 3 là 1,68 m; lũ trên sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) tại trạm Phan Rang là 4,66 m, trên mức báo động 3 là 0,16 m. 

Dự báo trong hôm nay, lũ sông Ba có khả năng đạt đỉnh ở trên mức báo động 3, lập đỉnh sau đó xuống chậm.

Do lũ trên nhiều sông tiếp tục dâng cao, hôm nay khu vực từ TP.Huế đến Khánh Hòa ngập lụt tiếp tục lan rộng và nguy cơ xảy ra nhiều loại hình thiên tai nguy hiểm khác như: lũ quét, sạt lở đất... Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục giữ mức cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 (cấp rủi ro rất lớn) đối với khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 20.11, khu vực TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía đông các tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to đến rất to. 

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19.11 đến 3 giờ ngày 20.11 nhiều nơi trên 160 mm như: trạm Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) là 324,2 mm; trạm Hòa Hiệp Trung (Đắk Lắk) là 184,8 mm; trạm Hồ Đá Đen (Khánh Hòa) là 168,4 mm…

Dự báo từ sáng sớm 20.11 đến đêm mai 21.11, TP.Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi và phía bắc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa lớn, với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và phía nam tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm. Khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk và phía bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 - 250 mm, có nơi trên 450 mm.

Sáng 19.11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công điện khẩn yêu cầu toàn bộ lực lượng trên địa bàn vào trạng thái sẵn sàng ứng phó mưa đặc biệt lớn, ngập lụt và sạt lở đất.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
