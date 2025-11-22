Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tạm đóng cao tốc ra Khánh Hòa, dồn xe ra QL1 tránh kẹt xe do ngập lụt

Quế Hà
Quế Hà
22/11/2025 13:04 GMT+7

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) buộc đóng tạm nhiều đoạn cao tốc từ Bình Thuận (cũ) đi Khánh Hòa, điều tiết xe ra QL1 để giảm tải cho các điểm ngập sâu và ùn ứ nghiêm trọng tại khu vực miền Trung.

Sáng 22.11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an, cho biết đang triển khai phương án tạm đóng một số đoạn cao tốc theo hướng Nam - Bắc từ Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) ra Khánh Hòa, nhằm giảm áp lực lưu lượng cho khu vực Vạn Giã trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang và đoạn hầm Đèo Cả đang bị ngập.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6) phối hợp CSGT tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa điều tiết phương tiện từ xa. Lực lượng chức năng trực tiếp túc trực tại các nút giao dẫn vào cao tốc, đặt cảnh báo và hướng dẫn tài xế rời cao tốc để chuyển hướng an toàn ra QL1.

Tạm đóng cao tốc ra Khánh Hòa, dồn xe ra QL1 tránh kẹt xe do ngập lụt - Ảnh 1.

CSGT túc trực tại đầu tuyến cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết, hướng xe trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây từ TP.HCM ra QL1 để đi ra miền Trung

ẢNH: QUẾ HÀ

Tại nút giao Phan Thiết, điểm cuối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Đội CSGT số 6 (Cục CSGT, phía Nam) điều tiết các phương tiện hướng Nam - Bắc rời cao tốc tại Km 234 của cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, sau đó nhập vào QL1 tại Km1717 để tiếp tục hành trình ra miền Trung. Hàng dài xe nối đuôi nhau trên đường dẫn ra QL1 cho thấy áp lực giao thông đang tăng mạnh.

Trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, các phương tiện được yêu cầu rời đường cao tốc tại Km 92. Trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, dòng xe được dẫn ra khỏi cao tốc tại Km 15. Riêng cao tốc Vân Phong - Nha Trang, xe được điều tiết rời cao tốc tại nút giao Km 332, tất cả đều theo hướng Nam - Bắc.

Tạm đóng cao tốc ra Khánh Hòa, dồn xe ra QL1 tránh kẹt xe do ngập lụt - Ảnh 2.

Dòng xe kéo dài đi từ cao tốc ra QL1 để tiếp hành trình ra miền Trung vào trưa nay (22.11)

ẢNH: QUẾ HÀ

CSGT khuyến cáo tài xế cần chủ động tìm hiểu lộ trình, tuyệt đối không dồn về các điểm đang quá tải, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ để tránh ùn ứ và bảo đảm an toàn khi nguy cơ sạt lở cao.

Hiện QL1 qua tỉnh Đắk Lắk (đoạn tỉnh Phú Yên cũ) ngập sâu, ùn ứ kéo dài, nhiều ô tô phải dừng chờ nước rút. Đèo Cả cũng đang ngập, còn QL27 qua Khánh Hòa (đoạn Ninh Thuận cũ) rơi vào tình trạng quá tải phương tiện. Tình hình buộc lực lượng chức năng phải liên tục điều tiết để giữ dòng giao thông không bị tê liệt hoàn toàn, trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến khó lường.

Tin liên quan

Tổng lực ứng phó ngập lụt lịch sử

Tổng lực ứng phó ngập lụt lịch sử

Trong đêm 19 và ngày 20.11, các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk dốc toàn lực ứng phó đợt mưa lũ được đánh giá 'vượt xa các kịch bản từng chuẩn bị'. Lực lượng chức năng xuyên đêm tổ chức sơ tán dân, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng người dân.

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc Lâm Đồng Đèo Cả Đắk Lắk Ngập lụt Mưa lũ cao tốc vân phong - nha trang hầm Đèo Cả
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận