Tạm đóng cao tốc ra Khánh Hòa, dồn xe ra QL1 tránh kẹt xe do ngập lụt

Sáng 22.11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an, cho biết đang triển khai phương án tạm đóng một số đoạn cao tốc theo hướng Nam - Bắc từ Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) ra Khánh Hòa, nhằm giảm áp lực lưu lượng cho khu vực Vạn Giã trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang và đoạn hầm Đèo Cả đang bị ngập.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6) phối hợp CSGT tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa điều tiết phương tiện từ xa. Lực lượng chức năng trực tiếp túc trực tại các nút giao dẫn vào cao tốc, đặt cảnh báo và hướng dẫn tài xế rời cao tốc để chuyển hướng an toàn ra QL1.

CSGT túc trực tại đầu tuyến cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết, hướng xe trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây từ TP.HCM ra QL1 để đi ra miền Trung ẢNH: QUẾ HÀ

Tại nút giao Phan Thiết, điểm cuối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Đội CSGT số 6 (Cục CSGT, phía Nam) điều tiết các phương tiện hướng Nam - Bắc rời cao tốc tại Km 234 của cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, sau đó nhập vào QL1 tại Km1717 để tiếp tục hành trình ra miền Trung. Hàng dài xe nối đuôi nhau trên đường dẫn ra QL1 cho thấy áp lực giao thông đang tăng mạnh.

Trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, các phương tiện được yêu cầu rời đường cao tốc tại Km 92. Trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, dòng xe được dẫn ra khỏi cao tốc tại Km 15. Riêng cao tốc Vân Phong - Nha Trang, xe được điều tiết rời cao tốc tại nút giao Km 332, tất cả đều theo hướng Nam - Bắc.

Dòng xe kéo dài đi từ cao tốc ra QL1 để tiếp hành trình ra miền Trung vào trưa nay (22.11) ẢNH: QUẾ HÀ

CSGT khuyến cáo tài xế cần chủ động tìm hiểu lộ trình, tuyệt đối không dồn về các điểm đang quá tải, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ để tránh ùn ứ và bảo đảm an toàn khi nguy cơ sạt lở cao.

Hiện QL1 qua tỉnh Đắk Lắk (đoạn tỉnh Phú Yên cũ) ngập sâu, ùn ứ kéo dài, nhiều ô tô phải dừng chờ nước rút. Đèo Cả cũng đang ngập, còn QL27 qua Khánh Hòa (đoạn Ninh Thuận cũ) rơi vào tình trạng quá tải phương tiện. Tình hình buộc lực lượng chức năng phải liên tục điều tiết để giữ dòng giao thông không bị tê liệt hoàn toàn, trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến khó lường.