Tổng lực ứng phó ngập lụt lịch sử

K ÊU CỨU GIỮA DÒNG NƯỚC DỮ

Tại khu vực TP.Nha Trang cũ (Khánh Hòa), mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Cái dâng nhanh, gây ngập sâu nhiều khu dân cư ven sông và P.Tây Nha Trang. Suốt đêm 19 đến rạng sáng 20.11, điện thoại trực ban cứu nạn liên tục đổ chuông; nhiều người phải đăng địa chỉ, số điện thoại lên mạng xã hội để cầu cứu khi nước tràn vào nhà quá nhanh.

Chiều 20.11, khi được lực lượng chức năng đưa khỏi vùng ngập sâu tại vòng xoay Ngọc Hội (P.Tây Nha Trang), tình cảnh của chị Nguyễn Thị Sương và 3 con nhỏ khiến nhiều người rùng mình. Khi phòng trọ ngập hơn 2 m, bốn mẹ con phải bơi sang nhà chủ trọ chờ ứng cứu. Trong lúc được đưa ra ngoài bằng thúng và ca nô, cả nhóm bất ngờ rơi xuống dòng nước xiết dưới chân cầu. Ngay thời khắc sinh tử, lực lượng cứu hộ đã lao xuống, dùng phao và dây kéo từng người lên bờ. Thoát nạn trong gang tấc, chị Sương òa khóc vì chồng vẫn còn mắc kẹt trong vùng ngập sâu.

Chiều 20.11, nước vẫn ngập sâu tại khu dân cư Vĩnh Điềm Trung, dưới vòng xoay Ngọc Hội, P.Tây Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Xe cứu hộ cẩu xe giường nằm bị nước lũ cuốn trôi ở Đắk Lắk ẢNH: T.X

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, quy mô sơ tán dân lớn hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Thay vì hơn 3.000 người như kế hoạch, lực lượng chức năng đã phải di dời khẩn cấp 2.736 hộ với 9.635 nhân khẩu đến nơi an toàn. Tại các "rốn lũ" như P.Tây Nha Trang, Nam Nha Trang và các xã Diên Khánh, Diên Điền…, nước dâng quá nhanh khiến nhiều người phải trèo lên mái nhà, gác xép chờ cứu hộ trong đêm.

Tại khu vực phía đông Đắk Lắk (thuộc tỉnh Phú Yên cũ), lũ vượt mốc lịch sử năm 1993, nhấn chìm hàng chục nghìn ngôi nhà, khiến nhiều người chết và mất tích. Nhiều khu dân cư ở các xã Xuân Phước, Tuy An Bắc, Tuy An Tây, Hòa Xuân, Hòa Mỹ… chìm trong biển nước. Từ chiều 19.11, thông tin hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng lớn khiến người dân hạ du lo lắng. Đến tối, nước dâng "như hồng thủy", nhiều nhà không kịp trở tay, người dân liên tục bật đèn pin, vẫy áo kêu cứu giữa màn đêm. Các nhóm thiện nguyện thừa nhận bị quá tải, chỉ có thể hỗ trợ nước uống, mì tôm, còn việc đưa người ra khỏi vùng ngập sâu là rất khó khăn.

M ẠNG SỐNG NGƯỜI DÂN LÀ TRÊN HẾT

Lực lượng quân đội, công an các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk được huy động tối đa, với sự hỗ trợ của Quân khu 5 và các đơn vị của Bộ Quốc phòng triển khai lực lượng đến những vùng ngập nặng để tiếp cận các khu vực bị chia cắt, cứu dân và chuyển nhu yếu phẩm trong điều kiện nước lên nhanh.

Thủ tướng chủ trì họp khẩn trực tuyến từ Algeria Tối 20.11 (giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng chia sẻ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương. Thủ tướng nêu rõ theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, việc quan trọng nhất hiện nay là cứu người, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân; đồng thời tìm kiếm người mất tích; lo hậu sự cho người quá cố. Cùng đó, khắc phục ngay chỗ ở cho nhân dân, an toàn trường học cho học sinh, nơi khám chữa bệnh cho người bệnh; tiếp cận ngay, kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men cho những nơi bị chia cắt; khắc phục các sự cố về điện, viễn thông, giao thông... Cùng ngày, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký ban hành Công điện số 223/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, địa phương tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai. Công điện yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an đóng trên địa bàn, đồng thời chủ động huy động tối đa lực lượng, phương tiện (kể cả máy bay trực thăng, thiết bị bay không người lái) để khẩn trương hỗ trợ địa phương ứng phó mưa lũ, cứu hộ cứu nạn, vận chuyển lương thực cứu trợ người dân. * Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT), cập nhật đến 18 giờ ngày 20.11, mưa lũ miền Trung đã làm ít nhất 41 người chết (Đắk Lắk 16 người, Khánh Hòa 14 người, Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 3 người, Lâm Đồng 4 người) và 9 người mất tích (Đà Nẵng 2 người, Quảng Trị 1 người, Đắk Lắk 4 người, Khánh Hòa 1 người, Lâm Đồng 1 người). Các tỉnh, thành từ Quảng Trị - Khánh Hòa còn 52.056 nhà dân bị ngập lụt. Ở các khu vực ngập lụt sâu, chính quyền địa phương, công an, quân đội hỗ trợ sơ tán 18.837 hộ dân với 61.793 người đến nơi an toàn. Trao đổi với Thanh Niên, ông Hoàng Văn Đại, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dự báo trong ngày 21.11, lũ trên các sông ở Khánh Hòa, phía đông Đắk Lắk sẽ xuống, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên trên báo động 3, ngập lụt ở các địa phương này còn kéo dài trong 3 - 5 ngày tới. "Mặc dù lũ trên sông Ba và các sông của Khánh Hòa đang xuống nhưng tốc độ dòng chảy đang rất cao, người dân cần tránh, không di chuyển trên các vùng ven sông hoặc vớt củi, đánh cá và đặc biệt đề phòng nguy cơ tiềm ẩn sạt, sụt lún bờ sông, hạn chế di chuyển qua các ngầm tràn", ông Đại khuyến cáo. TTXVN - Phan Hậu

Trước thiệt hại lớn, ngày 20.11, Chính phủ quyết định hỗ trợ 4.000 tấn gạo cho Gia Lai và Khánh Hòa để cấp phát cho người dân. Chiều cùng ngày, trong cuộc họp khẩn trực tiếp và trực tuyến với các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh các địa phương đang đối mặt với đợt thiên tai dị thường, khốc liệt nhất kể từ năm 1986. Theo ông, cách ứng phó theo kinh nghiệm cũ "không còn phù hợp" trước những diễn biến cực đoan hiện nay.

Đường 23 tháng 10 tại Nha Trang ngập sâu hơn nửa xe ô tô chiều 20.11 ẢNH: BÁ DUY

Cảnh sát cơ động chuyển hàng cứu trợ cho Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quy Nhơn (Gia Lai) ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phó thủ tướng yêu cầu trong mọi tình huống, các tỉnh phải đặt "mạng sống người dân là trên hết, là tối thượng", tuyệt đối không để xảy ra thêm thương vong khi sạt lở, lũ vẫn còn phức tạp. Ông lưu ý về các điểm sạt lở nguy hiểm như đèo Khánh Sơn, Khánh Lê; đồng thời giao Bộ Xây dựng phối hợp địa phương huy động tối đa phương tiện cơ giới để sớm mở lại các tuyến bị chia cắt như QL27C, QL1, bảo đảm hàng cứu trợ đến với người dân nhanh nhất.

Tỉnh đoàn Khánh Hòa triển khai đội hình thanh niên tình nguyện ứng cứu người dân vùng lũ ẢNH: TỈNH ĐOÀN KHÁNH HOÀ

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định Chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa gạo và kinh phí để các tỉnh khắc phục thiệt hại, đồng thời yêu cầu lãnh đạo địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất: "Tuyệt đối không để một người dân nào bị đói, bị rét trong cơn đại hồng thủy này".