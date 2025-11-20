Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khánh Hòa ngập lụt lịch sử: Bộ đội đặc công bơi trong nước cứu dân khẩn cấp

Mai Thanh Hải - Phạm Hữu
20/11/2025 10:55 GMT+7

Bộ đội đặc công (Lữ đoàn Đặc công nước 5, Binh chủng Đặc công, Bộ Quốc phòng) đã triển khai các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, ứng cứu vùng lũ lụt tại Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ).

Thông tin từ Lữ đoàn Đặc công nước 5 vào sáng 20.11, từ tình hình thực tế mưa lũ diễn ra trên diện rộng và thời gian dài nên đã tổ chức lực lượng bộ đội đặc công nước, phương tiện tham gia cứu hộ cứu nạn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận cũ).

Đơn vị thường xuyên nắm chắc thông tin, phổ biến về tình hình mưa lũ, thiệt hại của nhân dân trên địa bàn. Duy trì lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn khi có lệnh.

Khánh Hòa ngập lụt lịch sử: Bộ đội đặc công bơi trong nước cứu dân khẩn cấp- Ảnh 1.

Bộ đội đặc công cứu hộ một trẻ em ở xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: MAI THANH HẢI

Khánh Hòa ngập lụt lịch sử: Bộ đội đặc công bơi trong nước cứu dân khẩn cấp- Ảnh 2.

Bộ đội đặc công túc trực tại "điểm nóng" lũ lụt tỉnh Khánh Hòa trong những ngày qua

ẢNH: MAI THANH HẢI

Khánh Hòa ngập lụt lịch sử: Bộ đội đặc công bơi trong nước cứu dân khẩn cấp- Ảnh 3.

Bà con tỉnh Khánh Hòa đang ngày đêm vật lộn cùng với dòng lũ dữ

ẢNH: MAI THANH HẢI

Khánh Hòa ngập lụt lịch sử: Bộ đội đặc công bơi trong nước cứu dân khẩn cấp- Ảnh 4.

Bộ đội đưa người dân rời nhà, đến nơi an toàn khi nước lũ ngày một dâng cao

ẢNH: MAI THANH HẢI

Những ngày vừa qua, đơn vị đã cử gần 300 chiến sĩ, hàng chục lượt ô tô, xuồng máy, máy thông tin, áo phao và các phương tiện, vật chất khác đến địa bàn xã Vĩnh Hải, xã Ninh Hải, phường Phan Rang. Việc cứu hộ bao gồm đắp bờ đập hồ nước ngọt tại thôn Đá Hang, xã Vĩnh Hải, khơi thông 3 cửa đập thoát nước; di dời 130 hộ dân ra khỏi vùng bị ngập; giúp 280 người dân và phương tiện qua vùng nước ngập.

Người dân Khánh Hòa lên mạng kêu cứu, hải quân và đặc công nước xuyên đêm cứu dân

Tại xã Diên Khánh, phường Tây Nha Trang, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng đặc công di dời dân ra khỏi vùng bị ngập.

Phóng viên báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình tại các "điểm nóng" mưa lũ ở tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên cũ trong những bản tin tiếp theo.

Khánh Hòa ngập lụt lịch sử: Bộ đội đặc công bơi trong nước cứu dân khẩn cấp- Ảnh 5.

Ngoài người, tài sản của người dân còn được bộ đội đặc công hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn

ẢNH: MAI THANH HẢI

Khánh Hòa ngập lụt lịch sử: Bộ đội đặc công bơi trong nước cứu dân khẩn cấp- Ảnh 6.

Bộ đội đặc công nước ngâm mình dưới lũ, tìm đến tận nhà người dân

ẢNH: MAI THANH HẢI

Khánh Hòa ngập lụt lịch sử: Bộ đội đặc công bơi trong nước cứu dân khẩn cấp- Ảnh 7.

Ở góc khác, các chiến sĩ bộ đội đặc công đắp đê, ngăn nước từ sông tràn vào

ẢNH: MAI THANH HẢI

Khánh Hòa ngập lụt lịch sử: Bộ đội đặc công bơi trong nước cứu dân khẩn cấp- Ảnh 8.

Lực lượng bộ đội đặc công luôn túc trực tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong những ngày lũ dâng cao

ẢNH: MAI THANH HẢI

Khám phá thêm chủ đề

