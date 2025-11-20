Khánh Hòa: Hồ Sông Cái tăng xả lũ vượt 2.000 m³/giây, chính quyền khẩn trương sơ tán dân

Sáng 20.11, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận cảnh báo nguy cơ xuất hiện lũ lớn, ngập sâu, lũ quét và sạt lở tại nhiều khu vực khi hồ chứa nước Sông Cái, công trình điều tiết lớn nhất tỉnh, buộc phải tăng mạnh mức xả lũ do mưa lớn kéo dài trên toàn lưu vực.

Buộc phải tăng xả để đảm bảo an toàn hồ đập

Theo số liệu cập nhật lúc 7 giờ ngày 20.11, hồ Sông Cái đang ghi nhận mức xả rất lớn với mực nước hồ đạt 193,24 m (xấp xỉ 102% dung tích thiết kế), lưu lượng xả tràn 2.045,85 m3/giây. Hồ đang mở 5 cửa van với độ mở 500 cm đồng loạt. So với 21 giờ ngày 19.11, mức xả của hồ đã tăng mạnh thêm 662 m3/giây chỉ trong 10 giờ.

Hồ Sông Cái (xã Bác Ái Tây, Khánh Hòa) đang xả lũ với lưu lượng 2.045,85 m3/giây vào sáng 20.11

ẢNH: V.T

Đại diện Công ty TNHH Một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận cho biết việc tăng xả là bắt buộc, do lượng mưa lớn đổ về hồ cùng lúc với mực nước đạt ngưỡng cao, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn hồ đập nếu không điều tiết kịp thời.

"Với lượng mưa còn tiếp diễn trên thượng nguồn, hồ nhiều khả năng tiếp tục phải duy trì mức xả cao. Dòng chảy lũ xuống hạ du hiện đang rất mạnh, tốc độ tăng nước có thể nhanh bất thường, đặc biệt tại các nhánh sông nhỏ, khu vực trũng và ven sông", đại diện công ty nhấn mạnh.

Cảnh báo ngập sâu diện rộng nhiều địa phương

Các địa phương nằm trong vùng nguy cơ cao tại Khánh Hòa gồm P.Đô Vinh, P.Bảo An, P.Phan Rang, xã Ninh Sơn, xã Mỹ Sơn, xã Ninh Phước (vùng trũng ven sông), Thuận Bắc, Thuận Nam, xã Bác Ái.

Dự báo trong 6 giờ tới, mực nước sông Cái Phan Rang có thể tăng thêm 0,5 - 1,0 m, gây ngập sâu 2,5 - 3,5 m tại các khu vực trũng thấp. Ngoài ra, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá vùng núi Ninh Sơn - Bác Ái rất cao, một số tuyến đường và ngầm tràn có thể bị chia cắt hoàn toàn.

Dự báo trong 6 giờ tới, mực nước sông Cái Phan Rang có thể tăng thêm 0,5 - 1,0 m, gây ngập sâu 2,5 - 3,5 m tại các khu vực trũng thấp ẢNH: BÁ DUY

Chính quyền địa phương đã được yêu cầu khẩn trương kích hoạt phương án sơ tán dân ở nơi trũng thấp ven sông. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn, chân cầu, đường ngập sâu; đồng thời chủ động di dời tài sản, gia súc ra khỏi vùng nguy hiểm.

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận sẽ liên tục cập nhật lượng nước về hồ, lưu lượng xả và thông tin cảnh báo gửi đến các cơ quan chức năng, nhằm phối hợp chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại cho người dân vùng hạ lưu.



