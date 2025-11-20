Quy Nhơn ngập lụt lịch sử: Thiếu tá biên phòng bị thương khi cứu dân

Tối 19.11, phố biển Quy Nhơn vẫn ngập lụt lịch sử. Mưa lũ diễn biến phức tạp, nước dâng nhanh, lực lượng Bộ đội biên phòng Gia Lai liên tục dầm mình trong nước lũ để cứu người dân mắc kẹt ở P.Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn cũ (Gia Lai).

Khi điều khiển tàu tiếp cận một điểm ngập sâu, thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh, nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của tàu BP 320402, Hải đội Biên phòng 2, không may bị chân vịt tàu quệt trúng, gây đứt gân các ngón chân trái số 3 đến 5.

Đồng đội lập tức đưa thiếu tá Thinh đi cấp cứu trong đêm, giữa dòng người sơ tán vì mưa lũ. Các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật nối gân cho 3 ngón chân bị thương. Đến tối 19.11, ca phẫu thuật hoàn tất, sức khỏe của thiếu tá Thinh đã tạm ổn định.

Đại diện Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, thiếu tá Thinh sẽ tiếp tục được theo dõi thêm, tinh thần hiện rất tỉnh táo.

Lực lượng Bộ đội biên phòng Gia Lai hỗ trợ sơ tán dân trong mưa lũ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, có 1.617 cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia cứu hộ người dân trong các đêm mưa lũ ngày 18 và 19.11. Các đơn vị đã di dời, sơ tán 2.463 hộ với 6.704 nhân khẩu khỏi vùng nguy hiểm.

Khoảng 60 phương tiện gồm xe lội nước, xe bo bo, thuyền thúng của quân đội, các doanh nghiệp du lịch và đội nhóm cứu nạn ở Nhơn Lý (P.Quy Nhơn Đông) cùng lực lượng từ nhiều tỉnh thành cũng được điều động tham gia. Tất cả đều chạy đua với thời gian để đưa người dân ra khỏi nơi ngập sâu, đảm bảo an toàn trong đợt mưa lũ.

Công an Gia Lai mang hơn 5.000 phần ăn đến bà con vùng lũ

Giữa đêm tối, có nơi nước ập vào nhà cao 2 - 3 m, nhiều người dân đã gọi các cơ quan chức năng cầu cứu. Công an và quân đội lập tức triển khai ca nô, xuồng máy, áo phao, đèn pin, chạy đua với lũ xuyên đêm để đưa từng người dân ra khỏi vùng cô lập.

Ngày 19.11, Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa tập trung toàn lực ứng phó mưa lũ, trong đó tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Ba (Đắk Lắk), lũ khẩn cấp trên sông Kôn (Gia Lai).

Tối 19.11, nhiều khu vực ở Gia Lai (thuộc TP.Quy Nhơn, Bình Định cũ) tiếp tục ngập lụt nặng, nhiều người lên mạng xã hội để lại số điện thoại cầu cứu.

Sáng nay 20.11, Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng cho biết, đã khẩn cấp huy động hàng trăm phao cứu sinh, áo phao và trang bị cứu hộ chuyên dụng để hỗ trợ các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.