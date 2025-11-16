Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Vì sao các trạm dừng chân trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chậm tiến độ?

Quế Hà
Quế Hà
16/11/2025 05:00 GMT+7

Các trạm dừng chân trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chậm tiến độ thi công. Theo Ban Quản lý dự án giao thông 7, mặt bằng chưa bàn giao do vướng khiếu kiện.

Ngày 15.11, ông Phạm Quốc Huy, Phó ban Quản lý dự án giao thông 7 (Ban 7, Bộ Xây dựng), cho biết trạm dừng chân tại Km205+092 thuộc cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (cạnh núi Sạ Thô, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng) đã được bàn giao 100% mặt bằng. Hiện nay nhà đầu tư đã thi công các hạng mục công trình dịch vụ công, cơ bản đáp ứng yêu cầu theo hợp đồng, dự kiến hoàn thành đưa trạm dừng chân này vào hoạt động khai thác vận hành đầu tháng 1.2026.

Trạm dừng chân cao tốc Vĩnh hảo - phan Thiết chậm tiến độ do vướng mặt bằng - Ảnh 1.

Trạm dừng chân tại Km205+092 (cạnh núi Sạ Thô, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng) đã được bàn giao 100% mặt bằng và đang khẩn trương xây dựng.

ẢNH: BÁ DUY

Trả lời PV Thanh Niên, ông Phạm Quốc Huy cho biết đơn vị này đang phối hợp với chủ đầu tư trạm dừng chân đẩy nhanh tiến độ các hạng mục dân sinh như nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, nhà ăn uống, trạm bơm xăng dầu... và sẽ đưa trạm dừng chân vào vận hành khai thác ngay trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ để phục vụ người dân.

Tuy nhiên, cũng theo ông Phạm Quốc Huy, còn trạm dừng chân tại Km144+560 (thuộc xã Tuy Phong, Lâm Đồng, giáp với cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo) đến nay, dự án mới được bàn giao 1,67/10,86 ha, đạt 15,39%, còn lại khoảng 9,19/10,86 ha chưa được bàn giao mặt bằng để thi công. Đây là nguyên nhân chính của việc chậm tiến độ trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc này.

Trạm dừng chân cao tốc Vĩnh hảo - phan Thiết chậm tiến độ do vướng mặt bằng - Ảnh 2.

Nhiều hạng mục của trạm dừng chân tại núi Sạ Thô, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng đã cơ bản xây dựng xong kết cấu

ẢNH: BÁ DUY

Theo ông Phạm Quốc Huy, sở dĩ chưa có mặt bằng bàn giao để thi công là diện tích đất này đang xảy ra tranh chấp, khiếu kiện. Hiện nay UBND tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương vào cuộc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để có mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư xây dựng.

Mặt khác, các cơ quan chức năng như tòa án, công an tỉnh cũng đang hỗ trợ giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện để sớm bàn giao mặt bằng của dự án.

Ngoài ra, toàn tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vẫn còn 3/9 vị trí xây dựng hạng mục đường quay đầu xe của hệ thống giao thông thông minh chưa được địa phương bàn giao đất, gồm: vị trí tại nút giao Chợ Lầu (3 hộ dân xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng); nút giao Lương Sơn (có 2 hộ dân xã Lương Sơn) và nút giao Ma Lâm (có 3 hộ dân xã Hàm Thuận Bắc) với tổng diện tích mặt bằng chưa được bàn giao là 4.462 m2.

Trạm dừng chân cao tốc Vĩnh hảo - phan Thiết chậm tiến độ do vướng mặt bằng - Ảnh 3.

Phấn đấu đến tháng 1.2026 (trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ) sẽ đưa trạm dừng chân bên núi Sạ Thô vào phục vụ người dân

ẢNH: BÁ DUY

Đối với việc xử lý ngập úng, vị trí tại khu vực Km233+100, thuộc xã Hàm Kiệm, hiện nay các đơn vị thi công đang mở rộng cống hạ lưu, gia cố đường gom và đang đề nghị địa phương bàn giao thêm mặt bằng để thi công.

Trước đó, ngày 27.6.2024, Cục Đường cao tốc VN (thuộc Bộ GTVT cũ, nay là Bộ Xây dựng) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư xây dựng và vận hành trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ( tại Km 144+560, xã Phong Phú, H.Tuy Phong, Bình Thuận, nay là xã Tuy Phong và Trạm dừng chân tại Km205+092 thuộc xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng).

Hợp đồng nhà đầu tư trúng thầu thực hiện dự án này trong 15 tháng, trong đó thời gian hoàn thành các hạng mục công trình dịch vụ công là 12 tháng (đến tháng 6.2025 phải xong các dự án dịch vụ công đưa vào khai thác); thời gian khai thác dự án sau khi hoàn thành công tác đầu tư là 25 năm.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài 101 km, đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác từ tháng 5.2023, đến tháng 6.2024 hoàn thành các hạng mục đường gom, cầu vượt ngang và các nút giao. Tuy nhiên, hiện nay một số hạng mục như trạm dừng nghỉ, công trình xử lý chống ngập vẫn còn vướng mắc.

