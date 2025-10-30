Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ngập nước, cảnh báo nguy cơ mất an toàn

Khoảng 9 giờ ngày 30.10, trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua Km 232 thuộc xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng (giáp với cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây), xuất hiện tình trạng ngập nước kéo dài gần 100 m, sâu đến nửa bánh xe ô tô. Vị trí này cách nút giao Phan Thiết khoảng 2 km, nằm trên hướng Bắc - Nam của tuyến.

Vị trí ngập sâu hết cả bánh xe ô tô ẢNH: D.T

Lực lượng Cảnh sát giao thông cao tốc cùng đơn vị quản lý tuyến đã khẩn trương cấm đường, đặt cảnh báo và tổ chức thoát nước tạm thời.

Ông Nguyễn Khắc Việt, Giám đốc điều hành Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cho biết, nguyên nhân ban đầu là do mưa lớn kéo dài từ tối 29.10 đến sáng 30.10, kết hợp nước xả từ các hồ thủy lợi khu vực Đông Nam Lâm Đồng (Bình Thuận cũ). Chiều nay, lượng mưa nhỏ dần và nước đã rút gần hết khỏi cao tốc này.

Đây là tuyến cao tốc mà Bộ Xây dựng đang yêu cầu báo cáo về việc khắc phục các điểm sạt lở taluy âm, hở hàm ếch mà báo chí từng phản ánh. Lực lượng chức năng cảnh báo, khi trời mưa, tài xế không nên chủ quan chạy tốc độ cao, vì nước tràn bất ngờ trên mặt đường có thể gây mất lái, nguy hiểm cho xe cộ lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.