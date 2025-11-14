Lâm Đồng tìm vị trí xây dựng trung tâm hành chính mới

Theo công văn, việc này nhằm thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 11.10.2025 của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và Chương trình hành động số 01 ngày 23.10.2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo đó, sẽ tìm địa điểm để quy hoạch Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính cùng các sở, ngành và địa phương liên quan để nghiên cứu, rà soát quy hoạch và đề xuất phương án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh.

Trụ sở UBND tỉnh Lâm Đồng (ở P.Xuân Hương - Đà Lạt) ẢNH: LÂM VIÊN

Công văn nêu, vị trí quy hoạch Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh phải có tiềm năng và dư địa phát triển; đồng thời tạo động lực mở rộng quỹ đất, thương mại, dịch vụ, du lịch, khu công nghệ cao và không gian đô thị.



Khu vực được chọn cũng phải có hệ thống giao thông thuận lợi, bảo đảm kết nối tỉnh Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế, văn hóa, tài chính, khoa học - công nghệ và các tuyến giao thông quốc gia quan trọng.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu, báo cáo đề xuất vị trí quy hoạch ngay trong tháng 11.2025.

Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Lâm Đồng hiện nay được đặt tại P.Xuân Hương - Đà Lạt (TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cũ).

Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, khu vực này là đô thị du lịch, không gian phát triển chật hẹp, quỹ đất hạn chế và dư địa mở rộng rất ít. Vì vậy, vị trí này không còn phù hợp với một tỉnh Lâm Đồng mới, địa phương có diện tích lớn nhất cả nước và dân số lên đến 3,9 triệu người.



