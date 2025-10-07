Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ giao cho Đại học Y Dược TP.HCM?

Ngày 7.10, Sở Tài chính TP.HCM có văn bản trình UBND thành phố về việc điều chỉnh, cập nhật bổ sung phương án sắp xếp bố trí cơ sở hoạt động cho các đơn vị trên địa bàn. Theo đó, Sở Tài chính TP.HCM đề xuất phương án bố trí trụ sở Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gồm 2 khu đất tổng diện tích gần 18 ha tại phường Bà Rịa) cho Đại học (ĐH) Y Dược TP.HCM để làm cơ sở giáo dục, đào tạo và cơ sở hoạt động của Bệnh viện ĐH Y Dược.

Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ẢNH: NGUYỄN LONG

Trước đó, ngày 29.9.2025, ĐH Y Dược TP.HCM có công văn về việc xin phép khảo sát và tiếp nhận Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, trường báo cáo là đang thiếu nghiêm trọng về không gian phát triển, cơ sở vật chất chưa đáp ứng đủ nhu cầu học tập, làm việc của khoảng 16.000 người học, 6.000 viên chức của trường và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Do đó, trường đề nghị được tiếp nhận Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để sử dụng vào mục đích giáo dục, y tế.

Một khu đất của Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ẢNH: NGUYỄN LONG

Ngày 1.10, Sở Tài chính TP.HCM chủ trì, phối hợp với ĐH Y Dược TP.HCM, Trường cao đẳng Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND phường Bà Rịa khảo sát hiện trạng trụ sở làm việc việc của trung tâm này.

Theo Sở Tài chính, phương án giao trung tâm cho ĐH Y Dược TP.HCM làm chi nhánh cơ sở giáo dục đào tạo và cơ sở hoạt động của Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM phát huy hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng nhà đất, vì giao tập trung đầu mối quản lý, sử dụng và vận hành, bảo dưỡng, bảo trì... đồng thời thuận tiện trong công tác vừa đào tạo các đội ngũ y bác sĩ vừa thực hành.

Trong khi đó, ngày 3.10, Bệnh viện Thống Nhất có văn bản về việc xin tiếp nhận Bệnh viện Lê Lợi cũ tại phường Vũng Tàu và Bệnh viện Bà Rịa cũ tại phường Bà Rịa. Hai bệnh viện cũ này đang là khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý.

Bệnh viện Lê Lợi cũ đang bỏ trống ẢNH: NGUYỄN LONG

Sau đó, Bệnh viện Thống Nhất có văn bản đề xuất xin tiếp nhận Bệnh viện Lê Lợi cũ (gần 2 ha đất để trống) để xây dựng Trung tâm phục hồi chuyên sâu thực hiện việc chăm sóc dinh dưỡng, phục hồi chức năng cho người cao tuổi và cán bộ cấp cao.

Sở Tài chính TP.HCM đề xuất UBND thành phố giao Bệnh viện Lê Lợi cũ để làm chi nhánh cơ sở hoạt động của Bệnh viện Thống Nhất.