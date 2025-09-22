Trường đại học Sài Gòn sẽ có trụ sở mới ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ?

Ngày 22.9, Sở Tài chính TP.HCM cho biết đã có văn bản gửi UBND TP.HCM, đề xuất phương án bố trí trụ sở Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại 179 đường Bạch Đằng, phường Bà Rịa, cho Trường đại học Sài Gòn để làm cơ sở giáo dục. Trường đại học Sài Gòn thực hiện giao trả lại các cơ sở nhà, đất đã được giao quản lý, sử dụng cho thành phố.

Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được đề xuất giao cho Trường đại học Sài Gòn ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo Sở Tài chính TP.HCM, đến thời điểm hiện nay, các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố về cơ bản đều đã di dời và tập trung làm việc tại TP.HCM. Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ còn sử dụng một phần diện tích nhỏ để bố trí làm việc cho nhân sự các phòng, ban thuộc cơ quan, đơn vị để xử lý công việc chuyển tiếp, đảm bảo hoạt động cung cấp các dịch vụ công cho các tổ chức, cá nhân.

Để đảm bảo hoạt động hiệu quả trụ sở Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ưu tiên bố trí cho y tế, giáo dục, văn hóa, thì hiện nay qua phối hợp, làm việc với các trường đại học đều có nhu cầu sử dụng để mở rộng cơ sở giáo dục, trong đó có Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường đại học Sài Gòn thuộc TP.HCM.

Theo Sở Tài chính TP.HCM, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch hiện đang quản lý, sử dụng 4 cơ sở nhà đất. Còn Trường đại học Sài Gòn trước đây được UBND TP.HCM giao quản lý, sử dụng 4 cơ sở nhà, đất nhưng đến năm 2016 thì UBND thành phố đã thu hồi khu đất tại phường Tân Phong giao cho Trường đại học Tôn Đức Thắng thuê để đầu tư xây dựng, mở rộng cơ sở giáo dục - đào tạo; đồng thời chỉ đạo các cơ quan tìm và giao đất ở vị trí khác cho Trường đại học Sài Gòn.

Như vậy, đến nay, Trường đại học Sài Gòn đang quản lý, sử dụng 3 cơ sở nhà, đất, còn thiếu 1 vị trí đất khác chưa được UBND TP.HCM giao. Vì vậy, Sở Tài chính TP.HCM đề xuất phương án bố trí trụ sở Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Trường đại học Sài Gòn để làm cơ sở giáo dục.

Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ở diễn biến khác, hiện nay Sở Tài chính TP.HCM cũng đang phối hợp với Văn phòng UBND thành phố nghiên cứu đề xuất kiến nghị của Tổng công ty Becamex, về việc chuyển đổi Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương làm Trung tâm Khoa học TP.HCM và tòa nhà đa năng khoa học công nghệ.

Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương là tài sản do Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương (cũ), nay là Văn phòng UBND TP.HCM quản lý.