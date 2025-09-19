Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện hơn 64.000 ca phẫu thuật

Ngày 19.9, Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM tham dự.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu ẢNH: NGUYỄN LONG

Thầy thuốc Nhân dân - bác sĩ CKII Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết ngày 27.10.2005, Trung tâm Mắt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức được thành lập, trên cơ sở tách ra từ Khoa Mắt của Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Lê Lợi (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Năm 2014, Trung tâm Mắt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được nâng cấp thành Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với quy mô 100 giường.

Trong 20 năm qua, Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu khám và điều trị ngoại trú cho hơn 1 triệu lượt bệnh nhân, điều trị nội trú gần 80.000 lượt, thực hiện trên 64.000 ca phẫu thuật, trong đó có hàng chục ngàn ca mổ đục thủy tinh thể, đưa Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số phẫu thuật giải phóng mù lòa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM biểu dương và chúc mừng những thành tích to lớn mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được trong 20 năm qua.

Ông Tuấn đề nghị Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ y bác sĩ "vừa hồng vừa chuyên", gắn đào tạo với y đức và thái độ phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị và quản trị bệnh viện, mở rộng nghiên cứu và đào tạo. Tăng cường hợp tác, liên kết với các bệnh viện lớn, các tổ chức trong và ngoài nước để người dân được hưởng dịch vụ y tế hiện đại, chất lượng ngay tại địa phương…

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM cũng đề nghị ngành y tế thành phố khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030, đặc biệt quan tâm các đối tượng chính sách, bệnh nhân nghèo để hướng tới các mục tiêu thị giác theo chiến lược phòng chống mù lòa quốc gia và quốc tế.

Chỉ đạo Bệnh viện Mắt TP.HCM, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của Bệnh viện Mắt Trung ương và các trường đại học tăng cường công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật để hỗ trợ Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ sở điều trị bệnh mắt tại khu vực Bình Dương cũ kiện toàn mạng lưới chăm sóc mắt tại chỗ, giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị cho người bệnh do phải chuyển lên tuyến trên.

Phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để tăng cường công tác chăm sóc mắt học đường, trong đó đặc biệt là các loại tật khúc xạ đang có nguy cơ tăng cao trong môi trường học đường, ảnh hưởng đến kết quả học tập và các thế hệ tương lai của đất nước.