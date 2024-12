Bà Rịa - Vũng Tàu: Vào quán ốc, ăn nhầm so biển, 2 người cấp cứu

Ngày 11.12, Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết 2 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn so biển đã qua cơn nguy kịch.

Sam biển ẢNH: NGUYỄN LONG

Trước đó, tối 9.12, anh N.Q.L và D.N.C (cùng 46 tuổi, ngụ H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) đến một quán ốc trên đường Điện Biên Phủ (TP.Bà Rịa) để ăn hải sản. Cả 2 cùng ăn các món ốc, tôm, trong đó có gọi thêm sam biển nướng.

Sau khi rời khỏi quán về nhà, đến 23 giờ cùng ngày, anh L. và anh C. bị đau bụng, nôn ói. Trong đó, anh L. bị tê buốt răng miệng, xây xẩm mặt mày và co giật. Gia đình đã đưa 2 người đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu và được xác định bị ngộ độc do ăn so biển.

Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Bà Rịa đã súc ruột, sau đó truyền dịch cho anh N.Q.L. Một bác sĩ khoa Hồi sức tích cực và chống độc cho biết anh L. đã qua cơn nguy kịch, được chuyển qua khoa khác để điều trị. Còn anh C. chỉ bị đau bụng, nôn ói.

"Có thể 2 bệnh nhân gọi món sam biển nướng, nhưng ăn nhầm phải so biển dẫn đến ngộ độc. Cả 2 bị ngộ độc nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Trước đây, bệnh viện từng cấp cứu cho nhiều trường hợp ăn sam biển nhưng ăn nhầm so biển gây ngộ độc nặng, có nạn nhân đã tử vong", một bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa cho hay.