Các mẫu thức ăn tại tiệm bánh mì, xôi Cô Ba Bến Đình nhiễm vi khuẩn salmonella

Ngày 30.11, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có thông báo kết quả thử nghiệm nhiều mẫu không đạt theo quy định về an toàn thực phẩm đối với các thực phẩm tại tiệm bánh mì, xôi Cô Ba Bến Đình (TP.Vũng Tàu).

Tiệm bánh mì Cô Ba Bến Đình đã dừng hoạt động ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo đó, thịt heo luộc, pa tê heo, chả lụa, rau sống ăn kèm (hành lá, ngò rí), nước xốt thịt heo tại tiệm bánh mì, xôi Cô Ba Bến Đình đều phát hiện có nhiễm vi khuẩn salmonella. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết luận các mẫu thực phẩm nói trên không đạt theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.

Các mẫu thực phẩm này được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lấy mẫu vào ngày 27.11, sau khi xảy ra hàng loạt bệnh nhân nhập viện do ăn bánh mì, xôi tại tiệm bánh mì, xôi Cô Ba Bến Đình. Kết quả này do Viện Y tế công cộng TP.HCM xác định ngày 30.11.

Như Thanh Niên thông tin, ngày 27.11, Bệnh viện Vũng Tàu, Trung tâm Y tế Vietsovpetro đã tiếp nhận hàng loạt bệnh nhân nhập viện do đau đầu, nôn ói, tiêu chảy… Các bệnh nhân này cho biết đã ăn bánh mì, xôi tại tiệm bánh mì, xôi Cô Ba Bến Đình vào tối trước đó (26.11).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, lấy các mẫu thức ăn tại tiệm bánh mì, xôi Cô Ba Bến Đình để xét nghiệm.

Chiều 29.11, có tổng cộng gần 380 bệnh nhân đến các cơ sở y tế để cấp cứu và điều trị liên quan đến ăn bánh mì, xôi tại tiệm bánh mì, xôi Cô Ba Bến Đình (TP.Vũng Tàu), trong đó có 1 người tử vong là cụ ông T.V.R (71 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu).

Tính đến chiều 30.11, còn khoảng 100 bệnh nhân vẫn đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do đau bụng, nôn ói, tiêu chảy khi ăn bánh mì, xôi tại tiệm bánh mì, xôi Cô Ba Bến Đình.