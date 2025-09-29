Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Dừng hỗ trợ tiền ăn cho công chức làm việc tại Trung tâm hành chính Bình Dương

Đỗ Trường - Thúy Liễu - Sỹ Đông
29/09/2025 10:27 GMT+7

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính Bình Dương (sau sáp nhập với TP.HCM) sẽ không được hỗ trợ tiền ăn trưa như trước đây.

Ngày 29.9, tại kỳ họp thứ tư, HĐND TP.HCM (khóa 10) ban hành nghị quyết bãi bỏ nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương trước đây (tháng 12.2022) về hỗ trợ tiền ăn trưa cho cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm hành chính Bình Dương.

Theo đó, nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương cũ quy định mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị làm việc tại tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương với mức 880.000 đồng/người/tháng, nay đã được HĐND TP.HCM bãi bỏ.

Trung tâm hành chính Bình Dương cũ được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2014 (kinh phí 1.400 tỉ đồng) bao gồm 2 tòa tháp A và B, có tầng hầm, tầng mái làm sân đáp trực thăng; đáp ứng khoảng 4.000 chỗ làm việc tại đây.

Dừng hỗ trợ tiền ăn cho công chức làm việc tại Trung tâm hành chính Bình Dương - Ảnh 1.

Trung tâm hành chính Bình Dương cũ, nay là TP.HCM

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Do trung tâm hành chính này nằm trong khu thành phố mới Bình Dương (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ, nay là phường Bình Dương, TP.HCM) ở xa trung tâm thành phố Thủ Dầu Một cũ (khoảng 14 km) nên tỉnh Bình Dương trước đây đã hỗ trợ tiền ăn trưa hằng tháng cho cán bộ công chức, viên chức đi vào trung tâm hành chính làm việc.

Tuy nhiên, sau khi sáp nhập với TP.HCM thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phần lớn cán bộ công chức đã chuyển về trung tâm TP.HCM làm việc và chuyển về xã phường công tác.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã trình phương án sử dụng Trung tâm hành chính Bình Dương cũ (đường Lê Duẩn, phường Bình Dương, TP.HCM) làm trụ sở hoạt động cho các cơ quan sở, ngành, các hội, Trung tâm khoa học công nghệ TP.HCM và tòa nhà đa năng khoa học công nghệ.

Theo đề xuất, Trung tâm hành chính Bình Dương cũ sẽ có khoảng 2.000 người của 18 sở, ban ngành, Trung tâm khoa học công nghệ TP.HCM, Ban Quản lý tòa nhà, bộ phận một cửa, Trung tâm phục vụ hành chính công…

