Khởi công dự án Một Thế Giới hơn 1 tỉ USD ở phường Thuận Giao

Sáng 27.9, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đến dự khởi công dự án Một Thế Giới ở phường Thuận Giao (TP.HCM) có tổng số vốn đầu tư trên 1 tỉ USD do Kim Oanh Group hợp tác với các đối tác Nhật Bản đầu tư và phát triển.

Lãnh đạo TP.HCM tham gia nghi thức khởi công dự án hơn 1 tỉ USD ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Dự án The One World có diện tích gần 50 ha (trước đây là dự án khu dân cư Hòa Lân ở phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, Bình Dương cũ) nằm ngay cạnh quốc lộ 13, đường Vành đai 3 - TP.HCM, đường Nguyễn Thị Minh Khai dự kiến sẽ được đầu tư xây dựng các căn hộ, biệt thự, nhà phố liền kề, shophouse… cùng với hàng loạt các khu mua sắm, vui chơi giải trí.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Oanh cho biết dự án The One World được chia làm 6 dự án thành phần, trong đó bao gồm có trung tâm hội nghị - triển lãm, trung tâm thương mại AEON, khách sạn 5 sao, trường liên cấp quốc tế…

Ký kết hợp tác giữa các nhà đầu tư và nhà thầu thi công ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cũng theo bà Đặng Thị Kim Oanh, việc tìm kiếm được các đối tác uy tín của Nhật Bản tham gia đầu tư dự án cũng là một lịch sử của Kim Oanh Group trong hơn 17 năm thành lập và phát triển.

Tại lễ khởi công cũng diễn ra ký kết hợp tác giữa các nhà đầu tư và nhà thầu thi công dự án The One World.