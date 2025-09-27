Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khởi công dự án Một Thế Giới hơn 1 tỉ USD ở phường Thuận Giao

Đỗ Trường
Đỗ Trường
27/09/2025 13:37 GMT+7

Dự án Một Thế Giới (The One World) có quy mô gần 50 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD do Tập đoàn Kim Oanh (TP.HCM) hợp tác với các tập đoàn của Nhật Bản như: Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi, NTT Urban Development đầu tư với số vốn trên 1 tỉ USD.

Sáng 27.9, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đến dự khởi công dự án Một Thế Giới ở phường Thuận Giao (TP.HCM) có tổng số vốn đầu tư trên 1 tỉ USD do Kim Oanh Group hợp tác với các đối tác Nhật Bản đầu tư và phát triển.

Khởi công dự án Một Thế Giới hơn 1 tỉ USD ở phường Thuận Giao- Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM tham gia nghi thức khởi công dự án hơn 1 tỉ USD

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Dự án The One World có diện tích gần 50 ha (trước đây là dự án khu dân cư Hòa Lân ở phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, Bình Dương cũ) nằm ngay cạnh quốc lộ 13, đường Vành đai 3 - TP.HCM, đường Nguyễn Thị Minh Khai dự kiến sẽ được đầu tư xây dựng các căn hộ, biệt thự, nhà phố liền kề, shophouse… cùng với hàng loạt các khu mua sắm, vui chơi giải trí.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Oanh cho biết dự án The One World được chia làm 6 dự án thành phần, trong đó bao gồm có trung tâm hội nghị - triển lãm, trung tâm thương mại AEON, khách sạn 5 sao, trường liên cấp quốc tế…

Khởi công dự án Một Thế Giới hơn 1 tỉ USD ở phường Thuận Giao- Ảnh 2.

Ký kết hợp tác giữa các nhà đầu tư và nhà thầu thi công

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cũng theo bà Đặng Thị Kim Oanh, việc tìm kiếm được các đối tác uy tín của Nhật Bản tham gia đầu tư dự án cũng là một lịch sử của Kim Oanh Group trong hơn 17 năm thành lập và phát triển.

Tại lễ khởi công cũng diễn ra ký kết hợp tác giữa các nhà đầu tư và nhà thầu thi công dự án The One World.

Tin liên quan

Bùng nổ các dự án 'tỉ đô'

Bùng nổ các dự án 'tỉ đô'

Từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản Việt Nam ghi nhận ít nhất 10 dự án có tổng vốn đầu tư từ 1 tỉ USD trở lên được công bố trên toàn quốc. Đáng chú ý, quy mô các dự án ngày càng lớn và lan rộng từ đô thị trung tâm tới các tỉnh vệ tinh và khu vực du lịch biển.

'Đại bàng' mang dự án tỉ đô làm 'nóng' Long An

Dự án tỉ đô sẽ 'lột xác' cù lao Hiệp Hòa

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM dự án 1 tỉ usd khu dân cư Khởi công lãnh đạo TP.HCM Đường Vành đai 3 TP.HCM Nguyễn Văn Lợi Bình Dương Biệt thự khách sạn phường Thuận Giao Tập đoàn Kim Oanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận