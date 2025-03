'Đại bàng' mang dự án tỉ đô làm 'nóng' Long An

Hình thành trung tâm giao thương sôi động tại trục hành lang kinh tế tây bắc TP.HCM

Vinhomes Green City là khu đô thị phức hợp đầu tiên trong hệ sinh thái tại Long An, mở ra cơ hội đầu tư tiềm năng, góp phần kiến tạo sự phát triển thịnh vượng cho cả khu vực. Dự án được triển khai trên diện tích 197,2 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 28.000 tỉ đồng thuộc địa bàn TT.Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng và xã Tân Mỹ, H.Đức Hòa, tỉnh Long An.

Dự án sở hữu vị trí chiến lược kết nối chặt chẽ giữa TP.HCM với các tỉnh miền Tây Nam bộ, nơi đang có tốc độ đô thị hóa và phát triển công nghiệp nhanh chóng. Cụ thể, từ Vinhomes Green City có thể kết nối thuận tiện đến TP.HCM theo hướng QL22 (đường Xuyên Á) hoặc đường tỉnh ĐT10 - CT02 (ĐT825). Đồng thời tiếp cận xuống các tỉnh Tây Nam bộ và Campuchia thông qua các tuyến giao thông huyết mạch như CT02, QL1A, QL22.

Hàng tỉ USD đầu tư đổ về Long An ẢNH: Đình Sơn

Khả năng kết nối liên vùng của Vinhomes Green City sẽ ngày càng toàn diện khi những dự án hạ tầng trọng điểm như đường Vành đai 4, đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, đường Vành đai 3, tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương đi vào hoạt động, tiếp cận trực tiếp các hệ thống cảng biển, cảng hàng không, các khu công nghiệp trọng điểm. Về quy hoạch, Vinhomes Green City được thiết kế với nhiều trục giao thông mở và một tổ hợp thương mại quy mô lên tới 9,6 ha ngay trong nội khu, bước đầu định hình một trung tâm giao thương sôi động tại trục hành lang kinh tế đô thị phía tây bắc TP.HCM.

Đặc biệt, Vinhomes Green City được phát triển với mật độ xây dựng thấp, mở ra không gian sống sinh thái mát lành, gần gũi với thiên nhiên. Trải khắp khu đô thị là hệ thống công viên có tổng quy mô lên tới gần 36 ha gồm các hạng mục công viên giải trí, công viên thể thao, công viên sinh thái, công viên nội khu đáp ứng nhu cầu giải trí - vận động - chăm sóc sức khỏe hằng ngày, cùng hạ tầng giao thông xanh văn minh, hiện đại.

Ngoài Vinhomes Green City, ở Long An, Vingroup cũng đang trong giai đoạn tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khu đô thị Phước Vĩnh Tây tại Cần Giuộc. Dự án có quy mô gần 1.090 ha, tổng vốn đầu tư hơn 90.000 tỉ đồng (hiện tương đương 3,5 tỉ USD). Bên cạnh đó, tập đoàn đang xúc tiến triển khai khu đô thị mới Tân Mỹ tại H.Đức Hòa với diện tích 930 ha, tổng mức đầu tư gần 74.500 tỉ đồng (khoảng 3 tỉ USD). Trên thị trường, dự án này đã được giới thiệu với tên thương mại Vinhomes Long An.

Nút giao thông Mỹ Thủy kết nối các tuyến cao tốc và đường Vành đai 3 đi qua địa bàn tỉnh Long An đã thông xe ẢNH: Đình Sơn

Đẩy mạnh hạ tầng kết nối với TP.HCM

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho hay là dự án khu đô thị phức hợp đầu tiên trong hệ sinh thái Vingroup ở Long An, Vinhomes Green City không chỉ tạo lập mặt bằng tiêu chuẩn sống mới, hiện đại cho người dân, mà còn tạo cú hích quan trọng, thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và lao động chất lượng cao về sinh sống, làm việc, góp phần vào sự phát triển, thịnh vượng cho cả khu vực. Sự kiện khởi công dự án là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển mảng kinh doanh bất động sản của Vingroup ở khu vực Long An nói riêng và tây bắc TP.HCM nói chung, đón đầu kỷ nguyên bứt phá mạnh mẽ của hạ tầng giao thông trên tuyến hành lang kinh tế đô thị - công nghiệp vùng Tây Nam bộ kết nối với TP.HCM.

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, thông tin: Chỉ trong quý 1/2025, tỉnh Long An chứng kiến nhiều sự kiện khánh thành, khởi công các dự án quy mô lớn. Tỉnh đã khánh thành 2 dự án đưa vào hoạt động gồm đường tỉnh 826E, nhà máy sản xuất vải với quy mô vốn trên 4.000 tỉ đồng. Ngoài ra, tỉnh cũng đón rất nhiều sự kiện khởi công, khánh thành các công trình công nghiệp, giao thông mới như ĐT822B, kết nối ĐT825, dự án khu đô thị, khu công nghiệp ở Bến Lức cũng được khởi công với số vốn tương đương 20.000 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Út đánh giá dự án Vinhomes Green City có tổng vốn đầu tư và quy mô tương đối lớn trên địa bàn tỉnh Long An. Đây là bước chuyển mình rất đặc biệt của địa phương. Điều này chứng minh quá trình chuyển dịch định hướng cho Long An đã phát huy hiệu quả. Trong quý 1, Long An ước tăng trưởng 8%, tổng thu ngân sách đạt 30%. Số tăng trưởng và thu ngân sách sẽ tăng tốc nhanh trong quý 2 và quý 3/2025 để đạt 2 con số. Từ một tỉnh nông nghiệp thuần túy, Long An đã trở thành đô thị, góp phần đưa Long An phát triển bứt phá. Điều này chứng minh hướng đi của tỉnh và môi trường đầu tư đã tạo được độ tin cậy, uy tín thu hút nhiều nhà đầu tư hơn, đặc biệt là Vingroup đã dừng chân tại Long An.

Theo ông Nguyễn Văn Út, Đức Hòa là một trong những huyện đi đầu của tỉnh. Trước nay, mọi người chỉ biết Đức Hòa phát triển công nghiệp là chính còn đô thị, dịch vụ chưa được nổi bật. Sự kiện khởi công Vinhomes Green City chứng tỏ Đức Hòa đã khoác lên mình chiếc áo mới, mang đậm tính chất đô thị, phong cách. Đây cũng là mong muốn của tỉnh trong thời gian qua. "Chưa bao giờ trên địa bàn Đức Hòa có đô thị nào mang tính chất xứng tầm. Giờ đây Đức Hòa đã có một thương hiệu Việt tầm cỡ quốc tế. Đây là dự án đầu tiên khởi động 2 dự án tiếp theo của địa phương là khu đô thị Cần Giuộc rộng gần 1.000 ha cũng do Vingroup làm chủ đầu tư", ông Nguyễn Văn Út cho biết và nói thêm Long An quyết tâm khởi công các tuyến đường kết nối TP.HCM và vùng Đông Nam bộ.

Long An có vị trí thuận lợi khi là vệ tinh của TP.HCM, kết nối TP.HCM và vùng Đông Nam bộ, và đây là tiền đề để Long An có động lực phát triển. Tỉnh chuẩn bị khởi công đường 8215, Đức Hòa, tuyến 827E kết nối TP.HCM - Long An, quyết tâm đi vào công tác giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, tuyến cao tốc huyết mạch đi miền Tây (TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận) cũng vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt mở rộng đoạn TP.HCM - Trung Lương từ Chợ Đệm - Vành đai 4 hiện chỉ 4 làn xe lên quy mô 12 làn xe, từ Vành đai 4 - Trung Lương quy mô 10 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/giờ.

Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận mở quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Trong khi các con đường huyết mạch đang khẩn trương chuẩn bị khởi công thì cao tốc Bến Lức - Long Thành cũng lần lượt được đưa vào khai thác từng đoạn trong năm nay, kết nối giao thông giữa các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ không phải qua trung tâm của TP.HCM. Ngay cửa ngõ từ Long An vào TP.HCM QL1A cũng được mở rộng lên 52 m, mở rộng Nguyễn Hữu Trí 30 m, sắp thông xe đường Vành đai 3 đoạn cửa ngõ phía tây. Như vậy, chỉ trong năm 2025, các tuyến đường kết nối TP.HCM đi các tỉnh miền Tây Nam bộ sẽ thông suốt.